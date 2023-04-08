Прогорела даже Алла Пугачева. Каким бизнесом пытались заняться многие звезды, но разорились

Многие звезды шоу-бизнеса в разные времена пытались открывать свое дело, продолжают внедрять бизнес-идеи и сейчас. И, наверное, это даже происходит чаще, чем было раньше. Тимати, «Руки Вверх», Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Ксения Собчак, Дмитрий Нагиев, Стас Пьеха, Баста, Вера Брежнева, Александр Ревва, Стас Михайлов... Список можно продолжать и продолжать.
Известный PR-технолог, продюсер, журналист и медиаменеджер Вадим Горжанкин рассказал MSK1.RU, насколько тот или иной бизнес российских звезд может быть успешен.
Вадим Горжанкин — основатель PR-агентства «Красное Слово», PR-технолог, пресс-секретарь, продюсер, маркетолог. Родился 9 сентября 1982 года. Известен не только как пресс-секретарь артистов, бизнесменов и политиков, но и как авторитетный эксперт-практик в области судебного PR и информационного сопровождения корпоративных конфликтов, а также громких PR-акций в сфере шоу-бизнеса (хайп).
— Традиционно звезды шоу-бизнеса занимаются каким-либо собственным бизнесом плохо, наверное, потому, что так творческие личности устроены, — объяснил он. — Да и времени у них на это нет. Сегодня всплеск звезд «замутить» бизнес, как мне кажется, больше связан не с импортозамещением, а с тем, что в шоу-бизнесе всё очень нестабильно. И это уже становится похоже на какую-то агонию.
— Большинство нынешних историй о том, что кто-то начал шить трусы, а кто-то — делать часы и так далее, думаю, что закончатся банкротством и убытками, как было и в хорошие времена, когда звезды тоже хотели что-то открыть — какие-то предприятия, производства, услуги, — добавил PR-технолог.
А сейчас, по мнению Горжанкина, всё, что происходит, — это признак того, что шоу-бизнес, к которому мы привыкли за последние 30 лет, начиная с 90-х годов, окончательно уходит. И в том виде, в котором он был, в той финансовой модели существовать уже не может — идет на дно.
«Всё началось с чипсов от Аллы»
PR-технолог вспомнил о том, что первопроходцем в создании бизнеса среди эстрадных звезд стала Алла Пугачева. В начале нулевых ей пришла в голову мысль создать свою линейку чипсов. Эта затея должна была принести много денег. В итоге бизнес прогорел, а завод певица продала.
— Это было давно, но и сейчас мы с вами видим ситуации похожие, что, в принципе, нормально, потому как эстрадные звезды — они ведь не предприниматели, — уточнил Горжанкин. — Понятно, что не Алла Борисовна делала закупки, резала картошку и всем торговала. Кто-то ей это всё предложил, а она вложилась.
Продюсер также отметил формат, где звезды могут быть относительно успешными. Это когда какой-нибудь реальный бизнесмен берет в качестве своего партнера звезду. По факту знаменитость бизнесом не занимается, но она присутствует в компании.
— Звезда всегда имеет много связей, и это способствует тому, что реальный бизнесмен, предложивший сотрудничество, занимается этим делом, используя связи знаменитости. К звездам ведь всегда относятся не так, как к рядовым людям, — подчеркнул Горжанкин. — Следовательно, если надо о чем-то договориться, с кем-то встретиться и вообще чтобы этот бизнес не трогали и не беспокоили, в таком формате звезда может быть полезна.
Процветающие бары Сергея Жукова
Из успешных знаменитостей в бизнесе, существующем уже не один год, PR-технолог выделил группу «Руки Вверх», которая имеет свой личный бренд. Солист коллектива Сергей Жуков является владельцем сети баров, кондитерской и ресторана.
— Пожалуй, только «Руки Вверх» и отмечу. Эта группа хороша как в творчестве, так и в бизнесе. Поставлю на 1-е место. Благодаря своей популярности «Руки Вверх» постоянно привлекает в свои заведения звезд шоу-бизнеса, в том числе и 90-х годов, которые у них там еще и выступают, — рассказывает Горжанкин. — Поэтому у кого-то эти бары ассоциируются еще и с ретро, с музыкальными клубами.
PR-технолог уточнил, что группа Сергея Жукова была и остается всенародно любимой. Она реально востребована, у них проходит очень много концертов и всегда аншлаги. Всё взаимосвязано. Отсюда у них и бары живые, которые развиваются. А, например, у Ильи Лагутенко из «Мумий Тролля», который решил открыть бар в центре Москвы, в этом плане дело не пошло, как и у многих других российских артистов.
— Что более-менее нормально получается у большинства звезд, особенно у долгожителей, — это форматы пассивного дохода. Проще всего приобрести какой-нибудь бизнес-центр или недвижимость и просто потом сдавать в аренду, — считает Горжанкин. — Может, «недвига» приносит не такие большие деньги, как процветающий бизнес, но зато есть стабильность и это такой бизнес, за которым нет необходимости следить всё время. Можно им заниматься попутно. Многие звезды это давно поняли и выбирают данный формат.
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