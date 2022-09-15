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Магазин MEXX вернулся в Новосибирск

Он будет работать в «Ауре»

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До этого в Новосибирске несколько лет не было магазинов бренда

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В ТРЦ «Аура» открылся магазин MEXX. Сообщение об этом появилось на странице торгового центра во «ВКонтакте» вчера, 14 сентября.

— Магазин расположен на 1-м этаже, на месте Tommy Hilfiger, — уточнили НГС в «Ауре».

В MEXX можно купить одежду для женщин, мужчин и детей, а также аксессуары.

Несколько лет до этого в Новосибирске не было магазинов торговой марки. В 2013 году компания закрыла свой единственный магазин в формате стрит-ритейла, работавший на Красном проспекте, 31. В 2014 году нидерландский бренд признали банкротом, но представители компании заявили, что будут искать возможности для перезапуска сети продаж.

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