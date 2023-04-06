Выбираем лучший бизнес: в Новосибирске прошла презентация пятой «Народной премии НГС»

Сегодня, 6 апреля, в клубе «Ночь» новосибирского Центра культуры и отдыха «Победа» прошла презентация пятой «Народной премии НГС».
Директор Shkulev Media Holding Виктор Шкулёв сказал, что бизнес всегда проверяется качеством своей услуги и количеством транзакций:
— В конце концов мы для этого и делаем бизнес: чтобы качество услуги кем-то было верифицировано. И горожане ответят на ваш вопрос: насколько хорошо вы, мы с вами, делаем бизнес. Это всех нас подталкивает быть лучше. Статистика, которую мы имели в прошлые годы, убедительно это доказывает: на период проведения премии в городе отмечается более высокое качество товаров и услуг, большее количество предложений, которые удовлетворяют потребителей. Нам очень бы хотелось, чтобы каждый из вас выигрывал от участия в этом проекте, — отметил Виктор Шкулёв.
Главный редактор НГС Марина Малкова отметила, что в этом году не только
— Почему премию делаем мы? Потому что НГС — самое читаемое СМИ региона. Потому что мы и вне премии ежедневно стараемся быть на связи с бизнесом, народом и властью. И потому что любой новосибирец нескольких поколений с детства знаком с НГС. Это сосед, который рассказывает новости. Если к этому соседу часто приходят поругать, то на премии — чтобы похвалить.
Марина Малкова также рассказала подробнее о номинациях этого года. Она отметила, что есть несколько новых номинаций, одна из них «Театр года»:
— Новосибирск — пожалуй, один из самых театральных городов страны. Из театральных студий Новосибирска выросли многие успешные актеры, получившие известность не только в России, но и за ее пределами. Мы ждем в номинацию и большие, и малые театры.
Вторая номинация — «Танцевальная студия года».
— Да, это номинация не про бизнес, но мы придаем особое значение культурному коду города. В нашем городе немало не только фитнес-клубов и различных студий йоги, растяжки, пилатеса, но и танцевальных. Причем по разным направлениям. Поэтому самое время предложить вашу любимую студию в качестве номинанта на премию, — уверена Марина Малкова.
Третья новая номинация — «Образовательный центр года». В эту номинацию мы приглашаем детские и взрослые центры дополнительного образования, в том числе: языковые школы, студии художественного творчества и обучения дизайну, вокальные. А также разные центры, связанные с развитием навыков работы с компьютером.
И еще одна новая, точнее обновленная номинация, — «Малый бизнес года»: если раньше «Бизнес года» предлагала и выбирала исключительно редакция, то теперь претендентов предлагают жители города, а финальный выбор делает редакция НГС.
— Каждый год вы спрашиваете: «Когда вы уделите внимание малому бизнесу? Мы остаемся за ширмой больших компаний, заявляемся, но не можем пробиться в десятку лучших». «Народная премия» — это про людей. А малый бизнес — это прежде всего люди и их идеи, воплощенные в любимый проект. Это то, что делают наши читатели. Малый бизнес меняет облик города. Поэтому в этом году мы наконец сделали такую номинацию, — объяснила Марина Малкова.
Важный критерий для этой номинации — штат сотрудников от 2 до 10. Кроме того, компания должна быть представлена в сети.
Как предложить номинанта и когда
Своих кандидатов вы можете предложить на сайте, перейдя по этим гиперссылкам:
- «Детский центр года»;
- «Танцевальная студия года»;
- «Салон красоты года»;
- «Медицинский центр года»;
- «Стоматологический центр года»;
- «Бар и ресторан года»;
- «Жилой комплекс года»;
- «Кофейня и кондитерская года»;
- «Театр года»;
- «Образовательный центр года»;
- «Малый бизнес года»(номинанта предлагаете в этот раз вы, а редакция НГС делает финальный выбор победителя).
Впервые в истории «Народной премии НГС» мы решили дать возможность рассказать о себе представителям малого бизнеса. Главное, чтобы у вас в штате было от 2 до 10 сотрудников, ваша компания была представлена в сети, а ваш принцип вести дело отличался оригинальностью и творческим подходом.
Чтобы предложить своего номинанта, вам нужно авторизоваться, если вы еще не сделали это, на сайте премии. Это необходимо, чтобы избежать накруток. Если у вас уже есть профиль на НГС, вы можете залогиниться через него. Если нет — можно его создать: отдельно или через другие аккаунты.
С 6 апреля по 7 мая вы сможете выдвинуть свои любимые компании в качестве номинантов. Нужно нажать кнопку «Предложить номинанта» на сайте премии.
8–9 мая мы сформируем шорт-лист из всех предложенных компаний. В него попадают по 10 участников в каждой номинации. Номинантов из
С 10 мая по 4 июня на сайте премии будет проходить голосование. Правила такие же: свой голос можно отдать в каждой номинации только один раз и только за одного участника.
А 5 июня в Оперном театре пройдет церемония награждения победителей — их имена станут известны только в этот день. Они получат специальные дипломы и статуэтки.
Вести церемонию награждения будут Андрей Малахов и Екатерина Варнава.
У них уже есть опыт ведения подобной церемонии награждения в Екатеринбурге — для наших коллег из e1.ru. Такой дуэт очень понравился и запомнился зрителям. Андрей Малахов — ведущий самых народных телепроектов страны. Екатерина Варнава — очаровательная соведущая, которая добавит юмора в церемонию награждения.
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В 3 минутах показываем, как в 2022 году Пелагея и Андрей Малахов вели «Народную премию» в Новосибирске.
Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? У вас есть бизнес с интересной историей создания? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 (961)