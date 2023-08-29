Теплица в заброшке: как маленькое хозяйство под Новосибирском выращивает овощи, ягоды и цветы в старом детском саду

Понятие «тепличное хозяйство» сегодня всё прочнее ассоциируется с огромными комплексами, которые производят продукцию тоннами (или совсем уже маленькими сооружениями на даче). «Радуга» из Сузунского района расположилась где-то между. С одной стороны, ее территория напоминает какой-то разросшийся приусадебный участок, с другой, здесь выращивают уже солидные объемы и томатов, и клубники, и огурцов, и цветов. А главное — постоянно ищут какие-то новые направления, где можно заработать деньги, принося пользу людям, которые зачастую знают фермеров в лицо. В необычном хозяйстве побывал обозреватель НГС.
Дом на Советской улице в селе Мышланка, где расположено тепличное хозяйство «Радуга», видно издалека. Перед воротами стоит целая пирамида с вазонами петуний, какой позавидовал бы крупный городской парк. Стоит повернуть во двор, как понимаешь, что снаружи был так, «тизер»: во внутреннем дворике цветами занято порядочное пространство по правую руку. По левую стоит КАМАЗ, в центре — кирпичное здание не то гаража, не то мастерской (в реальности и то и другое).
Предпринимательская жизнь Александра и Натальи Баклановых началась в конце
Первой бизнес-идеей было пристроить к детскому саду гараж и заняться ремонтом сельскохозяйственной техники, оказывая услуги фермерам, которые в те времена активно двинулись в земледелие. Идея была вроде бы правильная, но не учитывала особенностей взаимоотношений государства с населением. Фермеров «задавили ценами: государство со своей стороны и крупные зернопереработчики со своей держали их как могли. В итоге спрос на ремонт сельхозтехники, скажем так, не оправдал ожиданий.
Делать нечего, пришлось искать новые направления. Была заготовка дров, перевозки, в
— Решили выращивать лук и продавали его узбеку с Хилокского рынка, оттуда черпать наличные на зарплату. Переделали под теплицу подвал и первый этаж, потом второй надстроили с крышей из поликарбоната (то есть прозрачной. — Прим. ред.). А вот с узбеком вышло нехорошо: начал давить по цене, — описывает Александр первые шаги на тепличном поприще.
Выход нашелся неожиданно близко. Вместо того чтобы везти урожай более чем за 200 километров в Новосибирск, Баклановы нашли сбыт в родном Сузуне. Он хоть и состоит в основном из частных домов, но выращиванием зелени зимой занимаются немногие.
— Мы начали торговать сами через магазины в Сузуне. Их сейчас четыре, но я вожу только под заказ — столько, сколько нужно. Плюс знакомые, которым могу завезти лично килограмм-другой, — говорит фермер.
Близость рынка сбыта позволяет сократить время между тем моментом, когда лук будет срезан с грядки, и тем, когда он окажется на столе. В город везти меньше 100 килограммов за раз было невыгодно, а собрать, обработать и упаковать такой объем за день — нереально. Плюс дорога, плюс лежал этот лук на складе, пока в городе его уже не развезут по магазинам. Получается совсем не то.
— Когда человек зелень берет в супермаркете, она уже, извините, пованивает. А мы можем [местным клиентам] привезти такой, как будто ее только с грядки срезали, — говорит Бакланов.
Этой зимой лук хозяйство продавало по 350 рублей за килограмм, но в будущем фермеры намерены попробовать поднять планку до 500 рублей, чтобы не просто работать, но уже и что-то ощутимо зарабатывать.
Где лук — там и огурцы. А потом и помидоры, перец, баклажаны, фасоль, земляника. Сейчас посадками занят уже почти весь участок.
Смотрится всё это обширное хозяйство, может, и не образцово-показательно: видно, что многое сделано своими руками и так, чтобы прежде всего работало, а не выглядело красиво. Куда важнее, какой будет температура воды для полива летом, — от холодной, сразу из водопровода, у огурцов может случиться стресс и падение урожайности. Или как правильно подвести тепло к корням зимой, чтобы растениям было комфортно.
Все тепличные растения растут в настоящей земле, в грунте. Это более трудоемко и урожайность может быть меньше, но качество овощей с гидропоникой (технология, используемая на больших теплицах) не сравнить, считают фермеры. У самих тепличных хозяйств на этот счет свое мнение, но отличие томатов или огурцов, которые доступны в августе, от того, что продается в супермаркетах круглый год, каждый может оценить сам.
Расширяя спектр выращиваемых растений, фермеры обнаружили, что продавать можно не обязательно плоды. В этом году, например, очень хорошо берут саженцы ремонтантной клубники. Так что Наталья с помощницами немало времени тратят на размножение, высаживая побеги, которыми ягода тянется по земле в новые горшочки. Сорта, которые выращивают в «Радуге», дают первый урожай уже в конце апреля и продолжают активно плодоносить и в августе.
Неожиданно хорошо пошли декоративные цветы — те самые, что встречают гостей еще за воротами. По словам Баклановых, покупатели часто бывают готовы без торга выложить сразу
Собрав как-то особенно большой урожай, Баклановы поняли, что справиться с ним без переработки не получится. В сезон, когда плодоносит весь участок, помидоров и огурцов и так много, прибыльность падает. Лучше превратить урожай в банки с заготовками, которые можно будет потом продать уже по нормальной цене. И так одно цепляется за другое.
Начали давить томатный сок — решили сделать и томатную пасту. Задумались, что с этим можно сделать еще, — и Наталья Бакланова нашла интересный рецепт соуса. Объемы, конечно, небольшие, но покупатели постепенно привыкают, что даже новый продукт будет вкусным, и готовы пробовать непривычное.
Главная проблема хозяйства — всё держится на самих хозяевах. Трудно не то что в отпуск съездить, а просто на выставку или ярмарку, поискать новых покупателей.
— Стоит отвернуться, работники могут сесть и [ничего не делать]. Людей, которые за дело будут душой болеть, найти очень сложно, — сетует Александр Бакланов.
Ни у Александра, ни у Натальи нет специального агротехнического образования, учиться всему приходится самостоятельно. Возможно, отчасти поэтому они пытаются постоянно что-то улучшить или расширить — так поступают люди, у которых нет достаточно твердых знаний того, чего делать нельзя, не имеет смысла и вообще зачем.
Недавно вот поставили на участке улей, он всего один, и меда с него особенно не соберешь. Но пчелы нужны не для меда — они опыляют цветы. Такое получается взаимовыгодное сотрудничество. И очень, кстати, в духе современных тенденций с их упором на органическое земледелие, где многие задачи, которые в крупных хозяйствах теперь решают пестицидами, гербицидами и прочими достижениями науки, пытаются снова доверить природе.
Хозяйство «Радуга» — не очень типичный, возможно, но очень показательный пример сельского малого предпринимательства в самом его изначальном смысле. Когда люди не просто приходят на землю с готовым бизнес-планом и финансированием, а пытаются использовать те возможности, которые предоставляет им земля и собственная фантазия.
Создатели хозяйства «Радуга» пока занимаются всем сами. Однако обязательный элемент нормально работающего сельхозпроизводства — это профессиональная переработка. В середине августа НГС посетил одно из таких предприятий, где делают молоко, кефир и сыры, а также выпускают продукцию под брендом хоккейного клуба «Сибирь».