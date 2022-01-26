«Может, стало холодно торговать»: незаконные заправки в Новосибирске закрылись перед рейдом властей

Сегодня, 26 января, администрация Дзержинского района вместе с полицейскими и журналистами провели в Новосибирске рейд по заправкам, которые считаются незаконными. Они побывали в четырех местах, где находились предполагаемые нарушители, но во время проверки работников на местах не оказалось. Проверяющих это удивило — утром они проезжали по этим заправкам без проверок: в это время всё работало.

Без журналистов сотрудники администрации посетили нестационарную заправку, где бензин продают обычно из машины. Как объяснила специалист районной администрации Марина Кладничкина, на первой точке обычно стоит заправка-автомобиль. В этот раз ее не было.