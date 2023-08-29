Теплица в заброшке: как маленькое хозяйство под Новосибирском выращивает овощи, ягоды и цветы в старом детском саду

Делать нечего, пришлось искать новые направления. Была заготовка дров, перевозки, в 2013-м Баклановы купили серьезную машину — тот самый КАМАЗ, который стоит сейчас во дворе. В какой-то момент в семейно-предпринимательском бюджете возник дефицит, причем дефицит, который нужно было научиться побыстрее покрывать. Тогда в хозяйстве впервые появилось растениеводство как направление деятельности.

— Решили выращивать лук и продавали его узбеку с Хилокского рынка, оттуда черпать наличные на зарплату. Переделали под теплицу подвал и первый этаж, потом второй надстроили с крышей из поликарбоната (то есть прозрачной. — Прим. ред.). А вот с узбеком вышло нехорошо: начал давить по цене, — описывает Александр первые шаги на тепличном поприще.