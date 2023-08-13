«А не устроить ли пранк?» Журналист НГС решил избавиться от холодильника и столкнулся с глубинными покупателями «Авито»

«Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное», — говорил небезызвестный Дядя Федор из мультфильма про Простоквашино. Так часто бывает, что ненужное для тебя — это нужное для кого-то другого. Всё ненужное-нужное обычные люди часто продают и покупают на «Авито». И если с продавцами там всё более-менее понятно, то вот местные покупатели заслуживают особого внимания. Однажды корреспондент НГС Илья Калинин решил продать на старый холодильник. Что из этого получилось, он описал в авторской колонке. Далее — от первого лица.
Мне кажется, покупатели с «Авито» — какой-то особый вид покупателей. Ну где еще могут удивиться копеечной цене целой, но ненужной лично тебе вещи, вступить с тобой в переписку, уточнить, действительно ли вещь продается по указанной цене, выразить готовность ее купить и… Замолчать.
Нет, читать потом несколько дней твои недоуменные вопросы: «Вы куда пропали? Передумали покупать? Что-то случилось?» на том конце будут — это видно в личной переписке, но отвечать не станут. Или, например, будут просить отправить твой товар «Авито.Доставкой» и объяснять, что им это дешевле выйдет, хотя в объявлении указано, что эту вещь ты посылаешь за свой счет, то есть покупателю вообще не придется оплачивать пересылку.
Попросили меня однажды помочь продать б/у холодильник. Холодильник вполне неплохой, от одного популярного и качественного азиатского бренда: большой, двухкамерный, «ноу фрост» и так далее. И выпущен еще тогда, когда электронику делали добротно — не на один гарантийный срок, как в последнее время. В общем, работать холодильнику еще и работать, но сломался один узел, который отвечает за систему охлаждения. Но это неудивительно: холодильник отработал точно лет десять.
Пришедший мастер определил поломку, сказал, что особых проблем с ремонтом не будет, и аппарат еще прослужит долго. Но на семейном совете решено было не ждать с ремонтом холодильника, а быстро купить новый, хоть это и выходило дороже. На то были свои причины, не только время ожидания ремонта. Продать же неисправный холодильник досталось мне.
Казалось бы, чего тут сложного: продать ненужную тебе, но еще полезную вещь. Изучи аналогичные предложения, честно опиши товар, поставь адекватную цену и жди желающих. Но это только в теории. На практике всё рушится от соприкосновения с глубинным покупателем.
Звонить по объявлению начали сразу. Почти каждый звонивший готов был тут же забрать холодильник, только вот мешало одно: почему-то покупатели считали, что они забирают за небольшую цену абсолютно исправный аппарат. Хотя в тексте объявления было честно — черным по белому, как говорится, написано: требуется ремонт. И даже объяснялось, что следует заменить.
Сначала я не обращал на это внимание и каждому объяснял то, что по сути уже было объяснено в объявлении. Потом ситуация стала веселить и я даже подумал, а не устроить ли пранк. Взять и согласовать время просмотра холодильника. Вот так сразу — без всяких разъяснений по телефону, что аппарат, мол, неисправен. Желательно еще, чтобы покупатели проехали через все пробки с другого конца города и увидели на месте то, что каким-то образом не заметили в объявлении. Не стал: стало жалко отнимать время владельцев холодильника.
Я вежливо спрашивал у каждого звонившего, читали ли они текст объявления. Почти все отвечали уверенно: «Конечно». Но как в коротком тексте — из трех-четырех предложений — можно было не увидеть самого главного, я понять не мог. После нескольких десятков звонков, признаюсь, ситуация стала раздражать. Я понял, что стоит как-то впихнуть фразу о ремонте в ограниченный небольшим количеством знаков заголовок. Впихнул. В самом тексте объявления фразу о ремонте еще и выделил прописными буквами, чтоб сразу бросалась в глаза. Думаете, помогло?
Наверное, из 50–60 позвонивших и написавших в личные сообщения только два человека поинтересовались, насколько легко устранить неисправность и сколько примерно будет стоить ремонт.
Очередной покупатель на ломаном русском выдал по телефону сразу, без особых пауз, словно боялся куда-то опоздать: «Холодильник есть? Где забирать? Хочу отправлять в Узбекистан». На мой вопрос, а читал ли он — нет, даже не текст объявления, а просто его заголовок — покупатель уверенно ответил: «Да».
Вот что я подумал после всего этого. Наверное, это тот же тип людей, кто, прочитав заголовок какой-нибудь новости (на том же НГС, допустим), сразу же бежит отписывать комментарии. Главное — успеть!
Вы это, ребята, повнимательнее бы. А то как-нибудь так быстро схватите и отправите что-нибудь не то. В свой условный глубинный Узбекистан.
Торговая площадка «Авито» известна необычными объявлениями. В начале 2023 года НГС рассказал о продаже здесь iPhone, за который просили