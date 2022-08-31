Накачали веществами и лишили всего. Как бизнесмен в одночасье потерял заводы и сотни миллионов

В России потерять свой бизнес можно, обнаружив себя в больничной палате со странным диагнозом и накачанным нейролептиками. И даже не вспомнив, что ты переписал свое имущество на других людей. По крайней мере, похоже, именно это случилось с 68-летним Евгением Николаевым, создателем знаменитого в Свердловской области «Каменского кваса» — он в одночасье лишился своих заводов и сотен миллионов рублей. Все подробности — в материале E1.RU. Самое страшное, что такая история — для России не редкость.
В своем заявлении в полицию бизнесмен рассказал, что его тайком напичкали сильнодействующими веществами, вынудили переписать имущество, а потом увезли и удерживали несколько месяцев в частной клинике. Вот уже полгода он добивается возбуждения уголовных дел и признания сделок незаконными, а в это время новые хозяева за короткое время ухитрились сделать прибыльный бизнес убыточным. Публикуем подробности схемы, документы и версии обеих сторон.
Таблетки «для сердца»
В своем заявлении в полицию Николаев пишет, что он инвалид, очень плохо видит и страдает заболеванием сердца (у него установлен кардиостимулятор), в связи с чем с января 2021 по конец марта 2022 года принимал таблетки для сердца, которые ему заботливо собирала сожительница Елена Сизикова. Официально брак они не оформляли, но и конфликтов и споров у них не было.
— Какие конфликты? Мы жили вместе. Я ей, безусловно, доверял. Как ты можешь доверять любой женщине, с которой живешь 20 лет. У нас двое детей. И вот, оказывается, эти 20 лет коту под хвост, — сокрушается Евгений.
Бизнесмен рассказал, что среди таблеток якобы для сердца, которые ему кучкой передавала Сизикова, оказался «Кветиапин-СЗ» — нейролептик, который назначают для лечения, например, шизофрении и биполярного расстройства. Препарат противопоказан сердечникам и выписывается строго по рецепту. Но Евгений Николаев говорит, что об этом не подозревал. По словам предпринимателя, раньше он никогда не состоял и не состоит на учете у психиатра или нарколога и в анамнезе у него нет психических заболеваний.
Евгений Николаев указывает в заявлении, что начал видеть галлюцинации и впал в состояние «овоща». От таблеток у него резко ухудшилось зрение. Он не помнит, как переписал всё имущество на Сизикову.
— Я от них вообще плавал. Галлюцинации, они разные бывают. То мне казалось, что за мной охотятся, кто-то бегает. Я прятался и отстреливаться хотел. То тараканы вдруг начинают повсюду ползать. Меня полностью выводили из строя. Я был в другом пространстве. Особенно перед отправкой [в Краснодар] они меня накачали хорошо. И мне казалось, что какой-то человек за мной гнался. С пистолетами, с автоматами. У меня стала пропадать память, я стал заторможенный, не понимал, где я нахожусь и что делаю в данный момент. И я абсолютно не видел, что подписываю, доверял ей. Врачи говорят — отслоение сетчатки. Первая группа инвалидности. Левый глаз уже всё.
Из инструкции для «Кветиапина-СЗ». Показания: для лечения острых и хронических психозов, включая шизофрению. С осторожностью: пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями или другими состояниями, предрасполагающими к артериальной гипотензии; пожилой возраст.
В экспериментах на животных было показано, что долгосрочное применение «Кветиапина» потенциально способно негативно влиять на когнитивные функции. В ходе эксперимента взрослым крысам подмешивали «Кветиапин» в питьевую воду в течение 30 или 90 дней (25 мг/кг/сутки). Со временем у крыс лабораторно зафиксировали ряд нарушений в работе мозга.
После того как бизнесмен переписал всё, что нужно, его, как он утверждает, втайне от родных и друзей увезли в другой регион для «лечения».
«Похищение»
У пожилого мужчины должна была быть операция на зрении в конце 2021 года, однако вместо этого Сизикова и ее новый друг увезли Николаева в Краснодарский край, где оформили в частную клинику — якобы для лечения хронического алкоголизма. При этом лечащий врач, который много лет наблюдает Николаева, его родные и даже работники завода отрицают, что бизнесмен страдал алкоголизмом. Как и он сам. На учете он не состоял.
