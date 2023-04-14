Это рекорд! Больше 12 тысяч номинантов предложили новосибирцы на «Народную премию НГС» за неделю

Больше всего кандидатов предложили по следующим номинациям: «Медицинский центр года», «Стоматологический центр года» и «Образовательный центр года».

Напомним, что выдвижение номинантов началось 6 апреля и будет продолжаться по 7 мая включительно. 8–9 мая мы сформируем шорт-лист из всех предложенных компаний. В него попадают по 10 участников в каждой номинации. Номинантов из 11-й номинации, посвященной малому бизнесу, будет изучать редакция НГС.