VK Play профинансирует российских разработчиков игр

Все проекты, которые получат финансирование, на особых условиях могут публиковаться в игровом каталоге VK Play и RuStore, а также получать дополнительный инвентарь для продвижения в сервисах и продуктах VK.



Ранее в холдинге прошел финал IT-чемпионата VK Cup — двадцать молодых разработчиков забрали в качестве выигрыша четыре миллиона рублей.

