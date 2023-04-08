Прогорела даже Алла Пугачева. Каким бизнесом пытались заняться многие звезды, но разорились

А сейчас, по мнению Горжанкина, всё, что происходит, — это признак того, что шоу-бизнес, к которому мы привыкли за последние 30 лет, начиная с 90-х годов, окончательно уходит. И в том виде, в котором он был, в той финансовой модели существовать уже не может — идет на дно.

«Всё началось с чипсов от Аллы»

PR-технолог вспомнил о том, что первопроходцем в создании бизнеса среди эстрадных звезд стала Алла Пугачева. В начале нулевых ей пришла в голову мысль создать свою линейку чипсов. Эта затея должна была принести много денег. В итоге бизнес прогорел, а завод певица продала.