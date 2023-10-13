«Это прямое нарушение закона». Wildberries ввел комиссию для Visa и Mastercard: последует ли другие площадки их примеру

С 9 октября в Wildberries ввели комиссию 3% от стоимости покупки за оплату товаров картами Visa и Mastercard. Причем изменения коснулось только российских владельцев карт. Но, как уверяют в пресс-службе маркетплейса, большая часть покупателей использует альтернативные способы оплаты.
— Как мы видим, на данный момент 89% всех транзакций на Wildberries приходятся на СБП, «Мир» и SberPay, — заявили в компании.
В Wildberries также уточнили, что сейчас не в состоянии обрабатывать операции по картам Visa и Mastercard, выпущенным в России, а комиссию ввел банк. Разбираемся законно ли это.
Wildberries вводит покупателей в заблуждение
Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войкулов в разговоре с MSK1.RU объяснил, как устроена система платежей между банками.
— Есть такая организация Национальная система платежных карт — это государственная система, которая создана, чтобы все платежи между банками по всем карточным системам проходили через их сервера, — сказал эксперт. — Это позволило в прошлом году не приостанавливать действия всех карточек у населения после ухода Visa и MasterCard.
По словам аналитика, единый стандарт помогает в переводах и никакой комиссии на Visa и Mastercard не требует, требования для платежной системы «Мир» и других компаний идентичны.
— Заявление Wildberries удивляет, мягко говоря, — добавил он. — Это попытка заработать дополнительные 3% и прикрыться пространственными объяснениями для тех, кто далек от платежных систем. Еще два года назад они пытались подобное провернуть, но тогда начались проверки и комиссию отменили.
В 2021-м Wildberries ввел комиссию 2% для держателей карт Visa и Mastercard. После Visa решила начать расследование в отношении компании. Руководство маркетплейса же настаивало, что не вводило дополнительных сборов, а просто снизили цены для платежных систем «Мир» и SberPay. Позже комиссию Wildberries отменил.
Эксперт из Ассоциации банков России уточнил, что подобные изменения нарушают закон о защите прав потребителей. В 16-й статье о недействительности условий договора, ущемляющих права потребителя, сказано, что за дополнительные услуги взиматься плата с потребителя без его ведома не должна.
— Согласно закону у нас ценник должен быть один. Продавец не может выставлять за один и тот же товар или услугу разную цену в зависимости от способа оплат, это прямое нарушение закона, — рассказал Войкулов. — Как можно установить такое условие, когда вы приходите с карточкой Visa, то товар будет вам на 3% дороже, а придете с другой, то на 3% дешевле?
Эксперт сомневается, что это может быть умышленным продвижением российских платежных систем.
— Национальная система платежных карт не нуждается в таком маркетинговом ходе в кавычках, — сказал Войкулов. — В законодательстве также прописано, что организации с крупным оборотом обязаны принимать карту «Мир» к оплате. То есть продвигать российскую платежную систему через Wildberries смысла нет, они и так принимают ее.
Вице-президент Ассоциации банков сомневается, что другие маркетплейсы скопируют решение компании Wildberries.
— Это наказуемо, потому что не соответствует закону. Желающих повторить, думаю, не найдется, — заявил спикер.
Также в разговоре Войкулов отметил, что банки в принципе не взимают такую комиссию.
— Платежная система не берет подобную комиссию, — объяснил эксперт. — Есть комиссия банка, который обслуживает Wildberries. Есть комиссия банка, который выпустил карточку. Есть комиссия платежной системы. То есть три составляющие. Комиссия платежной системы самая минимальная, десятые доли процента. Суммарная комиссия трех составляющих для Wildberries едва ли превышает 1,5%. Откуда они взяли 3%, неизвестно.
Что говорят маркетплейсы
Редакция MSK1.RU обратилась с запросом в другие крупные российские маркетплейсы.
— Без комментариев, — лаконично ответили в пресс-службе «Яндекс.Маркета».
В пресс-службе Avito сказали, что у них ничего такого нет.
— На Avito нет каких-то дополнительных комиссий, привязанных к методу оплаты — Visa, Mastercard, «Мир» или СБП либо зависящих от банка покупателя, — заявили представители маркетплейса.
В «Мегамаркете» также ответили, что не вводили подобных комиссий.
— На данный момент на «Мегамаркете» нет комиссии для покупателей при оплате картами Visa и Mastercard и вводить ее не планируем.
12 октября в пресс-службе Wildberries корреспонденту MSK1.RU заявили, что компания не нарушает требования законодательства и об этом они заявят на встрече в генпрокуратуре.
— Wildberries работает в соответствии с требованиями законодательства и неукоснительно его соблюдает, на сегодняшней встрече мы представим свою позицию, — сообщили в пресс-службе.
Ранее MSK1.RU писал, что Wildberries ввел комиссию за оплату покупок картами. После этого представителей вызвали в генпрокуратуру.