«В капюшоне оказалась огромная дыра»: сибирячка заявила, что ей испортили шубу в химчистке

Сибирячка заявила, что ей испортили шубу в бердской химчистке. По ее словам, после услуги, в капюшоне появилась дыра, а с верхней части изделия отпала шерсть.



Как написала женщина в отзыве на сервисе Flamp, инцидент произошел в химчистке Satec в Бердске. По ее словам, при приеме изделия специалисты пишут износ 75%.