Как выглядит опустевший H&M в Новосибирске: сколько он еще будет торговать
Восемь грустных фотографий из открытых для распродажи магазинов шведской сети
Шведский бренд одежды H&M объявил, что будет работать, пока не закончит распродажу товарных остатков.
О том, что магазины H&M должны закрыться 30 ноября, сообщил накануне телеграм-канал Mash. Вечером того же дня стало известно, что магазины останутся открытыми в России до тех пор, пока не будет распродана большая часть стока. Об этом написало РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
Таким образом, закрытие может случится и раньше озвученной даты. Корреспондент НГС посмотрел, что сейчас происходит в магазинах сети в Новосибирске — в «Галерее-Новосибирск» и «Ауре». Как там обстоят дела — смотрите на фото.
Сегодня здесь опустели целые зоны — там, где еще недавно стояли стеллажи и вешалки, покупателей встречает пустота. Часть торгового зала отгорожена торговым оборудованием, чтобы разместить там пустые вешалки и разобранные полки.
В первые дни работы покупатели выстроились в H&M в длинные очереди. Сейчас ажиотаж первых дней распродажи уже спал. Тем не менее на оставшемся пространстве полно покупателей, которые пытаются воспользоваться возможностью купить вещи шведского бренда со скидкой.
Еще хитрее поступила, похоже, испанская компания Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull&Bear и т. д.). Ее магазины не открывались для распродажи в принципе. Тем временем товары всех этих брендов стали доступны на Wildberries, причем продавцом выступает сам Inditex.