Миша Круглый, бензин для ООН и лауреат премии Томской думы. Кто владеет нелегальным газовым рынком Новосибирска — расследование НГС

— Бензиновые нелегальные заправки стали распространяться по городу года два назад. С ними пытались бороться, но плюнули на это. Сейчас те же самые заправки почувствовали, что с беззаконием никто не борется, и начали заниматься уже газом. Берут всякие бочки, не регистрируют объекты, не покупают лицензии, не занимаются обслуживанием, — рассказали корреспонденту NGS.RU в сети АГЗС «ГазОйл».



Нелегальные газозаправщики на новосибирский рынок идут активно. Нехватка АГЗС в городе ощущается давно: в августе 2020 года NGS.RU показал видео с огромной очередью из автобусов и легковых автомобилей на одну из газовых заправок. О нехватке АГЗС в конце 2021 года говорил и мэр.

