Браузеры прекращают поддержку популярного программного обеспечения — что будет с доступом в интернет

Около 60 процентов россиян жалуются на низкую скорость работы компьютерных программ, а также на сложности с доступом в интернет. И дело не только в устаревшем «железе»: разработчики зарубежных браузеров постепенно прекращают поддержку самых распространенных операционных систем. То есть с одной стороны, новые версии программного обеспечения и так работают далеко не на всех устройствах. С другой, даже покупка нового компьютера или ноутбука не гарантирует решения проблемы. В первую очередь под удар попали российские государственные порталы и сайты банков, но в перспективе — ограничение доступа и к другим интернет-ресурсам.
Итак, трое из пяти пользователей отмечают, что привычные программы теперь работают гораздо медленнее, подчас производительность падает до критичных показателей. Отчасти в этом виновато устаревшее оборудование: около 40% россиян признались, что приобрели свой компьютер или ноутбук больше десяти лет назад, еще около четверти опрошенных не обновляли девайсы более 5 лет. Эксплуатируется же техника довольно интенсивно: три четверти наших соотечественников пользуются компьютером как минимум на протяжении рабочей пятидневки. Примечательно, что треть респондентов и рада бы поменять системники либо ноутбуки на более современные — или проапгрейдить уже существующие, но не у всех есть для этого финансовые возможности.
При этом проблема кроется не только на стороне «железа». Популярные в России операционные системы Windows 7 и Windows 8.1 постепенно переходят в разряд «пенсионеров»: последнее обновление компания Microsoft выпустила в начале 2023 года, дальнейшая поддержка старых версий не входит в планы корпорации.
Что касается программ, то чаще всего россияне пользуются браузерами — ведь это точка доступа в интернет. В России первые строчки по популярности занимает «Яндекс Браузер» (51% опрошенных), затем — Google Chrome (34%), дальше с большим отрывом идет «огненная лисичка» Mozilla (около 8%) и Opera (около 7%).
Правда, последняя версия Google Chrome, совместимая с Windows 7 и 8, вышла в начале февраля этого года. Все последующие обновления браузера не будут поддерживать старую «винду». Opera тоже прекратила выпуск обновлений для «семерки» и «восьмерки», Firefox планирует прекратить поддержку к лету, а Microsoft Edge предупреждает пользователя, что необходимо сначала обновить операционную систему, а затем уже пытаться зайти в интернет. Даже если браузер и не перестанет запускаться — быстродействие и безопасность в любом случае будут ощутимо страдать. Если учесть, что в том же Google Chrome итак насчитывается более 3 тысяч уязвимостей, то в отсутствие обновлений проблемы будут только нарастать.
При этом новые версии ПО, как правило, становятся все более требовательными к оборудованию: с каждым обновлением для работы программы необходимо все больше оперативной памяти, и со временем служивший верой и правдой старенький ноут может попросту не «потянуть» обычный выход в интернет.
Итак, пользователям в такой ситуации практически не остается выбора: либо мириться с низкой скоростью и проблемами с доступом — либо переходить на новую версию Windows, 10 или 11. Да, обновления сейчас доступны (в 2022 году Microsoft временно ограничивала россиянам эту возможность в рамках санкций). Но все снова упирается в оборудование: парк техники устаревает, а текущие устройства все меньше «вывозят» современные программы.
Российские разработчики ПО ищут решение проблемы. В отличие от зарубежных, отечественные браузеры не прекращали поддержку предыдущих версий Windows. Так что россияне все чаще переходят на русское программное обеспечение. На конец февраля 2023 года более 30 процентов рынка браузеров в России занимает «Яндекс Браузер». Также есть еще одна отечественная разработка — «Атом» от Mail.ru, пока что о нем не так широко известно, но самое главное, что альтернативы в принципе появляются.
Еще один довод в пользу отечественных браузеров: с ними есть возможность безопасно заходить на сайты банков, пользоваться Госуслугами и другими сервисами. Дело в том, что зарубежные компании отзывают действующие сертификаты безопасности у многих государственных или окологосударственных сайтов — и отказывают в выдаче новых. В результате рядовые пользователи при попытке зайти на госпортал или страницу банка получают предупреждения из серии, что этот сайт небезопасен и может нанести вред вашему компьютеру. Российские же сертификаты безопасности в зарубежных браузерах не поддерживаются. Таким образом, в сложившейся ситуации, чтобы сохранить возможность пользоваться интернетом и посещать необходимые ресурсы, переход на российские браузеры становится одним из наиболее доступных решений.