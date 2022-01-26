«Может, стало холодно торговать»: незаконные заправки в Новосибирске закрылись перед рейдом властей

Сегодня, 26 января, администрация Дзержинского района вместе с полицейскими и журналистами провели в Новосибирске рейд по заправкам, которые считаются незаконными. Они побывали в четырех местах, где находились предполагаемые нарушители, но во время проверки работников на местах не оказалось. Проверяющих это удивило — утром они проезжали по этим заправкам без проверок: в это время всё работало.
Без журналистов сотрудники администрации посетили нестационарную заправку, где бензин продают обычно из машины. Как объяснила специалист районной администрации Марина Кладничкина, на первой точке обычно стоит заправка-автомобиль. В этот раз ее не было.
Корреспонденты НГС вместе с рейдом побывали на трех стационарных заправках.
В Новосибирске в последний месяц всё чаще появляются новости про незаконные заправки. 16 января в Октябрьском районе загорелся бензовоз. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть после этого объяснил, что «это такой частный бизнес», и поручил организовать проверки. В результате суд приостановил работу газовой АЗС ООО «СибГаз» на 90 суток. А 21 января в Первомайском районе Новосибирска прошел рейд по пресечению работы нелегальных мобильных заправок. Продавец при проверке утверждал, что в бензовозе находится коньяк. Но рейды были и до этого, хотя и не всегда эффективные. Так, в начале года на улице Выборной снова появилась незаконная заправка — ее снесли по решению администрации Октябрьского района меньше месяца назад.
На первой стационарной заправке был молодой парень. Он объяснил полицейским, что они уже не работают. На эту заправку неделю назад было выдано предписание, но спустя неделю рекламу не убрали и объект остался стоять на месте. Собственника 26 января на месте не оказалось. Но внутри был работник, который долго разговаривал с кем-то по телефону. С журналистами он разговаривать отказался, а с полицейскими решили поговорить наедине.
На железном контейнере написано большими буквами на бумажном листке, приклеенном на скотч, что заправка не работает.
Рядом с контейнером живет большая собака на привязи, которая пугается такого большого количества людей, но отчаянно продолжает лаять. Полицейский стучит в небольшое окошко, и оно, на удивление, открывается.
— Не работаем, — объясняет человек, чьего лица даже не видно.
Подумав немного, сотрудники администрации решаются поехать на третью стационарную заправку: власти предполагают, что она там тоже стоит незаконно. Заправка оказалась автоматической. Работники рядом стоящей автомойки от нее отказались, указав, что обращаться нужно не к ним. Полицейский обошел ее пару раз, сделал фотографии, но ничего сделать не смог. Вручать предписания было некому.
Заместитель главы администрации Дзержинского района Татьяна Ефименко решила позвонить по номеру техподдержки, который был указан на АЗС.
— АЗС на Трикотажной, заправиться, с кем-то можно пообщаться? Вы собственник? — спросила замглавы района.
— Задавайте вопрос, — уклончиво ответил находящийся по ту сторону.
Татьяна попросила собственника, но собеседник попросил ее представиться. Когда замглавы раскрыла свою личность, неизвестный сообщил, что передаст данные собственнику и он перезвонит. Спустя 15 минут после звонка собственник так и не перезвонил.
С начала 2022 года сотрудники администрации выписали больше 10 предписаний, а одного из предпринимателей привлекли к административной ответственности и выписали штраф. Правда, штраф за незаконную продажу бензина для физических лиц — от полутора тысяч, а для юридических лиц — от пяти тысяч рублей.
— Работа по выявлению и контролю таких точек у нас идет уже длительный период на постоянной основе. Эти точки постоянно контролируются, выявляются. В рамках наших полномочий лица, которые осуществляют торговлю, привлекаются к административной ответственности. Во-первых, за торговлю, а также за возведение незаконного объекта, — объяснила Татьяна Ефименко.
Замглавы района также объяснила, что ее специалисты достаточно ограничены в своей деятельности.
— Мы можем только провести профилактическую работу, сообщить о данных фактах в надзорные органы. Что мы и сделали, направили письма в правоохранительные органы. Мы можем направить их в мэрию Новосибирска и на комиссию по демонтажу самовольно расположенных объектов, — поделилась Татьяна Ефименко.
Сотрудница администрации также сообщила, что этой работой занимаются не только они, но и сотрудники МЧС. В администрации сейчас рейды проходят не менее двух раз в неделю. Иногда приходят обращения от жителей района, на которые тоже приходится реагировать.
Заправки-машины, которые, по наблюдению администрации, появились массово летом 2021 года, поймать сложно, так как они могут передвигаться. Но у стационарных тоже есть свои сложности — чаще всего они расположены на частной территории. Как, например, автоматическая заправка.
— Эта заправка размещена на частной территории, и наши полномочия здесь весьма ограничены. Собственника мы установили, но получить информацию о разрешенном использовании — мы эту работу проводим. У них здесь разрешение на использование СТО и мойки. С нашей точки зрения у них здесь проводится реализация бензина. Это торговля, это совершенно другая сфера деятельности, — поделилась замглавы администрации.
Решать этот вопрос, как объясняет Татьяна Ефименко, по-видимому, придется через суд.
— Я хочу сказать, что утром сегодня сотрудники проезжали. Деятельность осуществлялась. Почему на момент рейда нарушителей не оказалось, вопрос, — объясняет Татьяна Ефименко.
Стоит отметить, что даже журналистов на рейд приглашали не через публичные источники. Организаторы рейда боялись спугнуть нарушителей.
— У нас очень ограниченный круг людей знал об этом. Может, это просто стечение обстоятельств. Холодно, люди поторговали с утра и уехали. Как вариант. Хочется доверять своим сотрудникам, — поделилась Татьяна Ефименко.
На проспекте Маркса в Новосибирске, 16 января, демонтировали киоски. В них размещались точки по продаже уличной еды, а также парикмахерская. Строения находились здесь около 20 лет.