Накачали веществами и лишили всего. Как бизнесмен в одночасье потерял заводы и сотни миллионов

— Какое лечение? Тебя просто бросили в каземат, и всё. Живи. Кормят, и всё. В туалет дают сходить, искупаться раз в месяц. Позвонить никому невозможно. За три месяца Сизикова сама тоже мне ни разу не позвонила. У меня отец умер, пока я там был, я даже этого не знал. [Она] всем говорила, что я в санатории, — вспоминает предприниматель.



После объявления в розыск его быстро вернули в Каменск-Уральский. Однако и после этого связаться родные с ним не могли — пока он не сбежал из собственного дома.

— Я не могла дозвониться до него, задавала вопросы Сизиковой, а в ответ одно и то же всегда: он в санатории, с ним всё хорошо, — вспоминает дочь Елена. — Много раз пыталась связаться. Когда у него отец умер, а он не пришел на похороны и не позвонил, уже тогда стало ясно: здесь что-то не так. Когда Сизикова привезла отца в город, я звонила ей по пять-шесть раз, и ни разу она его к телефону не пригласила: то он спит, то кушает, но трубку не давала. Это что-то страшное. Мы потом с ней встречались, и она раза два-три зачем-то повторила, что ему пить нельзя. Она идею, что Евгений Николаев — алкоголик, навязывает всем, но это полный бред.

