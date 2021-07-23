На владельцев взорвавшейся АГЗС подали в суд — от компании потребовали сменить название, оно портит репутацию

ООО «Сибгаз» зарегистрирован в Новосибирске 17 февраля 2000 года. По данным сервиса «Контур.Фокус», директор компании ООО «Сибгаз» — Федор Щербинин.

ООО «Сибгаз» с другим ИНН зарегистрирован 27 июля 2016 года в Новосибирске. Директор компании Роман Гармидер был задержан 15 июня 2021 года после инцидента на АГЗС.

Несмотря на то что после взрыва в Новосибирске прошла серия проверок на разных АГЗС, в компании уверены, что их сначала проверяли по ошибке — как виноватых во взрыве.

— 14 июня произошел взрыв на заправочной станции и буквально 15 числа около нашего офиса стояли представители всяческих надзорных служб по причине того, что та заправка, которая взорвалась, принадлежала организации ООО «Сибгаз». Мы, ООО «Сибгаз», зарегистрированы в 2000 году, обслуживаем сеть заправочных станций «Грант» на территории города и области. Заправка «Еврогаз» также принадлежит ООО «Сибгаз», но только другому юридическому лицу. Никто не разбирался, все пришли к нам. Мы пояснили в процессе, что никакого отношения к тому юридическому лицу не имеет. По чекам посмотрели и по ним видно, что ИНН разный, — рассказал юрист ООО «Сибгаз» Роман Белоусов.