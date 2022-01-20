20 января четверг
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 1/10
usd 76.87
eur 87.13
Тема дняУчасток «Универсама» в центре хотят перезонировать
Все новости
Все новости

Суд приостановил работу газовой АЗС в Новосибирске после возгорания бензовоза

На юрлицо ООО «СибГаз» составили протокол об административном правонарушении

439
4Обсудить

Поделиться

Работу АГЗС приостановили на 90 дней

Работу АГЗС приостановили на 90 дней

Поделиться

Октябрьский районный суд приостановил работу АГЗС ООО «СибГаз» на 90 суток после инициированных мэром проверок из-за воспламенившейся цистерны в Октябрьском районе. В Ростехнадзоре сообщили, что в работе АЗС выявили нарушения.

Бензовоз загорелся в воскресенье, 16 января, на улице Автогенной. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и сообщил, что на пожаре пострадал подросток. После внеплановой проверки нелегальных автозаправок, предложенной мэром Новосибирска, надзорные органы выявили ряд нарушений.

— В ходе проверочных мероприятий были повторно выявлены нарушения, основные из которых: отсутствуют данные о прохождении работниками АГЗС проверки знаний и стажировки; отсутствуют данные об осмотре технологического оборудования, газопроводов, арматуры, электрооборудования, вентиляционных систем, средств измерений, блокировок и сигнализации в целях выявления неисправностей и их устранения; отсутствуют данные о техническом обслуживании газопроводов и арматуры АГЗС, об исправности, проверке параметров настройки ПЗК и ПСК, установленных на газопроводах, резервуарах, — уточнили в ведомстве.

Поэтому в отношении юрлица ООО «СибГаз» составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. — Прим. ред.).

НГС подробно рассказывал о том, что происходило на месте возгорания. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Тогда сообщалось, что никто не пострадал.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter