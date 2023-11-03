Бизнес-коуча Аяза Шабутдинова задержали по подозрению в мошенничестве. Что о нем известно?

В Москве задержали блогера и коуча, основателя образовательной компании для предпринимателей «Like Центр» Аяза Шабутдинова — об этом сообщает ряд СМИ. В самом «Like Центре» эту информацию называют фейком, но, по данным ТАСС, операцию по задержанию проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из ФСБ. Миллиардера подозревают в мошенничестве. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина утверждает, что он укрывался от налогов.
— Задержания инфомошенника Аяза Шабутдинова мы ждали, честно говоря, очень длительное время — примерно с апреля этого года. Человек долгое время занимался инфомошенничеством, обманывал людей и уклонялся от уплаты налогов. Конечно, это не могло пройти мимо правоохранительных органов, — заявила Мизулина.
Шабутдинова уже не раз обвиняли в мошенничестве в публичном поле, правда, прежде только в отношении клиентов. В том числе он появлялся в скандальном выпуске Ксении Собчак об «инфоцыганах» и не раз становился ответчиком в судебных разбирательствах. Наверняка позже появятся детали сегодняшних событий, а пока рассказываем, что известно об Аязе и его деятельности на сегодняшний день.
Аязу Шабутдинову слегка за тридцать, он родился в Ижевске, но в его раннем детстве семья переехала в поселок Куеда в Пермском крае. Аяз часто вспоминает это время как непростое.
— 90-е, денег нет, в прихожей нашего деревенского дома растут грибы. За 2 часа до помывки нужно затопить титан, а уголь добыть из кучи во дворе, которая зимой становилась тверже алмаза. После танцев в ДК молодежь дерется на ножах, по субботам по поселку бродят компании с водкой и пивом, — так он вспоминает детство на личном сайте.
Отчасти именно на этом строит свой образ: обычный парень из маленького поселка, где были все шансы «плохо кончить», который добился успеха благодаря целеустремленности и трудолюбию. 9 классов окончил с отличием, уехал в Ижевск учиться в старших классах, потом был институт, КВН и неожиданно торговля лесом.
— Что за схема с лесом? Граждане РФ могут получить до 150 кубов леса. Бесплатно. Оплатив лишь пошлину, — объясняет Аяз в блоге. — Люди об этом не знают. А мой друг Саня Аверин вымутил это. Отработал сезон. Рассказал мне и помог повторить на всех этапах.
Позже Аяз помогал отцу с его производством лимонада, утверждает, что за год увеличил выручку завода с
Позже на обучении у бизнес-тренера Василия Алексеева он познакомился с инвесторами, от которых получил на развитие проекта
Были и другие проекты: турагентства, барбершопы, пиццерии, языковые школы, доставка лапши и так далее. Шабутдинов утверждает, что почти все они были прибыльными, но в конце концов он решил не распыляться, продал и закрыл все компании (в сервисе Rusprofile он числится учредителем более 40 компаний — действующих и ликвидированных), занялся собственным образовательным проектом «Like Центр», предлагающим бизнес-образование.
В связи с «Like Центром» Аяза и называют инфоцыганом. В том числе в таком контексте он появлялся на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».
— Есть такие хитренькие ребятишки уже с гнилой душой. Вот они туда приходят (на бизнес-курсы. —
Аяз признавал, что задержка поставок мебели клиентам действительно была: компания получила слишком много заказов, не справлялась, нашла подрядчиков, но они подвели. С Ковалевым у них давние счеты — Шабутдинов с ним даже судился из-за «распространения сведений, порочащих деловую репутацию». И выиграл в суде.
Но были у Аяза и суды, которые он проиграл: на сайте Пресненского районного суда Москвы (в этом районе зарегистрировано юрлицо, представляющее «Like Центр») можно найти несколько дел с требованиями «учеников» Аяза вернуть деньги. Два иска удовлетворены. Еще одно дело, где в качестве ответчика фигурирует образовательный центр Шабутдинова, дошло аж до Верховного суда. Житель Читы требовал вернуть деньги за обучение: он взял ради курсов рассрочку, но так и не узнал на них ничего нового. Ранее мы уже подробно рассказывали эту историю. А о том, как проходят курсы Шабутдинова и чему на них учат, можно почитать в материале 59.RU — журналисты подробно изучили биографию миллиардера и побывали на его мероприятиях, чтобы опробовать методы обучения успеху на себе.