«А не устроить ли пранк?» Журналист НГС решил избавиться от холодильника и столкнулся с глубинными покупателями «Авито»

Мне кажется, покупатели с «Авито» — какой-то особый вид покупателей. Ну где еще могут удивиться копеечной цене целой, но ненужной лично тебе вещи, вступить с тобой в переписку, уточнить, действительно ли вещь продается по указанной цене, выразить готовность ее купить и… Замолчать.

Нет, читать потом несколько дней твои недоуменные вопросы: «Вы куда пропали? Передумали покупать? Что-то случилось?» на том конце будут — это видно в личной переписке, но отвечать не станут. Или, например, будут просить отправить твой товар «Авито.Доставкой» и объяснять, что им это дешевле выйдет, хотя в объявлении указано, что эту вещь ты посылаешь за свой счет, то есть покупателю вообще не придется оплачивать пересылку.

