Магазин MEXX вернулся в Новосибирск
Он будет работать в «Ауре»
В ТРЦ «Аура» открылся магазин MEXX. Сообщение об этом появилось на странице торгового центра во «ВКонтакте» вчера, 14 сентября.
— Магазин расположен на
В MEXX можно купить одежду для женщин, мужчин и детей, а также аксессуары.
Несколько лет до этого в Новосибирске не было магазинов торговой марки. В 2013 году компания закрыла свой единственный магазин в формате стрит-ритейла, работавший на Красном проспекте, 31. В 2014 году нидерландский бренд признали банкротом, но представители компании заявили, что будут искать возможности для перезапуска сети продаж.