«Новосибирские конфеты — это вау»: как сибирские компании зарабатывают в Средней Азии — вы удивитесь, сколько там «своих»

Сеть «Перчини» пока обзавелась только одной точкой в Астане. Еще один проект, который, возможно, уже нельзя считать новосибирским (но история его началась именно здесь), — «Бодрый день» — имеет микрокофейни уже в четырех городах Казахстана. Новосибирский FIT SERVICE вышел на рынок Казахстана уже пять лет назад. Сегодня это крупнейшая в стране сеть автосервисов в стране (18 станций в 6 крупнейших городах).

Кроме продуктов и предприятий под российскими брендами в Средней Азии активно работают фирмы, чьи названия конечному потребителю могут ничего не сказать. У производителя упаковки новосибирской компании «Нер-Пак», например, первые поставки в Казахстан были в 2010 году, говорит директор по развитию компании Алексей Пономарев, а сейчас на ближнее зарубежье у него приходится уже около 15% всей производимой продукции.