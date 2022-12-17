Окно в Европу: как теперь купить новый iPhone и кроссовки Nike по параллельному импорту

Как видите, жаловаться мне не на что. Я сразу решил, что это авантюра, не приедет, ну сам дурак. Однако сервис меня приятно удивил. Плюс не могу не отметить, что у них на сайте адекватный курс доллара, ну и цена пересылки вышла очень выгодная. Вес и т. п. — всё указано корректно, — поделился def4lt.

— Не предоставляют никакую информацию по заказу, постоянно врут, на вопросы внятного ответа не дают. Деньги возвращать отказываются до тех пор, пока ИХ же склад не примет посылку, которая была им доставлена более двух недель назад. Ситуация такая же, как и в отзывах выше. Заказ с «Амазона», выкуп через «Почту Глобал» 29.08.22. С тех времен заказ висит в статусе «товар выкуплен». Единственное, чего удалось добиться, это скрин с замазанными номерами заказа (может, они его всем отправляют?), но с информацией о том, что товар доставлен 30.08.22., т. е. мой заказ был доставлен на адрес «Почты Глобал» 30.08.22. Далее дело не продвинулось ни на шаг. В поддержке ответы такие: «Ждите», «Извините», «Скоро», «Уточняем», и всё в таком духе, — возмущается Meekly.