Миша Круглый, бензин для ООН и лауреат премии Томской думы. Кто владеет нелегальным газовым рынком Новосибирска — расследование НГС
За год число нелегальных заправок кратно увеличилось — как их проверить и почему они опасны
В Новосибирске открываются нелицензированные газовые автозаправки. Официальные продавцы газа объясняют: в городе разрастается нелегальный бизнес, который не только не приносит доход в бюджет, но и просто является крайне опасным для жителей города. Ведь все возможные противопожарные правила такие левые заправки тоже нарушают. Корреспондент NGS.RU Илья Калинин изучил несколько АГЗС, разобрался, какие из них нелегальные, и даже выяснил, кто ими владеет.
Газ вместо молока
Передвижные бензиновые заправочные станции, которые предлагают автолюбителям дешевое топливо, видели многие. Как в советское время во дворы заезжали молоковозы, к которым выстраивались очереди с бидончиками, так теперь по улицам города колесят автомобили, с которых разливают бензин. И бороться у власти с ними почему-то не получается. Только соберутся провести рейд, а заправщики раз — и свернут торговлю, словно их кто-то предупреждает. Но если к таким нелегальным заправкам все уже привыкли, то вот газозаправочные станции (АГЗС) на колесах — явление пока новое.
— Бензиновые нелегальные заправки стали распространяться по городу года два назад. С ними пытались бороться, но плюнули на это. Сейчас те же самые заправки почувствовали, что с беззаконием никто не борется, и начали заниматься уже газом. Берут всякие бочки, не регистрируют объекты, не покупают лицензии, не занимаются обслуживанием, — рассказали корреспонденту NGS.RU в сети АГЗС «ГазОйл».
Нелегальные газозаправщики на новосибирский рынок идут активно. Нехватка АГЗС в городе ощущается давно: в августе 2020 года NGS.RU показал видео с огромной очередью из автобусов и легковых автомобилей на одну из газовых заправок. О нехватке АГЗС в конце 2021 года говорил и мэр.
По данным Сибирского управления Ростехнадзора, в городе и области работает 128 АГЗС, внесенных в государственный реестр опасных производственных объектов (ОПО).
— Информацией о количестве АГЗС, не зарегистрированных в государственном реестре ОПО, управление не располагает, — отметили в Ростехнадзоре.
Как экономят нелегалы
В конце августа — начале сентября, когда готовилось это расследование, цена газа на легальных АГЗС составляла 21,5–22,5 рубля за литр. Как уточнили в сети заправок по Сибирскому региону «ГазОйл», входная стоимость газа для розничных продавцов, в зависимости от закупаемого объема, — 16–17 рублей за литр. Оптовые закупки проходят на заводе или бирже. Нелегалы продают газ конечному покупателю за 18–19 рублей.
Официальные продавцы рассказывают, что нелегалы, во-первых, экономят время при запуске своих АГЗС — оформление документов может затянуться до полутора лет. Во-вторых, не несут серьезных расходов. Чтобы открыть легальную заправку, утверждают в «ГазОйл», требуется не менее 5 миллионов рублей — это расходы как на техническую сторону вопроса, так и деньги, необходимые на обучение и аттестацию будущих специалистов.
В «ГазОйле» перечисляют этапы при законном открытии АГЗС.
— Сначала строишь объект, регистрируешь оборудование, заявляешь класс опасности (в зависимости от объема хранящегося газа. — Прим. ред.), регистрируешь ОПО, подаешь заявление на лицензию, проходишь лицензионную проверку, которую проводит Ростехнадзор. И, если нет замечаний, тебя включают в реестр и ты можешь спокойно работать. За работу без лицензии — уголовная ответственность. Штрафы за различные нарушения — от 300 до 500 тысяч рублей. С бензиновыми заправками проще: они выведены из-под контроля Ростехнадзора, так как считаются менее опасными, — объясняют в компании.
— К размещению газозаправочных станций в населенном пункте есть ряд довольно жестких требований: сильные ограничения по расстояниям от любых строений, вплоть до стоянок автомобильных, гаражей и автодорог общего пользования, — перечисляет нюансы открытия АГЗС главный инженер ООО «Сибцентрлайн» Вячеслав Филоненко. — Выполняются расчеты и пожарных рисков. <…> Производится регистрация сосуда, работающего под давлением, — это резервуар, где хранится газ. Сосуд регистрируется в Ростехнадзоре, после чего регистрируется сам ОПО.
