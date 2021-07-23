На владельцев взорвавшейся АГЗС подали в суд — от компании потребовали сменить название, оно портит репутацию

Компания «Сибгаз», после взрыва на АЗГС, подала на компанию с таким же названием в суд
Компания ООО «Сибгаз» подала заявление в арбитражный суд на одноимённую компанию, которая обслуживала взорвавшуюся АГЗС на Гусинобродском шоссе. Компания-истец ООО «Сибгаз» существует в Новосибирске с 2000 года, компания-ответчик — с 2016 года. Истец требует, чтобы ответчик сменил название, потому что схожее наименование портит репутацию первой компании.
Обе компании занимаются одинаковой деятельностью — реализуют сжиженный углеводородный газ на автомобильных заправках. Различить их можно только по ИНН.
ООО «Сибгаз» зарегистрирован в Новосибирске 17 февраля 2000 года. По данным сервиса «Контур.Фокус», директор компании ООО «Сибгаз» — Федор Щербинин.
ООО «Сибгаз» с другим ИНН зарегистрирован 27 июля 2016 года в Новосибирске. Директор компании Роман Гармидер был задержан 15 июня 2021 года после инцидента на АГЗС.
Несмотря на то что после взрыва в Новосибирске прошла серия проверок на разных АГЗС, в компании уверены, что их сначала проверяли по ошибке — как виноватых во взрыве.
— 14 июня произошел взрыв на заправочной станции и буквально 15 числа около нашего офиса стояли представители всяческих надзорных служб по причине того, что та заправка, которая взорвалась, принадлежала организации ООО «Сибгаз». Мы, ООО «Сибгаз», зарегистрированы в 2000 году, обслуживаем сеть заправочных станций «Грант» на территории города и области. Заправка «Еврогаз» также принадлежит ООО «Сибгаз», но только другому юридическому лицу. Никто не разбирался, все пришли к нам. Мы пояснили в процессе, что никакого отношения к тому юридическому лицу не имеет. По чекам посмотрели и по ним видно, что ИНН разный, — рассказал юрист ООО «Сибгаз» Роман Белоусов.
Прежде «Сибгаз» не знал о существовании другой компании с таким же названием.
— Мы в тот момент поняли, что на территории города действует две организации с идентичным фирменным наименованием. Другая организация осуществляет идентичную деятельность по реализации сжиженного углеводородного газа на автомобильных заправочных станциях. В последующем частенько нас путали с организацией, когда озвучивают некий ООО «Сибгаз» и не вдаются в подробности, что это за «Сибгаз» — наш «Сибгаз» или другой «Сибгаз». Учитывая, что мы 20 лет на рынке и имеем определенную репутацию, и знают нашу организацию, то все взгляды направляются в нашу сторону. Да, у нас свои моменты есть, какие-то нарушения, но, по крайней мере, мы их умеем устранять и исправлять, — поделился Роман Белоусов.
Сначала компания направила второму «Сибгазу» претензию, чтобы те сменили название. После того как претензия была проигнорирована, компания пошла в арбитражный суд Новосибирской области. «Сибгаз» требует обязать организацию-тезку изменить свое наименование, чтобы не было путаницы.
Согласно данным с сайта арбитража, предварительное судебное заседание по иску о запрете использования тождественного фирменного наименования назначено на 10 августа.
Редакция НГС не смогли дозвониться до ООО «Сибгаз», которому принадлежит взорвавшаяся АГЗС. Директора компании Романа Гармидера арестовали 16 июня. Также под арестом находится главный инженер автозаправки. Оба мужчины подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).
После взрыва на АГЗС 14 июня сотрудники прокуратуры проверили все 39 газозаправочных станций, находящихся на территории Новосибирска и соседнего города Обь, и выявили более 280 нарушений.