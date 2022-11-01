Кто зарабатывает миллиарды на здоровье россиян — топ-10 богатейших частных клиник страны
Здесь лечатся звезды, VIP-клиенты и обычные россияне
В начале девяностых по всей России стали открываться частные медицинские центры. Некоторые разрослись в федеральные сети, другие ограничились несколькими филиалами. MSK1.RU изучил владельцев самых крупных российских и московских клиник.
За основу мы взяли рейтинг издания Vademecum «Топ-200 частных многопрофильных клиник России». Ниже — первая десятка столичных медицинских центров по объему выручки в 2021 году.
«Медси»
У «Медси» 120 клиник в России, почти половина — 49 — в Москве и Подмосковье, остальные находятся в регионах, в том числе Брянске, Барнауле, Волгограде, Ростове-на-Дону, Перми, Ижевске, Нижневартовске, Нягани.
«Медси» в 1996 году создал миллиардер Владимир Евтушенков (Forbes оценивает его состояние в $ 1,7 млрд, основной актив — оператор связи МТС), бывший председатель Московского городского комитета по науке и технике. В его АФК «Система» входила гостиница «Интурист», а вместе с ней поликлиника № 6 Мосгорздравотдела, обслуживающая иностранцев. Как писал Forbes, Евтушенков решил сделать из нее поликлинику для своих сотрудников и назвал ее «Медси». В начале нулевых стали открываться первые филиалы клиники в столице.
В 2011 году правительство Москвы решило приватизировать ГУП «Медицинский центр управления делами мэра». Евтушенков предложил объединить ГУП с «Медси», в результате его компания получила пять поликлиник, три стационара и три санатория в Москве и в Крыму, а власти — 25% в бизнесе.
— Для них это была дотационная машина, а я сказал, что через несколько лет мы можем сделать IPO (выпустить акции и разместить их на бирже. — Прим. ред.), и они смогут продать свою долю и выручить совсем другие деньги, — говорил Евтушенков Forbes.
Через три года «Система» выкупила долю столичного правительства за 6,1 млрд рублей. Выручка «Медси» за 2021 год составила 30 млрд рублей.
«Мать и дитя»
Сеть клиник «Мать и дитя» создал бывший главный акушер Москвы Марк Курцер (Forbes оценивает его состояние в $ 550 млн). В 2006 году он открыл в Москве первый на тот момент частный роддом в России — Перинатальный медицинский центр, а через несколько лет купил несколько клиник и создал сеть «Мать и дитя» (название появилось в 2011 году).
Сейчас в нее входят онкоцентр, ковидный госпиталь, взрослые и детские клиники в Москве и Подмосковье, сеть лабораторий, клиники в Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Владивостоке, Краснодаре, Волгограде, Ярославле, Омске, Иркутске, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Перми и других городах.
Сетью управляет кипрская MD Medical Group Investments, летом 2022 года была создана российская «МД Груп Холдинг». Как писал РБК, это произошло «на фоне технических сложностей при взаимодействии с различными иностранными регуляторами».
В феврале 2022 года Марк Курцер в интервью «Коммерсанту» рассказывал, что планирует построить рядом с Рублевкой, недалеко от деревни Лапино, «крупнейший медицинский центр» на 15–18 корпусов.
— Будет по-настоящему университетская клиника, потому что у нас в этом году начнет работать факультет МГИМОмед, который мы учредили вместе с МГИМО, — анонсировал миллиардер.
Сейчас там пока работает клинический госпиталь, в котором появились на свет дети многих российских знаменитостей, например Аллы Пугачевой, Ксении Собчак, Кристины Асмус. Анастасия Заворотнюк в 2019 году вскоре после родов рассказывала, что за контракт с клиникой Курцера заплатила более 1 млн рублей.
