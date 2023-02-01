«Злость, нервозность, неудовлетворенность». Успешный бизнесмен — о том, почему люди выгорают

Основатель ресторанов «Сушкоф» и сети магазинов «Жизньмарт» Иван Зайченко в своей колонке довольно просто объяснил, почему случается выгорание, а также — как выбраться из этой ситуации. Об этом он рассказал коллегам из E1.RU.
Я верю, что у человека бывает мало энергии в трех случаях:
- когда он болеет, мало спит, не занимается спортом или неправильно питается;
- когда нет мечты, и он ничего не ждет от будущего;
- когда он выгорел.
Если этих проблем нет, то и энергию какими-то специальными методами восполнять не надо.
Много говорят, как же опасно выгорание. А что такое выгорание, почему оно происходит?
Внятный ответ я узнал только недавно, и это очень интересно.
Ты поставил себе цель, которую решил достичь к 25. Каждое утро ты смотришь, как у тебя это не получается, ругаешь себя, решая, что теперь будешь работать еще больше. Каждый день куча запросов от коллег, которую не разгрести за рабочий день. Они копятся.
Всю жизнь ты управлял только 10 официантами в одном ресторане, а теперь тебе доверили сетку из 15 точек и дали ясно понять, как важно улучшишь показатели. Ответственный человек в таких ситуациях больше не мечтает, он думает, как ему всё это разгрести. А когда в очередной раз не получается, он винит себя еще больше.
День за днем таких обвинений.
В какой-то момент: «Всё, не могу. Всё бросаю, увольняюсь, закрываю бизнес, уезжаю медитировать на Гоа». Коронная фраза: «Наверное, это не мое». Но всё необязательно должно быть так. Надо уметь вовремя сознаться себе, что то, что сейчас требуется, — за гранью возможностей. «Я просто не могу этого сделать».
Все мы люди. У нас есть границы. И пофиг.
Когда начинаешь в это верить:
1. Перестанешь себя винить и требовать — выдыхаешь.
2. Начинаешь искать другой путь, чтобы справиться. Выходя из ситуации обдуманно, а не одним ударом, всё бросая.
3. Перестаешь тратить силы на создание образа, что всё получается. Становишься честным с собой и другими.
Ранее в своих колонках бизнесмен рассказывал о том, почему агрегаторы убивают ресторанный бизнес, а также рассуждал о господдержке и больном кадровом вопросе.