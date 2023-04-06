Выбираем лучший бизнес: в Новосибирске прошла презентация пятой «Народной премии НГС»

Главный редактор НГС Марина Малкова отметила, что в этом году не только 5-летний юбилей премии, но и 25-летний юбилей НГС:

— Почему премию делаем мы? Потому что НГС — самое читаемое СМИ региона. Потому что мы и вне премии ежедневно стараемся быть на связи с бизнесом, народом и властью. И потому что любой новосибирец нескольких поколений с детства знаком с НГС. Это сосед, который рассказывает новости. Если к этому соседу часто приходят поругать, то на премии — чтобы похвалить.