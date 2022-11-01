Кто зарабатывает миллиарды на здоровье россиян — топ-10 богатейших частных клиник страны

В 2011 году правительство Москвы решило приватизировать ГУП «Медицинский центр управления делами мэра». Евтушенков предложил объединить ГУП с «Медси», в результате его компания получила пять поликлиник, три стационара и три санатория в Москве и в Крыму, а власти — 25% в бизнесе.



— Для них это была дотационная машина, а я сказал, что через несколько лет мы можем сделать IPO (выпустить акции и разместить их на бирже. — Прим. ред.), и они смогут продать свою долю и выручить совсем другие деньги, — говорил Евтушенков Forbes.