С сетью «Мать и дитя» был связан неоднозначный скандал. В конце 2019 года издание «Медуза» (признано СМИ — иностранным агентом) рассказало, что в палате перинатального центра больше пяти лет жила с нянями родившаяся там девочка. Родители считали ее тяжелобольной, а врачи — здоровой. Позже, как писал «Коммерсантъ», ребенка передали в приемную семью.
Выручка сети «Мать и дитя» за 2021 год составила 25,2 млрд рублей.
ЕМС (Европейский медицинский центр)
Один из самых дорогих медцентров Москвы — ЕМС, существует с 1989 года. Он был создан при участии французской компании Europ Assistance для оказания медпомощи иностранцам. Приемы вели зарубежные доктора. В 2001 году открылась многопрофильная клиника ЕМС.
После Europ Assistance в начале девяностых собственником ЕМС стал французский врач и бизнесмен Андре Кобулофф, в 2006 году он продал компанию аптечной сети «36,6», а та в 2008 году — Игорю Шилову, экс-акционеру производителя соков «Нидан» (бренды «Моя семья», «Да!», «Чемпион»).
На деньги от продажи «Нидана» компании Coca-Cola Шилов с партнерами Леонидом Шайманом (на тот момент совладельцем крупной новосибирской сети клиник «Авиценна») и Чабой Бальер Лайош и купили ЕМС за $ 106,5 млн, писал Forbes. Сеть тогда включала поликлинику, многопрофильный стационар, стоматологию и клиническую лабораторию.
— ЕМС на тот момент была лучшей клиникой с огромным потенциалом, и я решил, что войду в эту историю: у этой инвестиции были явные финансово привлекательные предпосылки, но был и человеческий мотив, — говорил Игорь Шилов.
В 2004 году главным врачом ЕМС стал Леонид Печатников, в должности он проработал до того, как стал главой депздрава Москвы (2010–2012 гг.) и затем вице-мэром (2012–2018 гг.).
В 2019 году ЕМС купил 95% новосибирской компании «Топатомклиник» и собирался инвестировать в строительство центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) (Шилов родом из Новосибирска), но в 2021 году от идеи отказался и проектом занялся «МедИнвестГрупп» миллиардера Виктора Харитонина (о нем читайте ниже). Выручка ЕМС за 2021 год составила 25,1 млрд рублей.
СМ-Клиника
Клиника в этом году отмечает 20-летний юбилей. Ее основатель Николай Смыслов с детства мечтал стать врачом, но оказался в военном училище. После увольнения со службы в 90-х он занялся торговлей расходниками и медицинскими препаратами.
— Но торговля мне не нравилась, — рассказывал он в интервью. — Я производственник, что‑то создать — это про меня, а торговать — совершенно не мое. До сих пор на таких переговорах со всем соглашаюсь, поэтому торгуются всегда коллеги. В общем, как только появилась возможность, из фармацевтического бизнеса я ушел. В начале 2000‑х несколько знакомых предложили заняться медициной, а у меня как раз было подходящее помещение, причем не маленькое для того времени — 900 квадратных метров. Там и разместили первый медицинский центр.
Сейчас в сеть входит 25 клиник, дневные и круглосуточные стационары. Кроме Москвы, они работают в Санкт-Петербурге, Рязани, Иваново и Солнечногорске. Выручка СМ-Клиники за 2021 год составила 15,7 млрд рублей.
МИГ («МедИнвестГрупп»)
«МедИнвестГрупп» строит Центры ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» в российских регионах, которые в первую очередь нужны для диагностики при онкологических заболеваниях. Они работают в Москве, Екатеринбурге, Краснодаре, Иваново, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Уфе, Челябинске, Ярославле и других городах.
МИГ принадлежит Виктору Харитонину (состояние $ 1,4 млрд по оценке Forbes), владельцу компании «Фармстандарт» — крупнейшего производителя и дистрибьютора лекарств, и в том числе вакцины «Спутник V». Вторым крупным бенефициаром, по данным на 31 декабря 2020 года, являлся Егор Кульков ($ 2 млрд по оценке Forbes), до июля 2021 года он также владел акциями ЕМС и продал их в ходе IPO.
