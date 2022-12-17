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Кризис-2022

Окно в Европу: как теперь купить новый iPhone и кроссовки Nike по параллельному импорту

Узнали способ, протестировали и рассказываем вам

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«Почта России» запустила новый сервис, где можно заказывать товары из-за границы

«Почта России» запустила новый сервис, где можно заказывать товары из-за границы

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Почта запустила новый сервис — теперь россияне, соскучившиеся по ушедшим брендам, смогут заказать их онлайн. Журналисты MSK1.RU узнали и протестировали, как он работает и можно ли там заказать недавно вышедший 14-й iPhone, одежду из Zara или Nike, а также «диснеевский» новогодний подарок ребенку. Что из этого получилось и обо всех подводных камнях — в этом материале.

Читательница MSK1.RU Ксения узнала о том, что почта России нашла способ, как доставлять параллельный импорт с ушедших в марте 2022-го иностранных маркетплейсов. Девушка решила протестировать, как он работает. Оказалось, попасть в сервис может получиться не с первого раза — по крайней мере, Ксения долго не могла преодолеть глюк с небезопасным соединением.

Для пользования сервисом сперва нужно зарегистрироваться. Система работает таким образом, что вам присваивается некий адрес, например в США, который не имеет к вам, по сути, никакого отношения. А вот электронную почту и номер телефона вы указываете свои, российские.

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Хочу новый айфон!

Девушка рассказала, что ей понравился интерфейс — всё просто, четко и понятно. Затем она приступила к заказам — Ксения еще прошлой зимой хотела обновить телефон, но потом они ушли из России. Она слышала о выходе 14-го и попробовала его приобрести с помощью нового сервиса.

Система объединяет несколько зарубежных маркетплейсов

Система объединяет несколько зарубежных маркетплейсов

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— Предлагает перейти в магазин по ссылке, переходит, открывает новое окно. «Амазон» тоже на новую страницу выкидывает. Но я не знаю, как будет с доставкой, — делится своими сомнениями Ксения.

Глаза у девушки загорелись, когда она увидела, что до нового айфона рукой подать — в буквальном смысле

Глаза у девушки загорелись, когда она увидела, что до нового айфона рукой подать — в буквальном смысле

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Попытка оказалась удачной — сервис открылся, оставалось лишь выбрать модель с нужными техническими характеристиками. Ксения вздыхает: «Ну до чего же всё усложнилось после этих санкций!»

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После заказа сервис предложил москвичке выбрать вариант оплаты, тут же указаны способы доставки. Кстати, примерные расценки почты обозначены тут же.

При получении посылки нужно будет оплатить еще и таможенную пошлину

При получении посылки нужно будет оплатить еще и таможенную пошлину

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— Сервис получит ваш заказ на своем складе в США и отправит его в любую точку России, где есть отделение почты. Заказы из разных интернет-магазинов можно объединить в одну посылку — это дешевле, чем отправлять их по отдельности, — прокомментировали в пресс-службе «Почты России».

Страсти по Zara

После удачи с айфоном Ксения пошла дальше — как и всякая девушка, она любит шопинг и модные вещи. Москвичка с удовольствием поизучала последние коллекции Zara Mango, зашла в скидочный раздел и захотела купить себе куртку и сапоги.

Сперва нужно сделать выбор

Сперва нужно сделать выбор

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Девушке понравился вот такой пуховик, и оказалось, что его можно купить

Девушке понравился вот такой пуховик, и оказалось, что его можно купить

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Заказ удалось отправить в корзину, а вот с брендом Nike девушку ожидал эпик-фейл — несмотря на заявленную возможность, переход на сайт, где продаются вещи этого бренда, не увенчался успехом.

При переходе на страницу внутри сервиса система выдала вот такую ошибку

При переходе на страницу внутри сервиса система выдала вот такую ошибку

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Хотя изначально казалось, что можно купить и спортивную одежду

Хотя изначально казалось, что можно купить и спортивную одежду

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— Жалко, — грустно произносит Ксения. — Кроссовки у них были хорошие и удобные, я их могла долго носить, несмотря на то что постоянно езжу в общественном транспорте.

При переходе на сайт Puma — тоже ошибка

При переходе на сайт Puma — тоже ошибка

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— А вот такую фигню выдает сайт Puma, — снова расстраивается девушка.

Сайт Mango открылся сразу же

Сайт Mango открылся сразу же

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Успешными оказались попытки зайти в интернет-магазин Mango — Ксения присмотрела тут интересные сапоги. «Как раз к весне дойдет, надеюсь», — иронизирует она.

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В системе предложено оплатить покупки картами ушедших платежных систем. Хотя в пресс-службе «Почты России» заявили, что можно воспользоваться российской картой

В системе предложено оплатить покупки картами ушедших платежных систем. Хотя в пресс-службе «Почты России» заявили, что можно воспользоваться российской картой

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Затем москвичка решила посмотреть подарки детям — скоро Новый год, и радость от диснеевских игрушек в этом году, по ее словам, у малышей будет куда сильнее. «Когда чего-то нет, а хочется», — комментирует Ксения.

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От заказа девушку остановила цена — довольно дорого за игрушку, хоть и диснеевскую. Впрочем, гораздо дешевле, чем новогодние подарки в ЦУМе. Ксения посчитала стоимость сюрприза со всеми налогами, доставкой и таможенным оформлением, вздохнула и закрыла вкладку.

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Ксения говорит, что новый маркетплейс «Почты России» практически ничем не отличается от тех, которыми она пользовалась.

— Когда пыталась заказать, в принципе, у всех одна и та же форма, просто выбираешь модель, размер, бросаешь в корзину, оформляешься, залогиниваешься, вводишь адреса-пароли-явки, оплачиваешь и ждешь — это стандартно у всех. Нет никаких затыков по оформлению. Единственный затык, что все требуют залогиниться, ну это и понятно — там их и твоя безопасность в первую очередь, что мне присылают трек-номер, и я могу по этому трек-номеру отслеживать. С этим никаких проблем не было.

Девушка посетовала на одно неудобство, которое может оттолкнуть российских пользователей сервиса: для того чтоб там что-то найти, нужно знать английский на довольно приличном уровне, школьные «Ландан из зэ кэпитал оф Грейт Британ» и «читаю и перевожу со словарем» тут не помогут. Ксения говорит, что для шопоголиков этот сервис станет отличной возможностью подтянуть свой уровень инглиша.

— Если знаешь английский, то, в принципе, лазить по сайтам легко. Если не знаешь, то у меня этот гугловский переводчик — он кривовато переводит и не всегда и точно. Но в принципе догадаться можно, что он хочет.

Россияне уже успели воспользоваться новой услугой. Однако отзывы противоречивые. Многие пользователи солидарны в одном — ожидание уж слишком долгое.

— Окончательный вывод... сделан на моем опыте и других участников. У кого-то проходит всё гладко, но долго. Но если вы вдруг соберетесь консолидировать посылки или делать еще какие манипуляции, и не дай бог делать возврат... Любое телодвижение у ПГ («Почта Global». — Прим. ред.) занимает минимум 5 дней, в среднем полторы недели, если еще в процессе что-то не потеряют. Т. е. ПГ в вопросе посылок не компетентна совсем, заявленный срок три недели вам будет только сниться, и это самая меньшая проблема, с которой вы можете столкнуться, имея дело с ПГ. Не буду советовать ни в коем случае, как лотерея, и в случае чего ПГ просто будет вам копипасты отправлять месяцами, — написал BeliyVoron.

— Посмотрел, что отзывы все почти отрицательные, при этом до получения товара дело ни у кого вроде и не дошло. Решил, что, когда получу свой заказ, надо будет это исправить. Пришлось ради этого даже здесь зарегистрироваться. Я, наверное, одним из первых ввязался в эту авантюру. Тогда не было никаких отзывов у Pochta Global, я просмотрел очень много форвардеров, у всех сплошные отрицалки. Сначала решил попытать счастья у бандерольки, но они слишком долго не выкупали заказ, а там и появился этот новый сервис. Решил попытать счастья с ним.

Перед вами короткая сводка:

  • 23.08.22 — выкупили товар из США за 300$ на Ebay через 1,5 часа после размещения заказа;
  • 01.09.22 — товар прибыл на склад, прислали мне его фото;
  • 03.09.22 — в 00:35 упаковали, оплатил;
  • 05.09.22 — отправлена;
  • 23.09.22 — трек «Почты России» показал экспорт Финляндии;
  • 01.10.22 — я забрал посылку с почты РФ.

Как видите, жаловаться мне не на что. Я сразу решил, что это авантюра, не приедет, ну сам дурак. Однако сервис меня приятно удивил. Плюс не могу не отметить, что у них на сайте адекватный курс доллара, ну и цена пересылки вышла очень выгодная. Вес и т. п. — всё указано корректно, — поделился def4lt.

— Не предоставляют никакую информацию по заказу, постоянно врут, на вопросы внятного ответа не дают. Деньги возвращать отказываются до тех пор, пока ИХ же склад не примет посылку, которая была им доставлена более двух недель назад. Ситуация такая же, как и в отзывах выше. Заказ с «Амазона», выкуп через «Почту Глобал» 29.08.22. С тех времен заказ висит в статусе «товар выкуплен». Единственное, чего удалось добиться, это скрин с замазанными номерами заказа (может, они его всем отправляют?), но с информацией о том, что товар доставлен 30.08.22., т. е. мой заказ был доставлен на адрес «Почты Глобал» 30.08.22. Далее дело не продвинулось ни на шаг. В поддержке ответы такие: «Ждите», «Извините», «Скоро», «Уточняем», и всё в таком духе, — возмущается Meekly.

О нюансах работы сервиса MSK1.RU рассказали в «Почте России». После регистрации пользователь получает адрес склада в Европе для оформления доставки товаров. Если у человека есть карта иностранного банка, то можно приобрести их самостоятельно, если нет — сотрудник почтового сервиса связывается с магазином, уточняет наличие и оформляет заказ.

— Заказы из европейских интернет-магазинов поступают на склады партнера в Берлине и оттуда отправляются покупателю. Почта передает посылки для таможенного оформления и доставляет заказы в 38 000 отделений или с помощью курьерской доставки, — прокомментировали в пресс-службе «Почты России». — Если нужного товара нет в наличии, деньги вернутся на счет покупателя.

Москвичи уже нашли лазейку, как покупать товары параллельного импорта — в этом помогают турецкие байеры. Мы узнали, какие продукты питания после санкций остались на прилавках, а какие заменили аналогами — нашли белорусскую колу, уругвайский сыр и не только. Прошлись и по магазинам бытовой техники и узнали, какие бренды сейчас есть в продаже. Посмотрели, какие иномарки остались у автодилеров перед Новым годом — некоторые только в одном экземпляре.

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