Министерство транспорта Ульяновской области задолжало авиакомпании «Сибирь» 4,8 миллиона

По требованию новосибирской транспортной прокуратуры Министерство транспорта Ульяновской области погасило долг перед АО «Авиакомпания "Сибирь"» на сумму более 4,8 миллиона.
Как рассказали в ведомстве, с августа по октябрь 2022 года у Минтранса Ульяновской области появилась задолженность по возмещению затрат, связанных с субсидированными региональными рейсами.
— В этой связи прокурором министру транспорта и связи Ульяновской области внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения закона. В результате рассмотрения акта прокурорского реагирования задолженность перед авиакомпанией погашена в полном объеме, — сообщили в транспортной прокуратуре.
31 января новосибирская транспортная прокуратура начала проверку после публикации НГС о том, что 8 пассажиров самолета S7 Airlines не смогли улететь из Новосибирска. Их пересадили на другой рейс из-за нехватки мест на борту самолета.