Окно в Европу: как теперь купить новый iPhone и кроссовки Nike по параллельному импорту

Почта запустила новый сервис — теперь россияне, соскучившиеся по ушедшим брендам, смогут заказать их онлайн. Журналисты MSK1.RU узнали и протестировали, как он работает и можно ли там заказать недавно вышедший 14-й iPhone, одежду из Zara или Nike, а также «диснеевский» новогодний подарок ребенку. Что из этого получилось и обо всех подводных камнях — в этом материале.
Читательница MSK1.RU Ксения узнала о том, что почта России нашла способ, как доставлять параллельный импорт с ушедших в марте 2022-го иностранных маркетплейсов. Девушка решила протестировать, как он работает. Оказалось, попасть в сервис может получиться не с первого раза — по крайней мере, Ксения долго не могла преодолеть глюк с небезопасным соединением.
Для пользования сервисом сперва нужно зарегистрироваться. Система работает таким образом, что вам присваивается некий адрес, например в США, который не имеет к вам, по сути, никакого отношения. А вот электронную почту и номер телефона вы указываете свои, российские.
Хочу новый айфон!
Девушка рассказала, что ей понравился интерфейс — всё просто, четко и понятно. Затем она приступила к заказам — Ксения еще прошлой зимой хотела обновить телефон, но потом они ушли из России. Она слышала о выходе 14-го и попробовала его приобрести с помощью нового сервиса.
— Предлагает перейти в магазин по ссылке, переходит, открывает новое окно. «Амазон» тоже на новую страницу выкидывает. Но я не знаю, как будет с доставкой, — делится своими сомнениями Ксения.
Попытка оказалась удачной — сервис открылся, оставалось лишь выбрать модель с нужными техническими характеристиками. Ксения вздыхает: «Ну до чего же всё усложнилось после этих санкций!»
После заказа сервис предложил москвичке выбрать вариант оплаты, тут же указаны способы доставки. Кстати, примерные расценки почты обозначены тут же.
— Сервис получит ваш заказ на своем складе в США и отправит его в любую точку России, где есть отделение почты. Заказы из разных интернет-магазинов можно объединить в одну посылку — это дешевле, чем отправлять их по отдельности, — прокомментировали в пресс-службе «Почты России».
Страсти по Zara
После удачи с айфоном Ксения пошла дальше — как и всякая девушка, она любит шопинг и модные вещи. Москвичка с удовольствием поизучала последние коллекции Zara Mango, зашла в скидочный раздел и захотела купить себе куртку и сапоги.
Заказ удалось отправить в корзину, а вот с брендом Nike девушку ожидал эпик-фейл — несмотря на заявленную возможность, переход на сайт, где продаются вещи этого бренда, не увенчался успехом.
— Жалко, — грустно произносит Ксения. — Кроссовки у них были хорошие и удобные, я их могла долго носить, несмотря на то что постоянно езжу в общественном транспорте.
— А вот такую фигню выдает сайт Puma, — снова расстраивается девушка.
Успешными оказались попытки зайти в интернет-магазин Mango — Ксения присмотрела тут интересные сапоги. «Как раз к весне дойдет, надеюсь», — иронизирует она.
Затем москвичка решила посмотреть подарки детям — скоро Новый год, и радость от диснеевских игрушек в этом году, по ее словам, у малышей будет куда сильнее. «Когда чего-то нет, а хочется», — комментирует Ксения.
От заказа девушку остановила цена — довольно дорого за игрушку, хоть и диснеевскую. Впрочем, гораздо дешевле, чем новогодние подарки в ЦУМе. Ксения посчитала стоимость сюрприза со всеми налогами, доставкой и таможенным оформлением, вздохнула и закрыла вкладку.
Ксения говорит, что новый маркетплейс «Почты России» практически ничем не отличается от тех, которыми она пользовалась.
— Когда пыталась заказать, в принципе, у всех одна и та же форма, просто выбираешь модель, размер, бросаешь в корзину, оформляешься, залогиниваешься, вводишь адреса-пароли-явки, оплачиваешь и ждешь — это стандартно у всех. Нет никаких затыков по оформлению. Единственный затык, что все требуют залогиниться, ну это и понятно — там их и твоя безопасность в первую очередь, что мне присылают трек-номер, и я могу по этому трек-номеру отслеживать. С этим никаких проблем не было.
