Химчистка постирала «недешевую» бейсболку сибирячки в машине и вернула ее помятой — девушка считает, что вещь испорчена

Жительница Новосибирска обвинила новосибирскую химчистку «Риццо» в порче бейсболки. Клиентке вернули вещь деформированной и якобы позже обговоренного срока — через 13 дней вместо недели. Об этом девушка написала в своем отзыве на Flamp 20 сентября.
По словам клиентки, бейсболку ей вернули после того, как она была постирана в стиральной машине.
— Мне выдали бейсболку с застиранным, деформированным передом, с заломами <…> К слову, она была новая. 2 раза ее надевали и было небольшое загрязнение. Недешевая.
Сибирячка уверяет, что указала сотрудникам химчистки на дефекты. На это они якобы сказали ей поставить бейсболку на банку, чтобы она распрямилась. В беседе с НГС сотрудница «Риццо» подтвердила инцидент и назвала то, что произошло с бейсболкой, скрытым дефектом:
— В силу большого количества заказов бейсболка действительно чистится в машине. Если у нее есть козырек, внутри пластмасса или что-то такое, то она может деформироваться. Более того, мы не можем отвечать за производителя и фурнитуру. Может, у производителя нестойкий краситель или на вещи — элементы, у которых клей расплавляется или исчезает в процессе чистки <…> Про историю с банкой слышала, но не знаю, кто именно сказал это клиентке: может ей это, как вариант, предложили. Возможно, она восприняла не совсем так.
По данным на сайте «Риццо», химчистка бейсболки там стоит 450 рублей.
Юрист Максим Кинчаров прокомментировал ситуацию следующим образом:
— Химчистка отвечает за сохранность вещи, если не предупредила девушку о том, что она может быть испорчена. Если имелись скрытые дефекты, которые нельзя было увидеть при приемке вещи, то химчистка должна доказать это. Иначе химчистка должна возместить стоимость бейсболки. Девушки нужно обратиться к химчистке с письменным требованием о возврате стоимости вещи. А если ей откажут, то можно обращаться в суд.
В начале августа НГС рассказывал о том, что сибирячка купила подгузники через сайт «Детского мира» — при получении товара с нее потребовали доплату.