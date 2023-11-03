Бизнес-коуча Аяза Шабутдинова задержали по подозрению в мошенничестве. Что о нем известно?

— Задержания инфомошенника Аяза Шабутдинова мы ждали, честно говоря, очень длительное время — примерно с апреля этого года. Человек долгое время занимался инфомошенничеством, обманывал людей и уклонялся от уплаты налогов. Конечно, это не могло пройти мимо правоохранительных органов, — заявила Мизулина.

Шабутдинова уже не раз обвиняли в мошенничестве в публичном поле, правда, прежде только в отношении клиентов. В том числе он появлялся в скандальном выпуске Ксении Собчак об «инфоцыганах» и не раз становился ответчиком в судебных разбирательствах. Наверняка позже появятся детали сегодняшних событий, а пока рассказываем, что известно об Аязе и его деятельности на сегодняшний день.