МИГ также заключает концессионные соглашения с властями регионов о строительстве онкоцентров на основе государственно-частного партнерства. В марте 2021 года такое соглашение заключили в Красноярске. В Перми дело закончилось требованием прокуратуры края расторгнуть соглашение из-за того, что, по мнению ведомства, концессионер (МИГ) взял на себя слишком мало обязательств — только разработку проекта учреждения, а расходы на строительство должен был возместить бюджет.
Помимо центров ядерной медицины, МИГ владеет многопрофильными клиниками в Москве (К-31 и «Клиники Лядова»), Новосибирске и Ростове-на-Дону (клиники «Миг»). А в 2020 году компания выкупила долю в Европейском медицинском центре, о котором мы писали выше. Выручка МИГ за 2021 год составила 15,1 млрд рублей.
Medswiss
В 2002 году страховая компания «РЕСО-Гарантия» и холдинг MedSwiss создали сеть клиник в Москве. Как писал Forbes, центры в основном обслуживают клиентов по ДМС.
С 2005 по 2008 год гендиректором работала Русудан Махашвили, жена совладельца группы РЕСО Сергея Саркисова. В 2008-м, рассказывала она, страховщик из проекта вышел, сеть выкупил менеджмент компании. «Коммерсантъ» писал, что в «РЕСО-Гарантии» называли отношения с MedSwiss «исключительно партнерскими» и не связанными юридически.
При этом, по данным СПАРК-Интерфакс, юрлицо Medswiss («Медилюкс-ТМ») с сентября 2021 года на 100% принадлежит «Ресотрасту» — дочке «РЕСО-Гарантии» братьев Сергея и Николая Саркисовых. Состояние каждого Forbes оценивает в $ 850 млн.
У MedSwiss 15 медицинских центров, 12 в Москве, один в подмосковной Жуковке и два в Санкт-Петербурге. Выручка сети за 2021 год составила 6,6 млрд рублей.
АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга)
Клиника зародилась в конце восьмидесятых, когда заведующий кардиологическим отделением одной из горбольниц Москвы Григорий Ройтберг вместе с коллегами создал кооператив скорой помощи «Пульс». Как писал Forbes, подержанный Mercedes для неотложки Ройтберг купил в Голландии за 3 тысячи долларов и сам перегнал в Россию.
Скорая ездила в основном к иностранцам, которые платили по $ 100 за вызов. Палаты для пациентов «Пульс» арендовал в спецбольнице Четвертого главного управления Минздрава. Вскоре «Пульс» переименовался в ОАО «Медицина».
В начале девяностых Григорий Ройтберг выкупил доли у коллег, а затем приобрел недостроенное здание поликлиники во 2-м Тверском-Ямском переулке, в 1993-м там заработала клиника. Близлежащим фирмам предлагали за фиксированную плату организовать медобслуживание сотрудников.
Клиника превратилась в стационар с операционном блоком, а в 2013-м рядом построили новый лечебный корпус с онкоцентром. Выручка АО «Медицина» за 2021 год составила 5,3 млрд рублей.
«Семейная»
Сеть клиник «Семейная» основал Константин Симкин. Свою первую стоматологию он открыл в конце девяностых, причем в медицинский бизнес попал случайно. Симкин рассказывал изданию Vademecum, что пошел на прием к своему бывшему однокласснику-стоматологу, разговорился с ним и получил предложение вложиться в бизнес. Сам он в то время занимался таможенной очисткой — обеспечивал ввоз импортных товаров в страну.
После создания сети стоматологических клиник Константин Симкин открыл первую поликлинику, а затем стационар с оперблоком и клинику пластической хирургии. Сейчас «Семейная» работает в Москве, Московской области, Туле и Рязани.
