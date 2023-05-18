«Мебель уехала в другой город»: новосибирцы заплатили за кухню 80 тысяч — мастера взяли деньги и пропали

Жительница Новосибирска Анна заказала на одном из маркетплейсов установку кухни себе в квартиру. После того как девушка перевела деньги мебельщикам, они пропали. Девушка утверждает, что с момента заключения договора прошло 2 месяца, а кухни нет.
Анна заказала кухню 18 марта. Девушка рассказала, что выбрала подходящий гарнитур на одной из онлайн-платформ и оформила заказ. К ним приехал замерщик по имени Павел. Он рассчитал размеры кухни, после этого Анна заключила с ним договор и перевела предоплату — 70% стоимости кухонного гарнитура (копию чека и договора Анна предоставила в НГС). Позже она перевела остаток суммы. Всего, по словам Анны, она заплатила
По договоренности мебель должна была приехать 18 апреля, но этого не случилось.
— Павел пропал. Получилось связаться с мужчиной, который ведет страницу на маркетплейсе — Антоном. Он сказал, что мебель уехала в другой город. После того как я пригрозила, что пойду в полицию, суд, Роспотребнадзор, этот Антон сразу же объявился с обещаниями, но никто ничего не доставил, — рассказала Анна.
Анна утверждает, что 18 мая истекает срок договора, а мебель так и не доставили.
— Осталось пару дней, а мне никто не позвонил, никто ничего не предпринял. Свою старую кухню вместе с техникой мы выкинули
В договоре (есть в распоряжении редакции) указано, что работы по установке мебели выполняет ИП Жданкин Олег Михайлович. На онлайн-платформе, где он предлагает свои услуги, у него стоит оценка 3,6. В отзывах клиенты пишут о задержке сроков поставки и неверных размерах мебели.
— В назначенный день по договору мне сказали, что половины деталей еще нет. В общей сложности мы ждали еще 7 дней после даты в договоре, пока нам все доставят. Ещё и доставили не все сразу, — написала пользовательница Марина.
НГС не удалось связаться с представителями мебельной компании, они не ответили на звонки.
Как избежать мошенников
По словам эксперта по безопасности в области интернет-торговли, к выбору специалистов всегда стоит относиться внимательно — для этого на платформе работает система рейтинга и отзывов. Можно посмотреть оценки и узнать мнение людей, которые уже общались с этим мастером, чтобы принять решение, стоит ли иметь с ним дело.
— Также у исполнителей услуг, размещающих объявления на крупных онлайн-платформах, есть возможность пройти проверку по документам, чтобы повысить доверие к своему профилю со стороны заказчиков — тогда в его объявлениях появляется специальный значок «Документы проверены». Мы рекомендуем обращать внимание на его наличие при выборе исполнителя тех или иных услуг на платформе, — добавил эксперт.
В марте в Новосибирске закончили расследование дела о компании FORMAT MK, клиенты которой не дождались установки оплаченных кухонных гарнитуров и шкафов-купе. На скамье подсудимых оказался предприниматель Иван Вятчинин, которого обвиняют в мошенничестве. Общая сумма ущерба от его действий составила более