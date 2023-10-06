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«В капюшоне оказалась огромная дыра»: сибирячка заявила, что ей испортили шубу в химчистке

По словам юриста, химчистки часто портят вещи

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Женщина написала, что шуба пахла химией

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Сибирячка заявила, что ей испортили шубу в бердской химчистке. По ее словам, после услуги, в капюшоне появилась дыра, а с верхней части изделия отпала шерсть.

Как написала женщина в отзыве на сервисе Flamp, инцидент произошел в химчистке Satec в Бердске. По ее словам, при приеме изделия специалисты пишут износ 75%.

— Испортили шубу, в капюшоне оказалась огромная дыра, с верхней части капюшона отпал волос, был едкий запах химии, — написала сибирячка.

К отзыву женщина прикрепила фотографию, по ее словам, испорченной шубы

К отзыву женщина прикрепила фотографию, по ее словам, испорченной шубы

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Теперь женщина ждет решения экспертизы, что шуба действительно была испорчена. НГС позвонил в химчистку, но на вопросы журналиста отвечать отказались.

— Че за бред. Все вопросы к экспертизе, — ответила сотрудница и сбросила трубку.

Практикующий юрист Анастасия Павленко объяснила, что люди жалуются на химчистки, много подобных дел рассматривают в мировых судах.

— Очень часто в химчистках портят вещи, компании жестят и сильно нарушают права потребителей. Необходимо обратиться в независимую экспертную организацию, которая подтвердит, что в результате химического или физического воздействия произошел разрыв, — рассказала Анастасия Павленко.

Также необходимо изучить акт приема-передачи, чтобы понять были ли зафиксированы разрывы до оказания услуги.

Недавно жительница Новосибирска обвинила химчистку в порче бейсболки. По словам клиентки, вещь вернули деформированной.

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ШубаОтзывFlampХимчисткаЮрист
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