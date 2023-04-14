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Народная премия НГСПодробности

Это рекорд! Больше 12 тысяч номинантов предложили новосибирцы на «Народную премию НГС» за неделю

Это самый высокий темп выдвижения по сравнению с премиями в прошлые годы

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За медицинские центры новосибирцы традиционно агитируют активнее всего

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Новосибирцы предложили более 12 тысяч номинантов на «Народную премию НГС» всего за неделю. Это самый высокий темп выдвижения за все годы проведения премии.

Больше всего кандидатов предложили по следующим номинациям: «Медицинский центр года», «Стоматологический центр года» и «Образовательный центр года».

Напомним, что выдвижение номинантов началось 6 апреля и будет продолжаться по 7 мая включительно. 8–9 мая мы сформируем шорт-лист из всех предложенных компаний. В него попадают по 10 участников в каждой номинации. Номинантов из 11-й номинации, посвященной малому бизнесу, будет изучать редакция НГС.

С 10 мая по 4 июня на сайте премии будет проходить голосование. Правила такие же: свой голос можно отдать в каждой номинации только один раз и только за одного участника.

Своих кандидатов во всех номинациях вы можете предложить, перейдя по этим ссылкам:

Ранее мы рассказывали, как представителям малого бизнеса сделать видеозаявку на премию.

Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? У вас есть бизнес с интересной историей создания? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

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