VK Play профинансирует российских разработчиков игр

Новая платформа, цель которой — поддержать уже опытных разработчиков из России, называется VK Play Инвестиции, ее руководителем стал Евгений Полотнянко.
— В России работает большое количество талантливых разработчиков, продукты которых получают признание на международной арене. Сейчас большинство из таких команд лишилось финансовой поддержки иностранных фондов. Мы хотим исправить ситуацию и помочь ребятам, — отметил Полотнянко.
Разработчики могут обратиться с заявкой как на финансирование непосредственно разработки продукта, так и за инвестициями на маркетинг для уже готовых игр.
— VK Play Инвестиции рассматривает проекты, которые направлены на широкую целевую аудиторию, и работают по бизнес-моделям premium и free-to-play, — отмечается в релизе компании. — Для подачи заявки на инвестиции обязательно наличие прототипа или ранней версии проекта, доступной для теста, а также территориальное нахождение основной части команды и юридическое лицо в РФ.
Все проекты, которые получат финансирование, на особых условиях могут публиковаться в игровом каталоге VK Play и RuStore, а также получать дополнительный инвентарь для продвижения в сервисах и продуктах VK.
Ранее в холдинге прошел финал IT-чемпионата VK Cup — двадцать молодых разработчиков забрали в качестве выигрыша четыре миллиона рублей.