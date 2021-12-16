В Новосибирске Ростехнадзор нашел серию причин, которые привели к аварии на взорвавшейся АГЗС

Ростехнадзор завершил техническое расследование причин аварии на АГЗС в Новосибирске — взрыв произошел
Во время инцидента пламя горящего газа поднялось в небо на высоту почти 140 метров (это примерно пять девятиэтажных домов). Огненный столб увидели и почувствовали сильный жар случайные прохожие, жители соседних домов и работники ближайших СТО — тепловая волна накрыла всё в округе. 33 человека получили ожоги, некоторые — с поражением 40% тела.
Ростехнадзор пишет, что автомобильная газозаправочная станция была зарегистрирована как объект IV класса опасности в 2016 году. Объекты такого класса опасности не подвержены плановым надзорным мероприятиям, их деятельность ни лицензируется. В ходе расследования выяснилось, что на АГЗС эксплуатировалось четыре резервуара (
— По совокупности указанных данных АГЗС должна была быть идентифицирована как опасный производственный объект III класса, для эксплуатации которого юридическое лицо ООО «Сибгаз» должно иметь соответствующую лицензию, — сообщает ведомство.
Причинами самой аварии Ростехнадзором названы: механическое разрушение рукава одного из резервуаров, незащищенность рукавов для сливо-наливных работ от статического электричества, отсутствие на резервуаре
Ростехнадзор поручил «Сибгазу» провести комплексное обследование всех АГЗС и анализ проектной документации, чтобы проверить соблюдение требований промышленной безопасности, технического регулирования и проектной документации.
Под уголовное дело из-за взрыва на АГЗС попали инженер и директор ООО «Сибгаз». Оба мужчины подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).
В конце июля на владельцев взорвавшейся АГЗС подали в суд — от компании потребовали сменить название, оно портит репутацию. Оказалось, что в Новосибирске существует два ООО «Сибгаз».