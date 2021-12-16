В Новосибирске Ростехнадзор нашел серию причин, которые привели к аварии на взорвавшейся АГЗС

Ростехнадзор завершил техническое расследование причин аварии на АГЗС в Новосибирске — взрыв произошел 14 июня на Гусинобродском шоссе.

Во время инцидента пламя горящего газа поднялось в небо на высоту почти 140 метров (это примерно пять девятиэтажных домов). Огненный столб увидели и почувствовали сильный жар случайные прохожие, жители соседних домов и работники ближайших СТО — тепловая волна накрыла всё в округе. 33 человека получили ожоги, некоторые — с поражением 40% тела.