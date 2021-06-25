В Новосибирске проверили все АГЗС — рассказываем, какие нарушения там нашли

После взрыва на АГЗС 14 июня сотрудники прокуратуры проверили все 39 газозаправочных станций, находящихся на территории Новосибирска и соседнего города Обь, и выявили более 280 нарушений.

— Установлены факты эксплуатации опасных производственных объектов без лицензии; использования не зарегистрированного в Ростехнадзоре оборудования; несоблюдения требуемого минимального расстояния от резервуаров с газом до близлежащих складских и производственных зданий, лесных насаждений; невыполнения надлежащего наблюдения за оборудованием, проверок действия контрольно-измерительных приборов, предохранительных и блокировочных устройств, средств сигнализации и защиты, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.