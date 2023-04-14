Это рекорд! Больше 12 тысяч номинантов предложили новосибирцы на «Народную премию НГС» за неделю

Новосибирцы предложили более 12 тысяч номинантов на «Народную премию НГС» всего за неделю. Это самый высокий темп выдвижения за все годы проведения премии.
Больше всего кандидатов предложили по следующим номинациям: «Медицинский центр года», «Стоматологический центр года» и «Образовательный центр года».
Напомним, что выдвижение номинантов началось 6 апреля и будет продолжаться по 7 мая включительно. 8–9 мая мы сформируем шорт-лист из всех предложенных компаний. В него попадают по 10 участников в каждой номинации. Номинантов из 11-й номинации, посвященной малому бизнесу, будет изучать редакция НГС.
С 10 мая по 4 июня на сайте премии будет проходить голосование. Правила такие же: свой голос можно отдать в каждой номинации только один раз и только за одного участника.
Своих кандидатов во всех номинациях вы можете предложить, перейдя по этим ссылкам:
- «Детский центр года»;
- «Танцевальная студия года»;
- «Салон красоты года»;
- «Медицинский центр года»;
- «Стоматологический центр года»;
- «Бар и ресторан года»;
- «Жилой комплекс года»;
- «Кофейня и кондитерская года»;
- «Театр года»;
- «Образовательный центр года»;
- «Малый бизнес года».
Ранее мы рассказывали, как представителям малого бизнеса сделать видеозаявку на премию.
Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? У вас есть бизнес с интересной историей создания? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону