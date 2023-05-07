Мэрия выдала разрешение на строительство крупного магазина у Автовокзала-Главного

В Новосибирске возле Автовокзала-Главного появится магазин площадью более 2,5 тысячи квадратных метров. Объект возведет ООО «Автовокзал-Главный», учредителем которого выступает депутат горсовета Новосибирска Андрей Гудовский.
Разрешение на строительство магазина выдала мэрия Новосибирска 2 мая. В документах указано, что его возведут на участке возле здания автовокзала вблизи Гусинобродского шоссе и улицы Коминтерна.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Автовокзал-Главный» образовали в 2008 году в Новосибирске, директором компании является Екатерина Стефанова, учредителем выступает Андрей Гудовский — депутат горсовета Новосибирска. Идентификационный номер налогоплательщика компании совпадает с ИНН, который указан на сайте автовокзала. На конец 2022 года выручка организации составила 158,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 40,9 миллиона рублей. Кроме ООО «Автовокзал-Главный», Андрей Гудовский числится председателем НРОО «ГОРОД», учредителем ООО «Автовокзал-Северный», ООО «Бизнес-Глобал» и других организаций.
Площадь объекта составит более 2,6 тысячи квадратных метров, высота постройки — 7,5 метра. Здание будет одноэтажным.
— Торговая площадь — 998,32 квадратного метра, общая площадь застройки земельного участка — 3698,8 квадратного метра. Объект расположен в границах земельного участка по Гусинобродскому шоссе в Дзержинском районе, — указано в документах.
В середине марта стало известно, что в Станиславском жилмассиве в Новосибирске вместо магазина планируют построить часовню с воскресной школой.