«От прежнего жильца остались борщ и котлета»: туристка раскритиковал отдых в привокзальном отеле Новосибирска

В комнате она также обнаружила жирные и заляпанные предыдущим жильцом кружку и ложку, а в ванной комнате, со слов Светланы, не было средств гигиены.



— И самое удивительное — абсолютное отсутствие горячей воды в отеле, о чем администраторы даже не предупредили накануне заезда. Мыло и туалетную бумагу надо было приобретать отдельно. Стойка с желаемым стоит рядом с администраторам гостиницы. Заплатив 3700 рублей, ты не получишь привычных одноразовых тапочек, туалетной бумаги, шампуня, геля, мыла, зубной щетки и пасты, — сетует туристка.

