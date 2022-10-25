Татьяна Филева ушла с поста гендиректора S7
На ее место назначен Дмитрий Куделькин
Совладелец S7 Group Татьяна Филева покинула пост гендиректора авиакомпании. С 21 октября на должность назначен Дмитрий Куделькин. Об этом НГС сообщила пресс-секретарь компании Тамара Никифорова.
Как уточнили в компании, Куделькин с 2021 года занимал пост заместителя генерального директора ЗАО «Группа компаний С7», отвечая за направления продаж, коммерции, стратегии, маркетинга и программы лояльности.
— В должности генерального директора Дмитрий сфокусируется на стратегическом развитии и эффективности операций Группы компаний S7 в новых условиях, — сообщила Никифорова.
Татьяна Филева продолжит принимать участие в деятельности авиакомпании как акционер. Должность гендиректора она занимала с 2021 года.
S7 Group — крупнейшая частная авиагруппа России. Компания основана в 2005 году. 49,93% ее акций принадлежат Владиславу Филеву, по 25,03% — его дочерям Татьяне и Марии. По данным «Контур.Фокуса», зарегистрировано сотрудников — 526 человек. Выручка за прошлый год составила 2,8 миллиарда рублей, чистая прибыль — 3,6 миллиарда.
В конце мая Федеральное бюро расследований авиапроисшествий Германии опубликовало промежуточный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором погибла совладелица новосибирской авиакомпании S7 Airlines Наталия Филёва.