«От прежнего жильца остались борщ и котлета»: туристка раскритиковал отдых в привокзальном отеле Новосибирска

Туристка подвергла критике новосибирский привокзальный отель Smart Hotel Kdo из-за холодного и неубранного номера. Женщина посчитала, что за отдых там берут слишком большие деньги.
Путешественница остановилась между двумя рейсами в отеле на Дмитрия Шамшурина, 43 на 5 часов. Затем она оставила негативный отзыв на Флампе из-за пребывания в номере. Корреспонденту НГС девушка уточнила, что остановилась в Новосибирске 24 сентября в номере «комфорт дабл».
— Решила забронировать в период пересадки этот отель на ночной отдых. Намеренно оплатила одноместный номер с отдельным душем, туалетом, чайником. Должна сказать, что 5 часов в этом номере мне обошлись в 3700 рублей. Администрация отеля накануне дважды связывалась со мной и уточняла час прибытия, сообщая что очень рады меня видеть. В итоге, после утомительной дороги, в 12 ночи я получила холод в неотапливаемом номере, покрывало вместо одеяла (ложитесь одетой), от прежнего жильца остатки борща в холодильнике и огрызок котлеты, – поделилась историей путешественница по имени Светлана на Флампе.
В комнате она также обнаружила жирные и заляпанные предыдущим жильцом кружку и ложку, а в ванной комнате, со слов Светланы, не было средств гигиены.
— И самое удивительное — абсолютное отсутствие горячей воды в отеле, о чем администраторы даже не предупредили накануне заезда. Мыло и туалетную бумагу надо было приобретать отдельно. Стойка с желаемым стоит рядом с администраторам гостиницы. Заплатив 3700 рублей, ты не получишь привычных одноразовых тапочек, туалетной бумаги, шампуня, геля, мыла, зубной щетки и пасты, — сетует туристка.
Светлана добавила, что деньги за не оказанную услугу ей не вернули ,а пояснили, что ночная смена не решает подобные вопросы, на горячей линии этой сети отелей ей тоже ничего внятного не порекомендовали.
—. Отзыв оставлен для тех, кто в отличие от меня, сначала изучает предмет, а потом уже совершает бронирование с оплатой, — заключила женщина в разговоре с редакцией.
В отеле «Smart Hotel Kdo» корреспонденту НГС прокомментировали ситуацию. Администратор Наталья сообщила, что часто сталкиваются с негативными отзывами посетителей, но при этом люди все равно останавливаются там.
— Вы знаете, у нас бывают люди, которые бывают недовольны ни стоимостью, ни условиями, но их никто не заставляет заселяться. А они заселяются, еще и в очереди стоят, а потом высказывают всякие сплетни-бредни. Можно хоть до чего докопаться, — заявила администратор.
Менеджер по работе с гостями Вероника Гуселетова дала пояснения по замечаниям.
— Мы находимся на территории железнодорожного вокзала, зависим от центрального отопления. На тот момент, когда у нас остановилась Светлана, центрального отопления еще не было. Кроме того, здание не новое, проводят много испытаний. Конечно, у нас было прохладно, но температура была в норме — от 18 до 23 градусов, то есть в норме согласно СанПиН, — пояснила Вероника Гуселетова.
Вероника Гуселетова добавила, что в отеле есть обогреватели, которыми могут воспользоваться гости по запросу. С ее слов, Светлана по этому поводу не обращалась. А из средств гигиены есть туалетная бумага всегда, а остальное гости приобретают за небольшую стоимость. По поводу борща и котлет в холодильнике Вероника признала: в отеле есть горничные, которые допустили ошибку. Затем в отеле признали: Светлана заплатила лишние средства.
— Светлана заплатила за сутки 3700 рублей, но прожила у нас гораздо меньшее время. Бронировала на сайте. Поэтому на этом основании нам бы хотелось с ней лично пообщаться и предложить ей какие-либо условия по урегулированию нашего конфликта. Мы обязательно с ней свяжемся и решим вопрос, так как мы очень сильно извиняемся, что она попала в такую ситуацию, нам очень неудобно, — заключила Вероника.
На этой неделе НГС также рассказывал, как сибирячка обиделась на банную усадьбу из-за грязной воды в купели и потухшей печи. Она заявила, что ее компании самостоятельно пришлось топить печь. При этом в банном комплексе отметили, что сотрудников помогать не просили.