Самое странное в мире лекарство. Какова реальная ценность препарата от коронавируса, которое закупали больницы по всей стране

К слову, это был тот самый «Авифавир», который два года назад все покупали по 550 рублей за таблетку и еще спасибо говорили.



Но оказалось, что никаких чудес тут нет. По всей стране, стоит только на конкурс заявиться нескольким поставщикам, цены падают не просто кратно, а на порядки.



Вот, например, сибайская больница в Башкирии под Новый год объявляет конкурс на 891 тыс. рублей, а получает заявку на 49 тысяч — в конкурсе участвовало пять претендентов. Поставщик — ООО « М-Фарм ».



Но сильнее всех лютует всё тот же «Профарм». Вот в Кировске: заказ на 1,08 млн рублей, шесть участников, лучшая цена — 5390 рублей. По пять копеек за таблетку. Или, например, Рязань. Заказывает 375 тысяч таблеток по 10 рублей за штуку. Четыре участника и итог — снова 5 копеек.



Ну а к концу декабря цена дошла до 0,02 рубля за таблетку — в том самом контракте для Московской области.

