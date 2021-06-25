В Новосибирске проверили все АГЗС — рассказываем, какие нарушения там нашли

После взрыва на АГЗС 14 июня сотрудники прокуратуры проверили все 39 газозаправочных станций, находящихся на территории Новосибирска и соседнего города Обь, и выявили более 280 нарушений.
— Установлены факты эксплуатации опасных производственных объектов без лицензии; использования не зарегистрированного в Ростехнадзоре оборудования; несоблюдения требуемого минимального расстояния от резервуаров с газом до близлежащих складских и производственных зданий, лесных насаждений; невыполнения надлежащего наблюдения за оборудованием, проверок действия контрольно-измерительных приборов, предохранительных и блокировочных устройств, средств сигнализации и защиты, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В том числе установлено, что в ООО «СТАРК», которое эксплуатирует АГЗС на улице Николаева в Академгородке, отсутствует лицензия на право эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов
— Станция не зарегистрирована в государственном реестре опасных производственных объектов, договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта не заключен; производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации не осуществляется. По результатам проверки прокурор района внес директору общества представление, в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях по
Руководителям организаций вынесено 21 постановление. По
Пожар на АГЗС начался 14 июня около шести часов вечера. Во время пожара прозвучало несколько взрывов. По официальным данным, пострадали 33 человека, 7 из них в тяжелом состоянии в реанимации. Фотокорреспондент НГС побывал на месте происшествия, посмотрел, что там происходит сейчас, и запечатлел последствия взрывов. Сегодня стало известно, что уже задержан владелец АГЗС «Еврогаз».