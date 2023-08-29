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Фоторепортаж

Теплица в заброшке: как маленькое хозяйство под Новосибирском выращивает овощи, ягоды и цветы в старом детском саду

Хозяева прошли путь от ремонтной мастерской до выращивания редких сортов ягод и цветочной рассады

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Клубника в одной из теплиц «Радуги»

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Понятие «тепличное хозяйство» сегодня всё прочнее ассоциируется с огромными комплексами, которые производят продукцию тоннами (или совсем уже маленькими сооружениями на даче). «Радуга» из Сузунского района расположилась где-то между. С одной стороны, ее территория напоминает какой-то разросшийся приусадебный участок, с другой, здесь выращивают уже солидные объемы и томатов, и клубники, и огурцов, и цветов. А главное — постоянно ищут какие-то новые направления, где можно заработать деньги, принося пользу людям, которые зачастую знают фермеров в лицо. В необычном хозяйстве побывал обозреватель НГС.

Дом на Советской улице в селе Мышланка, где расположено тепличное хозяйство «Радуга», видно издалека. Перед воротами стоит целая пирамида с вазонами петуний, какой позавидовал бы крупный городской парк. Стоит повернуть во двор, как понимаешь, что снаружи был так, «тизер»: во внутреннем дворике цветами занято порядочное пространство по правую руку. По левую стоит КАМАЗ, в центре — кирпичное здание не то гаража, не то мастерской (в реальности и то и другое).

Цветочная композиция — это одновременно и «образцы товара», и просто украшение

Цветочная композиция — это одновременно и «образцы товара», и просто украшение

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Предпринимательская жизнь Александра и Натальи Баклановых началась в конце 1990-х, когда Александр Анатольевич выкупил заброшенное здание старого детского сада, расположенного буквально за забором его дома. В селе построили новый, существенно больше, и одноэтажный небольшой корпус стал никому не нужен. Пустовали и помещение, и земля рядом с ним.

Кошка на заборе вокруг хозяйства

Кошка на заборе вокруг хозяйства

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Первой бизнес-идеей было пристроить к детскому саду гараж и заняться ремонтом сельскохозяйственной техники, оказывая услуги фермерам, которые в те времена активно двинулись в земледелие. Идея была вроде бы правильная, но не учитывала особенностей взаимоотношений государства с населением. Фермеров «задавили ценами: государство со своей стороны и крупные зернопереработчики со своей держали их как могли. В итоге спрос на ремонт сельхозтехники, скажем так, не оправдал ожиданий.

Наталья и Александр Баклановы рассказывают о своем хозяйстве

Наталья и Александр Баклановы рассказывают о своем хозяйстве

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Делать нечего, пришлось искать новые направления. Была заготовка дров, перевозки, в 2013-м Баклановы купили серьезную машину — тот самый КАМАЗ, который стоит сейчас во дворе. В какой-то момент в семейно-предпринимательском бюджете возник дефицит, причем дефицит, который нужно было научиться побыстрее покрывать. Тогда в хозяйстве впервые появилось растениеводство как направление деятельности.

— Решили выращивать лук и продавали его узбеку с Хилокского рынка, оттуда черпать наличные на зарплату. Переделали под теплицу подвал и первый этаж, потом второй надстроили с крышей из поликарбоната (то есть прозрачной. — Прим. ред.). А вот с узбеком вышло нехорошо: начал давить по цене, — описывает Александр первые шаги на тепличном поприще.

Вид на здание основной теплицы

Вид на здание основной теплицы

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Выход нашелся неожиданно близко. Вместо того чтобы везти урожай более чем за 200 километров в Новосибирск, Баклановы нашли сбыт в родном Сузуне. Он хоть и состоит в основном из частных домов, но выращиванием зелени зимой занимаются немногие.

— Мы начали торговать сами через магазины в Сузуне. Их сейчас четыре, но я вожу только под заказ — столько, сколько нужно. Плюс знакомые, которым могу завезти лично килограмм-другой, — говорит фермер.

Баклажаны на глядках

Баклажаны на глядках

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Близость рынка сбыта позволяет сократить время между тем моментом, когда лук будет срезан с грядки, и тем, когда он окажется на столе. В город везти меньше 100 килограммов за раз было невыгодно, а собрать, обработать и упаковать такой объем за день — нереально. Плюс дорога, плюс лежал этот лук на складе, пока в городе его уже не развезут по магазинам. Получается совсем не то.

Плантация фасоли

Плантация фасоли

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— Когда человек зелень берет в супермаркете, она уже, извините, пованивает. А мы можем [местным клиентам] привезти такой, как будто ее только с грядки срезали, — говорит Бакланов.

