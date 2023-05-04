Улетные цены: почему в аэропортах всё так дорого и что делать проголодавшимся пассажирам

Здесь-то и таится, как мне кажется, объяснение давнего вопроса, который мучил любого более или менее активно путешествовавшего по миру человека. Почему, например, в немецком (чешском, итальянском, французском и т. д.) аэропорту цены на еду практически (или вовсе) не отличаются от цен в городе? Вот, например, комбо из Мюнхена за 12,5 евро. Даже по нынешнему уже довольно высокому курсу это меньше 1100 рублей. В него входило три баварских сосиски, пол-литра баварского пива и брецель. Это нормальная цена не только для самой Германии. И в Новосибирске в заведении со средним уровнем цен такой комплект вряд ли обошелся бы дешевле. Или вот кусок пиццы из Рима за 5,5 евро (478 рублей). Или огромный сэндвич с бокалом пива за 13,5 евро в Барселоне. При этом нужно помнить, что доходы жителей этих стран повыше (если сравнивать среднее со средним) примерно раз в пять.