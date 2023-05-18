«Мебель уехала в другой город»: новосибирцы заплатили за кухню 80 тысяч — мастера взяли деньги и пропали

— Павел пропал. Получилось связаться с мужчиной, который ведет страницу на маркетплейсе — Антоном. Он сказал, что мебель уехала в другой город. После того как я пригрозила, что пойду в полицию, суд, Роспотребнадзор, этот Антон сразу же объявился с обещаниями, но никто ничего не доставил, — рассказала Анна.

Анна утверждает, что 18 мая истекает срок договора, а мебель так и не доставили.