— Никто никогда не замечал за ним пьянства или злоупотребления алкоголем, а ведь такие вещи не скроешь. Праздник или корпоратив — рюмочка-другая, и сразу спать ему надо, такой организм. Мне 47 лет, и я ни разу не видела, чтобы он уходил в запои и хотя бы два дня подряд пил, — вспоминает дочь Елена.
В клинике владельца завода продержали почти три месяца. Возможно, там бы он и умер, если бы родная дочь и друзья не забили тревогу и не объявили его в розыск.
— Понимая, что операция на глаза вернет мне былое зрение и я смогу видеть всё, что я подписываю, Сизикова вывезла меня в срочном порядке. Там меня заставляли признать, что я хронический алкоголик, иначе угрожали избить и пару раз показали, как это будут делать, в результате чего я подписал все бумаги, которые мне подсунули, — говорит Евгений.
Родные и друзья потеряли его. Евгений не попал даже на похороны собственного отца, на телефон не отвечал. Сожительница говорила всем, что Николаев отдыхает в пансионате — об этом рассказывают и дочь бизнесмена, и его бывшие сотрудники.
— Какое лечение? Тебя просто бросили в каземат, и всё. Живи. Кормят, и всё. В туалет дают сходить, искупаться раз в месяц. Позвонить никому невозможно. За три месяца Сизикова сама тоже мне ни разу не позвонила. У меня отец умер, пока я там был, я даже этого не знал. [Она] всем говорила, что я в санатории, — вспоминает предприниматель.
После объявления в розыск его быстро вернули в Каменск-Уральский. Однако и после этого связаться родные с ним не могли — пока он не сбежал из собственного дома.
— Я не могла дозвониться до него, задавала вопросы Сизиковой, а в ответ одно и то же всегда: он в санатории, с ним всё хорошо, — вспоминает дочь Елена. — Много раз пыталась связаться. Когда у него отец умер, а он не пришел на похороны и не позвонил, уже тогда стало ясно: здесь что-то не так. Когда Сизикова привезла отца в город, я звонила ей по пять-шесть раз, и ни разу она его к телефону не пригласила: то он спит, то кушает, но трубку не давала. Это что-то страшное. Мы потом с ней встречались, и она раза два-три зачем-то повторила, что ему пить нельзя. Она идею, что Евгений Николаев — алкоголик, навязывает всем, но это полный бред.
А когда меня посадили в тюрьму (частную клинику. — Прим. ред.) — а там таблеток не дают, тем более наркотических — там я отошел от всего. Думаю, что же я натворил...
Побег
По приезде в Каменск-Уральский Евгений опять почувствовал, что его чем-то травят — начались галлюцинации. Он сбежал от Сизиковой и лег в больницу к проверенному врачу. Тот зафиксировал значительную дозу «Кветиапина» у него в крови.
— А когда меня посадили в тюрьму (частную клинику. — Прим. ред.), там без этих [лекарств] я отошел от всего. Начал понимать, что натворил, — вспоминает Евгений. — Приехал к себе домой. Встретили хорошо, посидели, спать легли. Я утром проснулся и вижу — опять галлюцинации! Снова таблетки стали давать. Я думаю, что подсунули в таблетки, которые я пью. Мне Сизикова давала сразу горсть таблеток, и я все их пил. Я сбежал. Машина пришла рано утром с моим водителем. Я заскочил сразу в машину и сказал: «Гони». И он увез меня оттуда. За это Сизикова его уволила на следующий день.
После этого бизнесмен поехал к своему знакомому заведующему отделением больницы.
— У меня в кармане оказались таблетки, которые она мне дала. Я их достаю и спрашиваю: «Это что такое?» Он спрашивает: «Откуда у тебя это? Это же синтетические наркотики». Говорит: «Надо вымывать всю дрянь из тебя». Положил меня. Потом я сдал анализы, и там зашкаливала доза этих психотропов. Их нельзя вообще после 65 лет принимать — и тем более с кардиостимулятором. А таблетки эти мне давала она. И то, что она говорит, будто меня там кормили этими таблетками в Краснодаре, — это не так. И потом начали чистить меня. Капельницы поставили, и я начал всё вспоминать.
Дочь, увидев своего отца после нескольких месяцев в клинике, не узнала его.
— Серый, худой, изможденный, уставший человек. Уставший от всего. Видимо, не тем его лечили, — говорит Елена.
Под капельницами Евгений Николаев вернул себе ясность сознания. Когда он попытался снять деньги в банке, то неожиданно для себя обнаружил, что не может это сделать. Он узнал, что всё переписал на Сизикову, хотя даже не помнил этого. Он обратился в полицию, ФСБ и СК с заявлениями, а также попытался оспорить сделки. Но получил отказы.
Чем ответили правоохранительные органы?
В следственном отделе по Каменску-Уральскому не нашли ничего подозрительного и криминального в этой истории и отказали в возбуждении уголовного дела о похищении и лишении свободы.
Елена Сизикова сообщила в объяснении, что Евгений Николаев каждый день употреблял алкоголь и что он сам захотел лечиться на территории Краснодарского края. По словам женщины, ее партнер самостоятельно и свободно передвигался, никто его не удерживал. Она также утверждает, что все госпитализации были добровольными. Также следователь не заметил ничего подозрительного в том, что в крови у Николаева нашли сильнейший нейролептик.
По мошенничеству в особо крупном размере тоже отказали в возбуждении дела по довольно страной причине — оперуполномоченный не смог за месяц опросить Сизикову (хотя до этого ее успешно опросил следователь).
— Опросить Сизикову Е. В. по обстоятельствам заявления Николаева Е. Г. до настоящего времени не удалось. В связи с вышеизложенным принять законное процессуальное решение о наличии в действиях Сизиковой Е. В. признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, не представляется возможным, — указано в документе.
Евгений Николаев неоднократно просил, чтобы его заявления рассматривали не в Каменске-Уральском, так как подозревал, что в переходе его завода в собственность другого человека замешано полицейское руководство этого города. Также он просил проверить на полиграфе всех фигурантов. В обеих просьбах отказали.
Также уралец обратился к Путину и Куйвашеву, чтобы привлечь внимание к своей ситуации. В администрации президента сообщили, что направили его обращение в Генеральную прокуратуру, а в аппарате губернатора сообщили, что у них нет необходимых полномочий, и перенаправили его обращение уже в Свердловскую областную прокуратуру.
— Исполнительные органы государственной власти Свердловской области не обладают полномочиями по привлечению к уголовной ответственности, а также полномочиями по контролю за деятельностью должностных лиц органов государственной власти, наделенных такими полномочиями, — гласит ответ.
Николаев обратился к Бастрыкину.
— Расследование событий совершения преступления абсолютно не проведено, — указано в заявлении. — Следователь изначально поверхностно отнесся к данному материалу, о чем сразу заявлял Николаев в своем заявлении, когда просил не направлять материал в Каменск-Уральский, так как там правоохранительные органы «повязаны» между собой. Не проверены подписи на предмет принадлежности Николаеву. Не проверен факт употребления препарата «Кветиапин» Николаевым, при том что он всё время находился в клиниках, в которых ему не давали его, а сам он употреблять его не мог. Кто давал ему препараты в больницах — не выяснено.
Кто стоит за всем этим?
— Это не она [Сизикова], конечно, придумала, у нее ума бы не хватило, — считает Евгений Николаев. — Несколько лет назад я и она познакомились с двумя адыгами — Рамазаном Ешевым и Шамо Саркисяном. Они предлагали мне создать совместное предприятие, торговать квасом в Адыгее, совместный бизнес. Я съездил туда, посмотрел, что у них есть. По факту получалось, что деньги все мои, а от них только желание, свои деньги они вкладывать не желали. Естественно, мне это было неинтересно. Но Лена уже тогда начала на меня наседать: «Давай им поможем». В итоге именно после моего отказа дать деньги на строительство завода в Адыгее я начал терять память и видеть галлюцинации. Потом оказалось, что меня тайно поили «Кветиапином».
Согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, именно Ешев нашел клинику в Краснодаре и помогал устраивать в нее Николаева, представившись его другом. Он же помогал снимать квартиру. После того как имущество и заводы Николаева переписали на Сизикову, неформальными управляющими на его предприятиях стали Саркисян и Ешев, утверждают работники предприятия и защита Николаева. Их заметили и за рулем элитных авто, принадлежавших раньше владельцу организации. Однако никого из них следователи не опросили в рамках проверки.
Сизикову, Саркисяна, Ешева видели вместе с начальником МО МВД «Каменск-Уральский», подполковником Русланом Дауровым — вместе они жарили шашлыки и что-то праздновали в доме Николаева, пока его самого держали в клинике. На эту странную компанию наткнулся друг пропавшего бизнесмена — Евгений П., который его разыскивал. Также о визитах Даурова в отсутствие Николаева рассказали работники дома.
Руслан Капланович Дауров — уроженец Краснодарского края. Он подтвердил, что знаком со своим земляком Саркисяном, и заявил, что не имеет никакого отношения к передаче имущества в пользу Сизиковой.
Глава отдела «Каменск-Уральский» длительное время проходил службу в Республике Адыгея, где занимал должность заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью. Человек по имени Руслан Дауров работал заместителем министра МВД Адыгеи и в 2012 году был осужден за подделку больничного листа. В 2019 году Руслан Дауров возглавил полицию Каменска-Уральского. Его назначил генерал Александр Мешков, с которым они раньше вместе служили в Астрахани.
Руководителем Адыгейского республиканского наркологического диспансера, куда положили Николаева (он сменил несколько клиник), работает Зарема Даурова. Пострадавший полагает, что это родственница Руслана Даурова. Защитники бизнесмена считают, что у семьи Даурова широкие связи в медицинских кругах Краснодарского края и Адыгеи.
С лечебными заведениями, в которых держали Николаева, тоже не всё так просто. Повозив Николаева по нескольким адресам, с 9 января 2022 года Елена Сизикова заключает договор с неким ИП Ладановым Михаилом (пострадавшие думают, что это подставное лицо. — Прим. ред.) о нахождении Николаева в его реабилитационном центре в течение трех месяцев. Сразу после этого срока, 12 апреля 2022 года, ИП прекратил свою деятельность. При этом он не имел лицензии на оказание медицинских услуг. Его также не стали допрашивать.
Желание Николаева находиться в этом центре вызывает сомнения. Подпись на документе серьезно отличается от его оригинальной и, по мнению юристов, имеет признаки подделки.
Все заявления Евгения Николаева неизменно спускались в Каменск-Уральский к Руслану Даурову, несмотря на то, что предприниматель просил рассматривать его дело в областном центре — Екатеринбурге. Родственники и юристы Николаева полагают, что замешаны в этой схеме могут быть люди, занимающие высокие посты.
— Когда мы начали стучаться во всевозможные кабинеты с этим делом, то нам прямо сказали: «Вы тут ничего не добьетесь. Не лезьте, за ней стоят серьезные люди. Пока его не распотрошат, их не оставят в покое», — вспоминает Илья Брагин, представитель Николаева по этому делу.
А вот что ответили на запрос редакции, по какой причине следователь отказывает в возбуждении уголовного дела.
— В связи с позицией следователя информация разглашению не подлежит, — гласит документ.
Мнение другой стороны
Мы пообщались с самой Еленой Сизиковой, и у нее оказалась другая версия событий. Она говорит, что вообще-то помогает Евгению Николаеву сохранить его имущество. Всё было по его согласию, однако потом он попал под чье-то влияние и обозлился на нее.
— С 2018 года, когда ему кардиостимулятор поставили, я стала больше времени проводить на предприятии — по его просьбе. У меня есть высшее экономическое образование (специальность — экономист). Я не сразу начала управлять, поначалу была замдиректора, потом росла и развивалась, — говорит Елена.
Она утверждает, что никогда сама не давала ему таблетки «Кветиапин».
— Он ведь, приехав из Краснодара, ушел из дома. Может, он и сам его [препарат] принимал или, может, ему в больнице назначили, где вы у него интервью брали. Я впервые увидела блистер этого препарата в фотографиях с его интервью, — пояснили женщина.
