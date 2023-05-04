Улетные цены: почему в аэропортах всё так дорого и что делать проголодавшимся пассажирам

Все, кому удается куда-то летать, удивлялись высоким ценам в аэропортах. Простая порция пельменей может стоить, как полноценный обед в городе, счет за кофе с пирожным превысит 1000 рублей. Обозреватель НГС, который недавно ознакомился с ценниками в новом терминале С аэропорта Толмачёво, попытался разобраться с тем, почему так происходит и можно ли считать такое положение естественным.
На выходе из зоны выдачи багажа пассажиров в новом терминале встречает заведение «Бузовар». Это небольшая сеть с недорогой едой с еще тремя точками в городе. Одна бууза в городских заведениях стоит 50 рублей. Порция бууз (четыре штуки) в закусочной, расположенной в Толмачёво, — 740 рублей. Это не какая-то ошибка — таков в аэропорту уровень цен в большинстве заведений. Бокал простого российского пива за 560 рублей, капучино за 600 — обычное дело для российских аэропортов, Толмачёво тут не исключение (в Москве цены могут быть еще выше). Почему так происходит?
Основное влияние на цены в заведениях аэропорта оказывает сам аэропорт, точнее, размер арендных ставок, по которым он сдает помещения желающих там работать заведениям. Аэропорт сейчас — это самое дорогое место в городе с точки зрения издержек для ресторатора. Обычно они платят не фиксированную цену, а долю от оборота. И в зависимости от типа заведения и уровня наценки такая плата может быть в четыре, пять и даже семь раз выше, чем за заведение такого же размера в центре города. И чтобы зарабатывать, общепит тоже повышает цены.
Владельцев аэропорта можно понять — все эти постоянные улучшения (новые терминалы, телетрапы и т. д.) стоят больших денег, и дать их могут именно пассажиры. Уже немногие помнят, что, например, сектор прилета международных авиалиний в Толмачёво когда-то представлял собой просто огороженный жилищным забором «загон» с большим сараем (иначе не назовешь), где выдавали багаж. И вот там, должен заметить, никто не пытался взять с пассажира три цены за пиво или кофе. Честно говоря, вообще не помню, была ли там в принципе возможность этот самый кофе где-то купить.
Разумеется, позиция самих рестораторов тоже имеет значение. Заведение в аэропорту совсем не обязательно может быть для открывшей его компании источником дополнительной прибыли. Не убыточно — и то хорошо. Зато оно на виду у такого большого количества людей. Но в основном рестораторы идут в аэропорты всё же зарабатывать. И рассуждают так: большинство этих людей купили билеты ценой по 15–20 тысяч рублей и более (а те, у кого цена ниже, предпочли более дорогой перелет поездке по земле). Значит, деньги у них есть, и можно назначить цену, которая позволит получить прибыль и заведению.
И вы знаете, пассажиры с этим согласны. Ну, то есть они, конечно, возмущаются в соцсетях, но всё равно идут в кафе, где отдадут за чашку кофе и простой десерт больше 1000 рублей. Хотя могли бы вообще-то обойтись напитком из автомата и шоколадкой. В том же Толмачёво работает «Доступная кофейня» (бренд «Подорожника»), где цена на комплект из чашки кофе и сэндвича начинается где-то с 270 рублей. Чашка будет пластмассовой, а сэндвич разогреют в микроволновке, но вам будет, где сесть и подзарядить свой телефон. В магазине «Магнита» М Go продаются вообще свежеприготовленные хот-доги от 139 рублей за штуку. Торговая точка работает только в зоне регистрации, но хот-дог можно взять и с собой и съесть позже.
Предвижу возражения, что, дескать, мы такое не едим. Ну так я и не настаиваю: можете есть другое (но уже по другой цене). Или вообще взломать систему и привезти с собой вареную курицу или аккуратный ланч-бокс с собственноручно приготовленными заранее закусками, а кофе сварить дома и налить в красивый термос (выпить его, правда, придется до прохода в «стерильную» зону). И вам не придется платить заведениям в аэропорту ни копейки.
Здесь-то и таится, как мне кажется, объяснение давнего вопроса, который мучил любого более или менее активно путешествовавшего по миру человека. Почему, например, в немецком (чешском, итальянском, французском и т. д.) аэропорту цены на еду практически (или вовсе) не отличаются от цен в городе? Вот, например, комбо из Мюнхена за 12,5 евро. Даже по нынешнему уже довольно высокому курсу это меньше 1100 рублей. В него входило три баварских сосиски, пол-литра баварского пива и брецель. Это нормальная цена не только для самой Германии. И в Новосибирске в заведении со средним уровнем цен такой комплект вряд ли обошелся бы дешевле. Или вот кусок пиццы из Рима за 5,5 евро (478 рублей). Или огромный сэндвич с бокалом пива за 13,5 евро в Барселоне. При этом нужно помнить, что доходы жителей этих стран повыше (если сравнивать среднее со средним) примерно раз в пять.
Дело, как мне кажется, в том, что, даже имея возможность заплатить больше, европеец, японец или житель еще какой-то преуспевающей, но устоявшейся страны будет возмущен разницей цен на одни и те же продукты. А возмутившись, просто не будет их покупать. Обойдется сэндвичем из магазина, шоколадкой или заготовленным заранее ланчем. И, посидев без покупателей, рестораторы пойдут к аэропортовскому начальству, и тому придется снижать ставки аренды.
Есть вещи, стоимость которых действительно трудно поменять. Вы не можете нормально жить без воды, электричества и тепла зимой. И всем нам приходится смириться с дороговизной коммунальных услуг (хотя и здесь есть пространство для борьбы). Но еда в аэропорту точно не относится к такого рода издержкам. Вынужденным поход в заведение в аэропорту можно считать, только если у вас длинная пересадка, для большинства же это просто дополнительное удобство, без которого вполне можно обойтись.
Если вы считаете несправедливо высокими цены на еду перед полетом, то просто не покупайте ее или ограничьтесь более доступными вариантами. И тогда как минимум для вас лично эта дороговизна перестанет иметь значение. А если так поступят большинство пассажиров, то через какое-то время цены снизятся. Ну или коли уж так хочется посидеть с чашкой капучино перед полетом, «как белый человек», то воспринимайте цену в 600 рублей за эту чашку просто как часть транспортных расходов.
Если вы в ближайшее время не собираетесь никуда лететь, но вам любопытно, как выглядит теперь аэропорт Толмачёво, вам может быть интересен репортаж обозревателя НГС, который побывал не только в доступных для всех пассажиров зонах, но и в бизнес-зале, за пользование которым придется доплатить.