— В черте города разрешено хранение на одной заправочной станции 10 кубов в одной емкости или 20 кубов в разных емкостях. А вот тут недавно [на улице Петухова] поставили емкость в 10 кубов, а рядом поставили газовую бочку, содрали с нее надпись: «Огнеопасно», а написали: «Техническая вода». И газ в ней хранят. А она на 36 кубов, — рассказал коммерческий директор «ГазОйл» Виктор Тельцов.
На АГЗС могут обмануть потребителя, заправляя в бак меньшее количество газа. Но таким, безусловно, могут грешить и легальные продавцы.
— Я заправляюсь, когда в моем 50-литровом баке остается где-то четверть по показателям на приборах. А при этом на заправке мне могут залить даже 49 литров. Что-то доказывать и ругаться бесполезно: как тут можно сделать контрольный замер? Что касается некачественного газа [по аналогии с некачественным бензином], то этого, кажется, нет: газ везде одинаковый. Если тебя обманут на газовой заправке, скорее всего, это будет связано с недоливом, — рассуждает Дмитрий, водитель автомобиля, работающего на газе.
Корреспондент NGS.RU подготовил список из адресов предполагаемых нелегальных точек по продаже газа для автомобилей. Адреса были переданы в новосибирский Ростехнадзор с просьбой уточнить: какие из перечисленных АГЗС зарегистрированы в реестре ОПО, а какие — нет. Оказалось, что несколько точек с заправками действительно отсутствуют в реестре.
— В случае подтверждения информации об осуществлении эксплуатации ОПО АГЗС по указанным в обращении адресам Сибирским управлением Ростехнадзора будут приняты административные меры в соответствии с действующим законодательством, — прокомментировали в управлении.
Судя по ответу Ростехнадзора, нелегальными оказались заправки на улице Народной, 102 в поселке Мошково, на улице Толмачевской, 22,
Убыточная заправка для городских автобусов
Круглосуточная АГЗС в Мошково на Народной принадлежит компании «Гостгаз». Это указано и в 2GIS, и подтверждает по телефону оператор заправки. Стоимость литра газа здесь — 21,9 рубля, но оператор уточняет, что организациям можно договориться о скидке.
— У нас вот, допустим, автобусы заправляются. Но об этом надо говорить с директором — Ириной Сергеевной. Нохрина ее девичья фамилия, — рассказали журналисту на АГЗС.
ООО «Гостгаз» образовано
В конце 2021 года Ирина Нохрина как индивидуальный предприниматель участвовала в тендере на поставку каменного угля в Мошковский интернат для детей с ограниченными возможностями. Цена контракта — 1,7 миллиона рублей. Торги женщина проиграла кузбасскому предпринимателю.
Корреспондент NGS.RU позвонил Ирине Нохриной сначала как представитель организации, которая якобы хочет заправлять машины на АГЗС. Женщина не смогла назвать сумму скидки, пояснив, что ей надо посоветоваться со вторым учредителем. Позже журналист представился и попросил прокомментировать деятельность их заправки, сославшись на выводы Ростехнадзора.
— А Ростехнадзор разве имеет право разглашать такую информацию? <…> У нас есть документы, подтверждающие, что наши сосуды [для газа] стоят на учете. Еще раз уточняйте, значит. Делайте еще один запрос, — посоветовала журналисту Ирина Нохрина.
В итоге Нохрина заявила, что сначала она всё проверит, а потом примет решение. Показывать документы, подтверждающие легальность АГЗС, женщина не стала и позже на связь не вышла.
Пообщаться со вторым учредителем — Евгением Зайцевым — журналисту не удалось. Его супруга Ольга по телефону уточнила, что муж в командировке, а когда узнала, кто звонит, предложила журналисту самостоятельно найти номер телефона ее мужа.
По данным «Контур.Фокуса», Евгению Зайцеву, помимо «Гостгаза», принадлежат фирмы по торговле ломом и отходами «Ломавтотрейд» и «Премиум Групп» — по 100% в каждой, а также треть в ООО «Автор» (занимается техобслуживанием и ремонтом автомобилей).
Полный тезка предпринимателя, но с иным ИНН, находится среди учредителей других российских компаний нефтегазовой сферы, например, в ГК «Гидроаэроцентр». Эта группа разрабатывала оборудование для строительства «Северного потока», «Силы Сибири», «Южного потока» и других проектов «Газпрома».
АГЗС лауреата премии Томской думы
АГЗС на улице Толмачевской построил индивидуальный предприниматель Сергей Онучин. Его телефон указан в описании объекта на карте 2GIS.
