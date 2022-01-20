Суд приостановил работу газовой АЗС в Новосибирске после возгорания бензовоза

Октябрьский районный суд приостановил работу АГЗС ООО «СибГаз» на 90 суток после инициированных мэром проверок из-за воспламенившейся цистерны в Октябрьском районе. В Ростехнадзоре сообщили, что в работе АЗС выявили нарушения.
Бензовоз загорелся в воскресенье, 16 января, на улице Автогенной. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и сообщил, что на пожаре пострадал подросток. После внеплановой проверки нелегальных автозаправок, предложенной мэром Новосибирска, надзорные органы выявили ряд нарушений.
— В ходе проверочных мероприятий были повторно выявлены нарушения, основные из которых: отсутствуют данные о прохождении работниками АГЗС проверки знаний и стажировки; отсутствуют данные об осмотре технологического оборудования, газопроводов, арматуры, электрооборудования, вентиляционных систем, средств измерений, блокировок и сигнализации в целях выявления неисправностей и их устранения; отсутствуют данные о техническом обслуживании газопроводов и арматуры АГЗС, об исправности, проверке параметров настройки ПЗК и ПСК, установленных на газопроводах, резервуарах, — уточнили в ведомстве.
Поэтому в отношении юрлица ООО «СибГаз» составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. — Прим. ред.).
НГС подробно рассказывал о том, что происходило на месте возгорания. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Тогда сообщалось, что никто не пострадал.