Химчистка постирала «недешевую» бейсболку сибирячки в машине и вернула ее помятой — девушка считает, что вещь испорчена

— Химчистка отвечает за сохранность вещи, если не предупредила девушку о том, что она может быть испорчена. Если имелись скрытые дефекты, которые нельзя было увидеть при приемке вещи, то химчистка должна доказать это. Иначе химчистка должна возместить стоимость бейсболки. Девушки нужно обратиться к химчистке с письменным требованием о возврате стоимости вещи. А если ей откажут, то можно обращаться в суд.