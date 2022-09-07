Как выглядит опустевший H&M в Новосибирске: сколько он еще будет торговать

Шведский бренд одежды H&M объявил, что будет работать, пока не закончит распродажу товарных остатков.

О том, что магазины H&M должны закрыться 30 ноября, сообщил накануне телеграм-канал Mash. Вечером того же дня стало известно, что магазины останутся открытыми в России до тех пор, пока не будет распродана большая часть стока. Об этом написало РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