По данным «СПАРК-Интерфакс», Симкину принадлежит 40% сети «Семейная», по 25% — у Александра Каца и Сергея Якушина, 10% — у гендиректора Дмитрия Званского. Выручка «Семейной» за 2021 год составила 5,1 млрд рублей.
«Семейный доктор»
Первая клиника сети открылась в Москве в 2002 году. Сейчас в столице полтора десятка медучреждений сети, включая поликлиники, травмпункты и стационар.
Основателем «Семейного доктора» называют Владислава Тимохина, бывшего гендиректора компании. Он военный инженер по профессии, в начале перестройки, по его словам, пробовал заниматься разным бизнесом и остановился на медицине — вместе с партнером, врачом Андреем Резе, создал частную службу вызова врача на дом. Позже она переросла в сеть клиник.
Владислав Тимохин занимался коммерческой частью, а Андрей Резе — медицинской. Сейчас Резе работает заместителем гендиректора сети клиник.
— Семь лет назад мы первыми в России решили выйти на рынок с такими услугами, — рассказывал Владислав Тимохин в 2003 году. — Нашим партнером стало рекламное агентство — издатель журнала «Семейный доктор» — продвигавшее лекарства и частные медицинские услуги. Тогда мы увидели, что спрос на такие услуги в стране огромный, предложения же почти нет. Вот мы и подумали: а почему бы нам самим не заняться этим бизнесом? Так и появилась компания с одноименным журналу названием — «Семейный доктор», которая оказывала услуги терапевта или педиатра на дому.
В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2019 год отмечается, что у АО «Семейный доктор» нет конечного контролирующего собственника, но основные руководящие сотрудники и члены их семей контролируют 50% голосующих акций.
С 2008 года в компанию инвестировал фонд Baring Vostok, в 2020 году он продал свой пакет акций в размере 50% основателям сети. Выручка АО «Семейный доктор» в 2021 году составила 4,7 млрд рублей.
ГК «Медскан»
Сеть диагностических центров «Медскан» создал бизнесмен, экс-депутат Госдумы Евгений Туголуков. Он родился и окончил вуз в Екатеринбурге, работал в МДМ-банке, а в начале нулевых выкупил у промышленной группы МДМ завод «Красный котельщик», на базе которого создал энергомашиностроительный холдинг «ЭМАльянс».
В 2012 году компания «Силовые машины» купила этот холдинг, а Туголуков через год основал «Медскан». Сейчас в сеть входит три десятка частных клиник в Москве и регионах, включая Московскую, Рязанскую, Волгоградскую, Ростовскую, Воронежскую, Курскую, Астраханскую области, Пермский и Краснодарский края.
Один из основных активов Туголукова — филиал израильской клиники «Хадасса» в Москве.
— Клиника Hadassah Medical Moscow — это официальный филиал израильского госпиталя в Москве, за которым закреплен особый правовой режим, — рассказывал он Forbes.
— Мы можем привозить иностранных специалистов без подтверждения дипломов, использовать незарегистрированные в России, но, естественно, зарегистрированные в странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития, куда входит 38 стран. — Прим. ред.) фармпрепараты, медицинское оборудование. Это большое преимущество. Конечно, это никак не заменит (и нет такой цели) всю систему здравоохранения, но это очень хороший пилот, который можно показывать и транслировать по стране. В общем-то в этом и есть наша сверхзадача — трансфер западных технологий и специалистов.
В феврале 2022 года 25,001% группы «Медскан» купило подразделение Росатома — «Русатом Хэлскеа», за Туголуковым осталось 74,99% компании. Бизнесмен не раскрыл сумму сделки, но отметил, что деньги пойдут на покупку действующих клиник в регионах и строительство новых. Выручка группы компаний за 2021 год составила 4,31 млрд рублей.
Посмотрите, сколько денег из бюджета потратят на медицину московские власти в 2023 году. Ранее мы также рассказывали, кто производит армейские сухпайки, которые массово скупают мобилизованные.