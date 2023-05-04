Новосибирцы продают за сотни тысяч странные камни — они называют их метеоритами

По его словам, звонят по объявлению многие, но не горят желанием покупать.



— Может, хотят, может, не хотят — это не предмет первой необходимости, — говорит мужчина.



Другой местный житель продает метеорит за 500 тысяч рублей. Денис не согласен на торг.



— Мезоседерит, метеорит. Вес неточный — 225 г, старые весы. Без торга, — сообщил мужчина.



Еще один сибиряк Артем продает не только метеориты, но и минералы и кристаллы. Цена указана, видимо, символическая — 1000 рублей.



— Продам коллекционные минералы, кристаллы, метеориты. Образцы по отдельности. Составлю для вас индивидуальную коллекцию. Личные консультации по минералам, — утверждает мужчина.