Этой зимой лук хозяйство продавало по 350 рублей за килограмм, но в будущем фермеры намерены попробовать поднять планку до 500 рублей, чтобы не просто работать, но уже и что-то ощутимо зарабатывать.

Ряды огурцов в теплице

Ряды огурцов в теплице

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Где лук — там и огурцы. А потом и помидоры, перец, баклажаны, фасоль, земляника. Сейчас посадками занят уже почти весь участок.

Смотрится всё это обширное хозяйство, может, и не образцово-показательно: видно, что многое сделано своими руками и так, чтобы прежде всего работало, а не выглядело красиво. Куда важнее, какой будет температура воды для полива летом, — от холодной, сразу из водопровода, у огурцов может случиться стресс и падение урожайности. Или как правильно подвести тепло к корням зимой, чтобы растениям было комфортно.

Собранные перцы

Собранные перцы

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Все тепличные растения растут в настоящей земле, в грунте. Это более трудоемко и урожайность может быть меньше, но качество овощей с гидропоникой (технология, используемая на больших теплицах) не сравнить, считают фермеры. У самих тепличных хозяйств на этот счет свое мнение, но отличие томатов или огурцов, которые доступны в августе, от того, что продается в супермаркетах круглый год, каждый может оценить сам.

Наталья Бакланова и ее клубника

Наталья Бакланова и ее клубника

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Расширяя спектр выращиваемых растений, фермеры обнаружили, что продавать можно не обязательно плоды. В этом году, например, очень хорошо берут саженцы ремонтантной клубники. Так что Наталья с помощницами немало времени тратят на размножение, высаживая побеги, которыми ягода тянется по земле в новые горшочки. Сорта, которые выращивают в «Радуге», дают первый урожай уже в конце апреля и продолжают активно плодоносить и в августе.

Клубнику здесь собирают с апреля по август

Клубнику здесь собирают с апреля по август

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Неожиданно хорошо пошли декоративные цветы — те самые, что встречают гостей еще за воротами. По словам Баклановых, покупатели часто бывают готовы без торга выложить сразу 5 тысяч рублей за нужное количество кашпо или горшков, а про томаты или огурцы какие-нибудь раздумывают. Потому что помидоры можно вроде и в городе потом купить, а цветы — вот они красивые стоят.

Баклановы делают сразу целые закатанные «салаты»

Баклановы делают сразу целые закатанные «салаты»

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Собрав как-то особенно большой урожай, Баклановы поняли, что справиться с ним без переработки не получится. В сезон, когда плодоносит весь участок, помидоров и огурцов и так много, прибыльность падает. Лучше превратить урожай в банки с заготовками, которые можно будет потом продать уже по нормальной цене. И так одно цепляется за другое.

Начали давить томатный сок — решили сделать и томатную пасту. Задумались, что с этим можно сделать еще, — и Наталья Бакланова нашла интересный рецепт соуса. Объемы, конечно, небольшие, но покупатели постепенно привыкают, что даже новый продукт будет вкусным, и готовы пробовать непривычное.

Главная проблема хозяйства — всё держится на самих хозяевах. Трудно не то что в отпуск съездить, а просто на выставку или ярмарку, поискать новых покупателей.

— Стоит отвернуться, работники могут сесть и [ничего не делать]. Людей, которые за дело будут душой болеть, найти очень сложно, — сетует Александр Бакланов.

Агротехнический улей

Агротехнический улей

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Ни у Александра, ни у Натальи нет специального агротехнического образования, учиться всему приходится самостоятельно. Возможно, отчасти поэтому они пытаются постоянно что-то улучшить или расширить — так поступают люди, у которых нет достаточно твердых знаний того, чего делать нельзя, не имеет смысла и вообще зачем.

Недавно вот поставили на участке улей, он всего один, и меда с него особенно не соберешь. Но пчелы нужны не для меда — они опыляют цветы. Такое получается взаимовыгодное сотрудничество. И очень, кстати, в духе современных тенденций с их упором на органическое земледелие, где многие задачи, которые в крупных хозяйствах теперь решают пестицидами, гербицидами и прочими достижениями науки, пытаются снова доверить природе.

Цветок кабачка

Цветок кабачка

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Хозяйство «Радуга» — не очень типичный, возможно, но очень показательный пример сельского малого предпринимательства в самом его изначальном смысле. Когда люди не просто приходят на землю с готовым бизнес-планом и финансированием, а пытаются использовать те возможности, которые предоставляет им земля и собственная фантазия.

Создатели хозяйства «Радуга» пока занимаются всем сами. Однако обязательный элемент нормально работающего сельхозпроизводства — это профессиональная переработка. В середине августа НГС посетил одно из таких предприятий, где делают молоко, кефир и сыры, а также выпускают продукцию под брендом хоккейного клуба «Сибирь».

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