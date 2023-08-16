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Две микрофинансовые организации поспорили в суде — они не поделили «капусту»

Арбитражный суд Новосибирской области решил, кто должен пользоваться товарным знаком

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Дело рассматривали в Новосибирске

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Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение об использовании товарного знака, который делили две микрофинансовые организации. Текст решения был опубликован на сайте суда еще 10 августа. Согласно ему, «капусту» могут использовать обе компании, но одной из них придется заплатить многомиллионную компенсацию.

Как следует из текста решения, ООО МКК «Капуста» и ООО МКК «Русинтерфинанс» пользовались похожими до степени смешения товарными знаками, отсылавшими вовсе не к овощу, а к метафоре наличных денег. Исключительные права на использование этого знака с 2011 года принадлежали «Капусте», их оппонент «Русинтерфинанс» использовал бренд «Екапуста».

10 августа арбитражный суд решил, что «Русинтерфинанс» нарушает исключительные права на использование товарного знака, но, несмотря на это, может им пользоваться: в предыдущем процессе ООО «Капуста» уже заявляло подобные требования, но потом добровольно от них отказалось, а согласно Арбитражно-процессуального кодексу принять одно решение, а затем передумать нельзя. При этом «Екапусте» придется заплатить компенсацию в 5 миллионов рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Ранее НГС писал о том, как более 700 россиян обнаружили, что должны микрокредитным организациям из Новосибирска. Они утверждают, что ничего не занимали.

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