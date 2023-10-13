«Это прямое нарушение закона». Wildberries ввел комиссию для Visa и Mastercard: последует ли другие площадки их примеру

В Wildberries также уточнили, что сейчас не в состоянии обрабатывать операции по картам Visa и Mastercard, выпущенным в России, а комиссию ввел банк. Разбираемся законно ли это.

Wildberries вводит покупателей в заблуждение

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войкулов в разговоре с MSK1.RU объяснил, как устроена система платежей между банками.



— Есть такая организация Национальная система платежных карт — это государственная система, которая создана, чтобы все платежи между банками по всем карточным системам проходили через их сервера, — сказал эксперт. — Это позволило в прошлом году не приостанавливать действия всех карточек у населения после ухода Visa и MasterCard.



По словам аналитика, единый стандарт помогает в переводах и никакой комиссии на Visa и Mastercard не требует, требования для платежной системы «Мир» и других компаний идентичны.



— Заявление Wildberries удивляет, мягко говоря, — добавил он. — Это попытка заработать дополнительные 3% и прикрыться пространственными объяснениями для тех, кто далек от платежных систем. Еще два года назад они пытались подобное провернуть, но тогда начались проверки и комиссию отменили.