АГЗС на улице Толмачевской, 22,
Онучин — молодой предприниматель из Томска. Окончил Томский политехнический университет, после чего работал в «ГазпромНефть-Восток». Летом 2008 года в возрасте 25 лет стал победителем международного конкурса «Золотой резерв Нефтегаза» в номинации «Геологоразведка», сообщает сайт конкурса. Это ежегодный конкурс для выявления лучших выпускников нефтегазовых вузов России и СНГ. Ранее Онучин участвовал в конкурсе «Лауреат премии думы Томской области».
Комментируя ситуацию с отсутствием у его АГЗС необходимых разрешительных документов, Сергей Онучин пояснил, что бумаги — в процессе оформления.
— Документы делаются, так что какие тут комментарии могут быть? Документы будут готовы. Нет, мы не работаем. Кто вам сказал, что я продаю газ? Никто никому не продает, — возмутился предприниматель.
После пояснения, что на его АГЗС, расположенной на Толмачевской, уже заправляли автомобиль, предприниматель сменил риторику.
— Я не согласен, я не хочу, чтобы вы писали [статью]. Я не согласен! А вы не нарушаете [закон], если без моего согласия [пишете]? Давайте встретимся, откуда я знаю, кто вы? Я же документов ваших не видел. <…> Я вам не обязан ничего говорить, правильно? И я не согласен, чтобы вы меня где-то представляли. Мне это не надо, — нервно заметил мужчина.
Когда материал уже был почти готов, журналисту сообщили, что в районе АГЗС на улице Толмачевской строится еще одна заправка. А
Миша Круглый от Ваньки Храма
Несколько заправок на улице Петухова размещены под брендом «Нефтесиб». На территории расположились две заправки с бензином и дизтопливом, две АГЗС на колесах — в новых зеленых УАЗах — и большая цистерна с надписью: «Техническая вода». В «ГазОйле» считают, что это — хранилище для газа. На чеках, которые здесь выдают после заправки газом, указано — ООО «Зеленая Долина». Корреспонденты NGS.RU приехали на место и тайно засняли происходящее: подробности — в видеосюжете.
ООО «Зеленая Долина» образовано
Дозвониться по телефону до одного из владельцев «Зеленой Долины» Михаила Безуглова корреспонденту NGS.RU не удалось: трубку сняли всего один раз, но после приветствия журналиста молча положили и больше на звонки не отвечали. Телефонный номер, без сомнения, принадлежал Безуглову — это подтверждала большая часть из ста с лишним тегов в приложении Getcontact.
У многих Безуглов был подписан как Миша Круглый (видимо, прозвище от фамилии). У кого-то — Миша Нефтесиб, Михаил Владимирович Сибнефть или Миша Нефтебаза (связь с работой). Некоторые теги — с припиской Кемерово (возможно, бизнесмен оттуда) и Ленинск (вероятно, имеется в виду еще один кузбасский город — Ленинск-Кузнецкий). И парочка самых необычных: Миша Бокс и Миха от Ваньки Храма. Несколько тегов были скрыты. Интересно, что позже из Getcontact кто-то удалил вообще все теги Безуглова, а сам телефонный номер подписал: Станислав Авдеев.
Возможную связь бизнеса с Кемерово подтверждает одна деталь: по госномеру зеленого УАЗ, с которого идет торговля газом, через сайт Российского союза автостраховщиков можно выяснить, что автомобиль взят в лизинг, а местом его использования обозначена Кемеровская область.
Бензин для ООН
Корреспонденту NGS.RU удалось поговорить с другим владельцем «Зеленой Долины» — Александром Тивелевым. Журналист начал разговор как потенциальный покупатель некоторого объема газа, на что человек на том конце телефона стал выяснять: какой объем нужен и куда привезти? Когда же речь зашла о цене, человек, отвечающий по номеру Тивелева, насторожился:
— Ты мне звонишь на личный номер, откуда ты его взял? Ты кто? Ты что представляешь? Организацию? Или ты юрист? Чего ты хочешь добиться? — начал напирать человек.
— Я хочу узнать, сколько у вас стоит газ? — продолжал сохранять инкогнито журналист.
— Помимо этой цены цель звонка какая? Дальше корни откуда растут? Ты чего представляешь? Правоохранительные органы? Ты где работаешь? — нервничали на том конце телефона.
— В организации… Объединенных наций, — решил свести разговор к шутке журналист.
— Объединенных наций? А где адрес-то? Где у вас находится вот эта вся [организация]? Я могу лично приехать, мы сядем, поговорим, и я нарисую, сколько стоит… Наций, наций? Где офис ваш находится? Мне интересно. На слуху эта организация, если я это так понимаю, но конкретно адрес где находится? Я в 2GIS прямо сейчас забью сразу, если подтвердится, что там, значит, дальше продолжим диалог. Объединенных наций… Это чем у вас организация занимается? — всерьез озадачился собеседник.
