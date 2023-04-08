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Прогорела даже Алла Пугачева. Каким бизнесом пытались заняться многие звезды, но разорились

Известный PR-технолог рассказал, почему артисты не могут успешно развивать собственное дело

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PR-технолог Вадим Горжанкин считает, что один из успешных примеров бизнеса у российских звезд — бары Сергея Жукова из «Руки Вверх»

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Многие звезды шоу-бизнеса в разные времена пытались открывать свое дело, продолжают внедрять бизнес-идеи и сейчас. И, наверное, это даже происходит чаще, чем было раньше. Тимати, «Руки Вверх», Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Ксения Собчак, Дмитрий Нагиев, Стас Пьеха, Баста, Вера Брежнева, Александр Ревва, Стас Михайлов... Список можно продолжать и продолжать.

Известный PR-технолог, продюсер, журналист и медиаменеджер Вадим Горжанкин рассказал MSK1.RU, насколько тот или иной бизнес российских звезд может быть успешен.

Вадим Горжанкин — основатель PR-агентства «Красное Слово», PR-технолог, пресс-секретарь, продюсер, маркетолог. Родился 9 сентября 1982 года. Известен не только как пресс-секретарь артистов, бизнесменов и политиков, но и как авторитетный эксперт-практик в области судебного PR и информационного сопровождения корпоративных конфликтов, а также громких PR-акций в сфере шоу-бизнеса (хайп).

— Традиционно звезды шоу-бизнеса занимаются каким-либо собственным бизнесом плохо, наверное, потому, что так творческие личности устроены, — объяснил он. — Да и времени у них на это нет. Сегодня всплеск звезд «замутить» бизнес, как мне кажется, больше связан не с импортозамещением, а с тем, что в шоу-бизнесе всё очень нестабильно. И это уже становится похоже на какую-то агонию.

— Большинство нынешних историй о том, что кто-то начал шить трусы, а кто-то — делать часы и так далее, думаю, что закончатся банкротством и убытками, как было и в хорошие времена, когда звезды тоже хотели что-то открыть — какие-то предприятия, производства, услуги, — добавил PR-технолог.

А уж каким только бизнесом не занималась Ольга Бузова. Ранее мы рассказывали, <a href="https://msk1.ru/text/business/2022/07/15/71485652/" class="_ io-leave-page" target="_blank">на чем делает деньги и прогорает звезда «Дома-2»</a>

А уж каким только бизнесом не занималась Ольга Бузова. Ранее мы рассказывали, на чем делает деньги и прогорает звезда «Дома-2»

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А сейчас, по мнению Горжанкина, всё, что происходит, — это признак того, что шоу-бизнес, к которому мы привыкли за последние 30 лет, начиная с 90-х годов, окончательно уходит. И в том виде, в котором он был, в той финансовой модели существовать уже не может — идет на дно.

«Всё началось с чипсов от Аллы»

PR-технолог вспомнил о том, что первопроходцем в создании бизнеса среди эстрадных звезд стала Алла Пугачева. В начале нулевых ей пришла в голову мысль создать свою линейку чипсов. Эта затея должна была принести много денег. В итоге бизнес прогорел, а завод певица продала.

— Это было давно, но и сейчас мы с вами видим ситуации похожие, что, в принципе, нормально, потому как эстрадные звезды — они ведь не предприниматели, — уточнил Горжанкин. — Понятно, что не Алла Борисовна делала закупки, резала картошку и всем торговала. Кто-то ей это всё предложил, а она вложилась.

В России Алла с семьей жила в шикарном замке, и казалось, денег на всё хватает. Но она постоянно придумывала какие-то дополнительные бизнес-схемы

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Продюсер также отметил формат, где звезды могут быть относительно успешными. Это когда какой-нибудь реальный бизнесмен берет в качестве своего партнера звезду. По факту знаменитость бизнесом не занимается, но она присутствует в компании.

— Звезда всегда имеет много связей, и это способствует тому, что реальный бизнесмен, предложивший сотрудничество, занимается этим делом, используя связи знаменитости. К звездам ведь всегда относятся не так, как к рядовым людям, — подчеркнул Горжанкин. — Следовательно, если надо о чем-то договориться, с кем-то встретиться и вообще чтобы этот бизнес не трогали и не беспокоили, в таком формате звезда может быть полезна.

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Процветающие бары Сергея Жукова

Из успешных знаменитостей в бизнесе, существующем уже не один год, PR-технолог выделил группу «Руки Вверх», которая имеет свой личный бренд. Солист коллектива Сергей Жуков является владельцем сети баров, кондитерской и ресторана.

— Пожалуй, только «Руки Вверх» и отмечу. Эта группа хороша как в творчестве, так и в бизнесе. Поставлю на 1-е место. Благодаря своей популярности «Руки Вверх» постоянно привлекает в свои заведения звезд шоу-бизнеса, в том числе и 90-х годов, которые у них там еще и выступают, — рассказывает Горжанкин. — Поэтому у кого-то эти бары ассоциируются еще и с ретро, с музыкальными клубами.

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Бары Сергея Жукова пользуются популярностью не только в Москве, но и в других городах России

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PR-технолог уточнил, что группа Сергея Жукова была и остается всенародно любимой. Она реально востребована, у них проходит очень много концертов и всегда аншлаги. Всё взаимосвязано. Отсюда у них и бары живые, которые развиваются. А, например, у Ильи Лагутенко из «Мумий Тролля», который решил открыть бар в центре Москвы, в этом плане дело не пошло, как и у многих других российских артистов.

— Что более-менее нормально получается у большинства звезд, особенно у долгожителей, — это форматы пассивного дохода. Проще всего приобрести какой-нибудь бизнес-центр или недвижимость и просто потом сдавать в аренду, — считает Горжанкин. — Может, «недвига» приносит не такие большие деньги, как процветающий бизнес, но зато есть стабильность и это такой бизнес, за которым нет необходимости следить всё время. Можно им заниматься попутно. Многие звезды это давно поняли и выбирают данный формат.

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