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В Новосибирске Ростехнадзор нашел серию причин, которые привели к аварии на взорвавшейся АГЗС

Ведомство завершило техническое расследование

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Огненный столб в Новосибирске высотой 138 метров потряс всю Россию этим летом

Огненный столб в Новосибирске высотой 138 метров потряс всю Россию этим летом

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Ростехнадзор завершил техническое расследование причин аварии на АГЗС в Новосибирске — взрыв произошел 14 июня на Гусинобродском шоссе.

Во время инцидента пламя горящего газа поднялось в небо на высоту почти 140 метров (это примерно пять девятиэтажных домов). Огненный столб увидели и почувствовали сильный жар случайные прохожие, жители соседних домов и работники ближайших СТО — тепловая волна накрыла всё в округе. 33 человека получили ожоги, некоторые — с поражением 40% тела.

Ростехнадзор пишет, что автомобильная газозаправочная станция была зарегистрирована как объект IV класса опасности в 2016 году. Объекты такого класса опасности не подвержены плановым надзорным мероприятиям, их деятельность ни лицензируется. В ходе расследования выяснилось, что на АГЗС эксплуатировалось четыре резервуара (10 м3, 20 м3, 30 м3, 36 м3) вместо заявленного в проекте одного на 10 м3.

— По совокупности указанных данных АГЗС должна была быть идентифицирована как опасный производственный объект III класса, для эксплуатации которого юридическое лицо ООО «Сибгаз» должно иметь соответствующую лицензию, — сообщает ведомство.

Причинами самой аварии Ростехнадзором названы: механическое разрушение рукава одного из резервуаров, незащищенность рукавов для сливо-наливных работ от статического электричества, отсутствие на резервуаре 30 м3 устройств, прекращающих выход сжиженного углеводородного газа при разгерметизации или разрушении, эксплуатация компрессора с отсутствующей автоматикой безопасности, проведение сливо-наливных операций без заземления автоцистерны и соединительных рукавов.

Волной взрыва выбило сотню окон в ближайших домах

Волной взрыва выбило сотню окон в ближайших домах

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Ростехнадзор поручил «Сибгазу» провести комплексное обследование всех АГЗС и анализ проектной документации, чтобы проверить соблюдение требований промышленной безопасности, технического регулирования и проектной документации.

Под уголовное дело из-за взрыва на АГЗС попали инженер и директор ООО «Сибгаз». Оба мужчины подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

В конце июля на владельцев взорвавшейся АГЗС подали в суд — от компании потребовали сменить название, оно портит репутацию. Оказалось, что в Новосибирске существует два ООО «Сибгаз».

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