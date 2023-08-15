Что за Ухейилюй? Семья из Новосибирска продает зеленые яйца от черных кур — десяток почти в 4 раза дороже обычного

— Несутся примерно так же, как обычные, — зимой хуже из-за холода, летом лучше. Они, как я читал, изначально в дикой природе росли. Яйца у них зеленого цвета, чуть крупнее обычных. Жили у нас зимой в утепленном парнике, я им там обогрев делал, требуют больше света. Сейчас живут в китайских домиках, делаю им курятник, — объясняет сибиряк.



За десяток необычных яиц новосибирцы просят 200 рублей, но уверяют, что это еще скромно — в других городах продают и по 50 рублей за яйцо. Инкубационные яйца еще дороже — в районе 100–200 рублей.