Продолжать бессмысленный диалог корреспондент NGS.RU не стал, представился и объяснил цель звонка. Человек на том конце телефона, еще мгновение назад хотевший найти в 2GIS адрес ООН, попросил перезвонить минут через десять.
Во время второго разговора мужчина сообщил, что он не Александр Тивелев, а Дмитрий Гриньков, а номер не личный, а корпоративный. О компании «Зеленая Долина», продолжал мужчина, он даже не слышал. Кто он такой и какой фирме принадлежит его якобы корпоративный номер, мужчина тоже не рассказал, заметив: «Уточнять у жены можно, а не у меня». А потом предложил журналисту встретиться и «конструктивно поговорить». Позже назвавшийся Дмитрием Гриньковым заявил, что журналисту статью заказали, и полчаса убеждал его не писать про газовый рынок, потому что это никому не интересно. Прервал беседу мужчина обещанием перезвонить после того, как нальет себе чай. Но не перезвонил и на звонок не ответил.
Двойники «Сибнефти» Абрамовича
У Михаила Безуглова и Александра Тивелева несколько юрлиц, которые по необъяснимой причине копируют один в один названия известных российских компаний, работающих на рынке топлива. Только юрлица этих предпринимателей появились в последние два-три года, а российские компании с этими же названиями работают уже много лет.
Безуглов в 2019 году единолично учредил ООО «Нафта Групп». Известная на топливном рынке питерская «Нафта Групп» существует с 2011 года. Еще одно юрлицо Безуглова — «Новосибирскнефтепродукт» — появилось три года назад. А известный «Новосибирскнефтепродукт» работает уже более десяти лет.
У Тивелева же вообще есть собственная «Сибнефть», которая, естественно, не имеет отношения к «Сибнефти» Романа Абрамовича, которую «Газпром» поглотил в 2006 году. Александр Тивелев также единственный учредитель ООО «
Корреспондент NGS.RU обратился к давно существующим ООО «Новосибирскнефтепродукт» и «Нафта Групп» с уточнением: есть ли у них юрлица со схожими названиями и продают ли они на заправках газ? В обеих компаниях заверили, что дублеров у них нет, но о двойниках они знают.
— Да, слышал я про них. У них (Безуглова с Тивелевым. — Прим. ред.) была одна компания, потом вторая, сейчас вот третью сделали с таким же, как у нас, названием. Я так и не понял, для чего это делают, может, для обмана? Однажды мы брали топливо у крупной компании, и мне прислали счет с нашим названием, но с другими реквизитами, — вспомнил учредитель изначального «Новосибирскнефтепродукта» Михаил Медведев.
— Даже крупные поставщики вроде «Транснефти» с завидной регулярностью ошибаются и скидывают нам документы на оплату других компаний — один в один похожих на нас по названию. Может, для этого и делаются созвучные названия? — заметил менеджер питерской компании «Нафта Групп» Дмитрий.
Как проверить легальность АГЗС
Эксперты рынка утверждают: в городе насчитывается не менее десятка нелегальных заправок. Массово они стали появляться в этом году: появляются не только заправки на колесах, но и стационарные. Но, как уточнили в Ростехнадзоре, самому проверить легальность АГЗС невозможно. Нужная информация предоставляется только контролирующим органам. Рядовой потребитель может лишь инициировать проверку, написав заявление в Ростехнадзор или прокуратуру.
По поводу передвижных заправок в Ростехнадзоре объяснили, что в настоящее время «не установлены обязательные требования по эксплуатации легковых автомобилей, оборудованных газозаправочным оборудованием для заправки автомобилей сжиженным углеводородным газом». Примерно такую же формулировку используют в Ростехнадзоре в ответах на просьбы горожан проверить легальность той или иной АГЗС.
— В соответствии с приложением 2 к федеральному закону
Между тем различные нарушения на заправке могут привести к серьезной трагедии. В июне 2022 года начался суд по делу о взрыве АГЗС на Гусинобродском шоссе, в результате которого пострадали 28 человек, а десятки лишились имущества на миллионы рублей. Следствие выяснило, что изначально существующая здесь легальная заправка расширила свою деятельность, но не получила соответствующую лицензию и работала с различными нарушениями, в том числе и противопожарной безопасности. Нарушения выявил Ростехнадзор уже после трагедии в декабре 2021 года. Также, согласно материалам дела, за пять лет работы автозаправка принесла ее владельцам 102 миллиона рублей, которые названы следователями «незаконным доходом».