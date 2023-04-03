Браузеры прекращают поддержку популярного программного обеспечения — что будет с доступом в интернет

При этом проблема кроется не только на стороне «железа». Популярные в России операционные системы Windows 7 и Windows 8.1 постепенно переходят в разряд «пенсионеров»: последнее обновление компания Microsoft выпустила в начале 2023 года, дальнейшая поддержка старых версий не входит в планы корпорации.



Что касается программ, то чаще всего россияне пользуются браузерами — ведь это точка доступа в интернет. В России первые строчки по популярности занимает «Яндекс Браузер» (51% опрошенных), затем — Google Chrome (34%), дальше с большим отрывом идет «огненная лисичка» Mozilla (около 8%) и Opera (около 7%).

