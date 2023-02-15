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Министерство транспорта Ульяновской области задолжало авиакомпании «Сибирь» 4,8 миллиона

После вмешательства прокуратуры долг погасили

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Долг был связан с субсидированными рейсами

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По требованию новосибирской транспортной прокуратуры Министерство транспорта Ульяновской области погасило долг перед АО «Авиакомпания "Сибирь"» на сумму более 4,8 миллиона.

Как рассказали в ведомстве, с августа по октябрь 2022 года у Минтранса Ульяновской области появилась задолженность по возмещению затрат, связанных с субсидированными региональными рейсами.

— В этой связи прокурором министру транспорта и связи Ульяновской области внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения закона. В результате рассмотрения акта прокурорского реагирования задолженность перед авиакомпанией погашена в полном объеме, — сообщили в транспортной прокуратуре.

31 января новосибирская транспортная прокуратура начала проверку после публикации НГС о том, что 8 пассажиров самолета S7 Airlines не смогли улететь из Новосибирска. Их пересадили на другой рейс из-за нехватки мест на борту самолета.

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