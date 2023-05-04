Новосибирцы продают за сотни тысяч странные камни — они называют их метеоритами

Новосибирцы продают за сотни тысяч рублей необычные камни, которые считают космическими объектами: метеоритами.
Показалось, что у него внеземное происхождение
— Продам железокаменный метеорит, литосидерит (мезосидерит). На 60% состоит из железа, 27% кремния и еще пятнадцать элементов таблицы Менделеева. Имеет ярко выраженные следы термического метаморфизма (оплавления). Найден в бассейне реки Обь. Поэтому вулканическое происхождение минерала исключено. Есть результаты профессионального спектрально-химического анализа. Среднего размера, почти два с половиной килограмма. Точный вес — 2399 грамм, — сообщает продавец Евгений одного из камней в объявлении на сайте Avito.
Сибиряк просит за товар 240 тысяч рублей. Корреспондент НГС пообщался с мужчиной и расспросил, как сибиряк нашел странный камень.
— Это было днем, я шел по берегу, обратил внимание на лежащий камень на песке, поднял правой рукой, отряхнул левой, присмотрелся, и мне показалось, что у него внеземное происхождение. Положил в пакет и понес домой. Дома посмотрел повнимательнее и мне показалось, что это метеорит. Стал искать в интернете аналогичные камни, нашел описание у других людей. Обработал текст и выложил объявление, снизил цену в 10 раз в сравнении с другими аналогами. Давно, не помню когда нашел, — рассказал мужчина.
По его словам, звонят по объявлению многие, но не горят желанием покупать.
— Может, хотят, может, не хотят — это не предмет первой необходимости, — говорит мужчина.
Другой местный житель продает метеорит за 500 тысяч рублей. Денис не согласен на торг.
— Мезоседерит, метеорит. Вес неточный — 225 г, старые весы. Без торга, — сообщил мужчина.
Еще один сибиряк Артем продает не только метеориты, но и минералы и кристаллы. Цена указана, видимо, символическая — 1000 рублей.
— Продам коллекционные минералы, кристаллы, метеориты. Образцы по отдельности. Составлю для вас индивидуальную коллекцию. Личные консультации по минералам, — утверждает мужчина.
Подлинность под вопросом
Сотрудник Большого Новосибирского планетария Андрей Никифоров советует с осторожностью доверять подобным объявлениям.
— Чтобы что-то понимать, нужно быть специалистом или показать находку профессионалам. Или отправить по почте на исследование в лабораторию метеоритики ГЕОХИ РАН. По внешним признакам определить, метеорит ли это, может быть достаточно сложно. На некоторые метеориты есть уже подтвержденные сертификаты, — говорит Никифоров.
Он посоветовал, в частности, обращаться в Московский планетарий, где можно приобрести метеорит с небольшим сертификатом.
— В целом по внешним признакам определить внеземное железо иногда можно, а в случае каменных метеоритов внешних признаков недостаточно. Например, если камень магнитится, это не значит, что он — метеорит. Может, он создан из земных элементов, которые магнитятся. Например, люди порой на стройках находятся подобные материалы. Поэтому подлинность товаров под большим вопросом. Но бывают и исключения, — отмечает сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.
По словам эксперта, коллекционеры в основном понимают, что приобретают, и у них с этим нет сложностей. Простому же обывателю лучше обратиться к специалистам. Например, в институт геологии.
— В 90% случаев люди делают выводы о том, что нашли метеорит, основываясь на собственных предубеждениях — нашел, например, человек камень, он ему напомнил метеорит, и решил продать. Но бывают, что люди действительно их находят. Цена на них зависит от разных факторов. Коллекционеры между собой разбираются, понимают, что покупают, — заключил эксперт.
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