Что за Ухейилюй? Семья из Новосибирска продает зеленые яйца от черных кур — десяток почти в 4 раза дороже обычного

Семья из Новосибирска продает зеленые яйца. Их несут куры породы Ухейилюй. Объявления продавцы разместили на Avitо, и уже нашлось много желающих купить необычные продукты.
— Спрос есть на яйца — думаю, люди берут, так как им обычные уже приелись, из любопытства. Кто-то потом больше не заказывает, кто-то продолжает заказывать. Берут по 10–20–50 штук. Сейчас на очереди стоят 5 человек. В интернете пишут, что яйца такие очень полезные, — рассказал корреспонденту НГС новосибирец Александр Пурыга.
Продавец отметил, что необычных кур они завели, так как его супруга любит экзотику. Птиц купили семьей у заводчиков — петушка и несколько курочек, и они уже высиживали птенцов. Вылупилось много петушков, и пара продала их продавцам с Гусинобродского рынка. В целом по уходу эти куры напоминают обычных.
— Несутся примерно так же, как обычные, — зимой хуже из-за холода, летом лучше. Они, как я читал, изначально в дикой природе росли. Яйца у них зеленого цвета, чуть крупнее обычных. Жили у нас зимой в утепленном парнике, я им там обогрев делал, требуют больше света. Сейчас живут в китайских домиках, делаю им курятник, — объясняет сибиряк.
За десяток необычных яиц новосибирцы просят 200 рублей, но уверяют, что это еще скромно — в других городах продают и по 50 рублей за яйцо. Инкубационные яйца еще дороже — в районе 100–200 рублей.
В объявлении указано, что каждое зеленое яичко весит около 50 граммов, белок и желток легко усваиваются организмом. В белке есть витамины А, В, Е, йод, лецитин, селен и цинк, аминокислоты, а желток крупнее обычного на 8%.
На сайте ferma.expert указано, что черные куры породы Ухейилюй считаются редкими. Название породы переводится с китайского как «пять черных и один зеленый» (перья, кожа, мясо, кости и гребень у этих птиц — черные, яйца — зеленые).
Как пишет портал fermagid.ru, порода Ухейилюй — редкость даже в Китае. Впервые их нашли в изолированной горной местности Китая в конце
По России их продают в Татарстане, в Северной Осетии, в Калужской области. Объявлений не много. Цены начинаются от 20 рублей за штуку.
Также в Новосибирске продают куриц Ухейилюй. Всего в городе представлено 5 таких объявлений. Инкубационные яйца продают за 100 рублей. Взрослых особей — от 500 до 2 тысяч. По стране таких объявлений 635.
Корреспондент НГС также решила сравнить стоимость яиц от черных кур с обычными яйцами, которые продаются в крупных торговых сетях. По информации сайта «Ленты», их цена колеблется от 53,99 рублей до 91,99 рублей за десяток. В «Магните» цены в пределах от 53 рублей до 110 рублей за десяток.
Ранее НГС писал о том, почему покупатели на Avitо смешат, удивляют, а порой и раздражают продавцов. Например, когда обещают приехать и забрать товар, а затем пропадают.