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В Новосибирске проверили все АГЗС — рассказываем, какие нарушения там нашли

Возбуждено 60 дел об административных правонарушениях

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В середине июня на МЖК произошел мощный взрыв

В середине июня на МЖК произошел мощный взрыв

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После взрыва на АГЗС 14 июня сотрудники прокуратуры проверили все 39 газозаправочных станций, находящихся на территории Новосибирска и соседнего города Обь, и выявили более 280 нарушений.

— Установлены факты эксплуатации опасных производственных объектов без лицензии; использования не зарегистрированного в Ростехнадзоре оборудования; несоблюдения требуемого минимального расстояния от резервуаров с газом до близлежащих складских и производственных зданий, лесных насаждений; невыполнения надлежащего наблюдения за оборудованием, проверок действия контрольно-измерительных приборов, предохранительных и блокировочных устройств, средств сигнализации и защиты, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В том числе установлено, что в ООО «СТАРК», которое эксплуатирует АГЗС на улице Николаева в Академгородке, отсутствует лицензия на право эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов 1-го, 2-го, 3-го класса опасности.

— Станция не зарегистрирована в государственном реестре опасных производственных объектов, договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта не заключен; производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации не осуществляется. По результатам проверки прокурор района внес директору общества представление, в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.1 и ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, — пояснили в прокуратуре.

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Руководителям организаций вынесено 21 постановление. По ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной эксплуатации опасных производственных проектов) и ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ возбуждено 60 дел в отношении виновных представителей предприятий. Прокуратура проконтролирует устранение нарушений, выявленных в ходе проверок.

Пожар на АГЗС начался 14 июня около шести часов вечера. Во время пожара прозвучало несколько взрывов. По официальным данным, пострадали 33 человека, 7 из них в тяжелом состоянии в реанимации. Фотокорреспондент НГС побывал на месте происшествия, посмотрел, что там происходит сейчас, и запечатлел последствия взрывов. Сегодня стало известно, что уже задержан владелец АГЗС «Еврогаз».

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проверкапрокуратура Новосибирской областиАГЗС
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