Девушка посетовала на одно неудобство, которое может оттолкнуть российских пользователей сервиса: для того чтоб там что-то найти, нужно знать английский на довольно приличном уровне, школьные «Ландан из зэ кэпитал оф Грейт Британ» и «читаю и перевожу со словарем» тут не помогут. Ксения говорит, что для шопоголиков этот сервис станет отличной возможностью подтянуть свой уровень инглиша.
— Если знаешь английский, то, в принципе, лазить по сайтам легко. Если не знаешь, то у меня этот гугловский переводчик — он кривовато переводит и не всегда и точно. Но в принципе догадаться можно, что он хочет.
Россияне уже успели воспользоваться новой услугой. Однако отзывы противоречивые. Многие пользователи солидарны в одном — ожидание уж слишком долгое.
— Окончательный вывод... сделан на моем опыте и других участников. У кого-то проходит всё гладко, но долго. Но если вы вдруг соберетесь консолидировать посылки или делать еще какие манипуляции, и не дай бог делать возврат... Любое телодвижение у ПГ («Почта Global». — Прим. ред.) занимает минимум 5 дней, в среднем полторы недели, если еще в процессе что-то не потеряют.
— Посмотрел, что отзывы все почти отрицательные, при этом до получения товара дело ни у кого вроде и не дошло. Решил, что, когда получу свой заказ, надо будет это исправить. Пришлось ради этого даже здесь зарегистрироваться. Я, наверное, одним из первых ввязался в эту авантюру. Тогда не было никаких отзывов у Pochta Global, я просмотрел очень много форвардеров, у всех сплошные отрицалки. Сначала решил попытать счастья у бандерольки, но они слишком долго не выкупали заказ, а там и появился этот новый сервис. Решил попытать счастья с ним.
Перед вами короткая сводка:
- 23.08.22 — выкупили товар из США за 300$ на Ebay через 1,5 часа после размещения заказа;
- 01.09.22 — товар прибыл на склад, прислали мне его фото;
- 03.09.22 — в 00:35 упаковали, оплатил;
- 05.09.22 — отправлена;
- 23.09.22 — трек «Почты России» показал экспорт Финляндии;
- 01.10.22 — я забрал посылку с почты РФ.
Как видите, жаловаться мне не на что. Я сразу решил, что это авантюра, не приедет, ну сам дурак. Однако сервис меня приятно удивил. Плюс не могу не отметить, что у них на сайте адекватный курс доллара, ну и цена пересылки вышла очень выгодная. Вес и
— Не предоставляют никакую информацию по заказу, постоянно врут, на вопросы внятного ответа не дают. Деньги возвращать отказываются до тех пор, пока ИХ же склад не примет посылку, которая была им доставлена более двух недель назад. Ситуация такая же, как и в отзывах выше. Заказ с «Амазона», выкуп через «Почту Глобал» 29.08.22. С тех времен заказ висит в статусе «товар выкуплен». Единственное, чего удалось добиться, это скрин с замазанными номерами заказа (может, они его всем отправляют?), но с информацией о том, что товар доставлен 30.08.22.,
О нюансах работы сервиса MSK1.RU рассказали в «Почте России». После регистрации пользователь получает адрес склада в Европе для оформления доставки товаров. Если у человека есть карта иностранного банка, то можно приобрести их самостоятельно, если нет — сотрудник почтового сервиса связывается с магазином, уточняет наличие и оформляет заказ.
— Заказы из европейских интернет-магазинов поступают на склады партнера в Берлине и оттуда отправляются покупателю. Почта передает посылки для таможенного оформления и доставляет заказы в
Москвичи уже нашли лазейку, как покупать товары параллельного импорта — в этом помогают турецкие байеры. Мы узнали, какие продукты питания после санкций остались на прилавках, а какие заменили аналогами — нашли белорусскую колу, уругвайский сыр и не только. Прошлись и по магазинам бытовой техники и узнали, какие бренды сейчас есть в продаже. Посмотрели, какие иномарки остались у автодилеров перед Новым годом — некоторые только в одном экземпляре.