По ее словам, Евгений Николаев сам умолял поскорее положить его в клинику для лечения алкоголизма.
— Он требовал, просил и умолял: «Ленка, мне плохо. Ленка, надо лечиться», — говорит новая владелица заводов. — Когда мы приехали в Краснодар, то он сам обратился к психиатру. Он рассказал о своих проблемах — галлюцинациях. Что заходит в ванную — видит тараканов, за ним гонятся и т.д. Он устал от этого. Но, несмотря на эти видения, он продолжал употреблять алкоголь, чтобы успокоиться по вечерам. Он пил каждый день. Любил очень хорошие напитки. Употреблял коньяк — 100–150 граммов в день. Еще любил вино собственного приготовления, сладкий ликер.
Бывшая сожительница не согласна с тем, что в клинике плохо обращались с Евгением. Про смерть отца не говорили, чтобы не повредить лечению.
— Он был в реабилитационном центре, там обязательно отсутствие общения. Он сам сдает телефон, когда госпитализируется. Чтобы не было возможности позвонить и заказать алкоголь. Он два раза в неделю звонил мне по видеосвязи с телефона врача.
Новая владелица бизнеса утверждает, что решение переписать имущество на нее Николаев принял самостоятельно, и даже она сама не знала об этом. И также сам почему-то решил обращаться к нотариусу не по месту жительства, а в Казани. Однако возвращать предприятия не торопится.
— Это было втайне от меня, — утверждает женщина.
Также, по словам адвоката Сизиковой, Николаев перевел ее клиентке 49 млн рублей со своего счета, чтобы она платила за него долги.
— Он же скрывался от раздела имущества со второй женой. Чтобы скрыть эти 49 млн рублей, он перевел их мне. С 2020 года у них судебные тяжбы. Чтобы не показывать эти средства, но при этом использовать их на развитие бизнеса, он перевел их мне. Мы же [больше] 20 лет вместе жили, я не могу его бросить, хоть мне так обидно читать всю эту ложь от него, — говорит Елена. — Такое ощущение, что его закрыли, чем-то пичкают и оказывают влияние.
Что сейчас с заводами?
Квас «Каменский» является одним из узнаваемых брендов Свердловской области. Характерный дизайн бутылок в виде желтых бочонков знаком, вероятно, каждому жителю Урала. Согласно данным «Контур.Фокуса», в 2021 году директором либо учредителем (либо и то, и другое) связанных с его производством предприятий ООО «Квас-люкс плюс», ООО «Квас-люкс», ООО «Квас», ООО «Полиэст», ООО «Торговый дом «Каменск-Уральский Хладокомбинат»» вместо Николаева стала Елена Сизикова.
Пока Евгений Николаев и его юристы добиваются возбуждения уголовных дел о похищении человека и мошенничестве, а также отмены сделок, его заводы и активы потихоньку распродают, а старых работников увольняют. Объемы продаж падают, потому что квас становится всё хуже и хуже.
— Вкус кваса реально поменялся. Не такой приятный стал в этом году. Я думал, может, они рецептуру поменяли. Очень сильно поменялся. Раньше был намного вкуснее, слаще, чуть-чуть кислее. Сейчас он более ячменный, как пиво, — рассказал нам Денис Середкин, шеф-повар ресторана «1991».
Валентина Григорьева, бывший бухгалтер одного из предприятий Евгения Николаева, работала с бизнесменом еще с 90-х годов. После того как заводы поменяли владельца, ее, как и многих других опытных специалистов, попросили на выход.
— Она [Сизикова] всех убрала. Начальника производства, которая умела варить квас, уволили в один день. Это ее была инициатива. Сейчас поставила другую, по доверенности. Всех, кто умел варить квас, — всех разогнали, все девчонки-квасницы ушли. Главного инженера уволили. О чем она думала? Рецептура кваса поменялась, пить невозможно. У них его и не брали уже в последнее время из-за качества, — утверждает Валентина Владимировна.
— Елена Владимировна была секретарем в офисе. У нее нет нужного образования, — считает экс-бухгалтер. — С 2013 года ее оформили на завод, [...] а в собственниках она появилась впервые в 2018 году, когда дела с банкротством были, и он [Николаев] давал ей доверенность. В 2019 году она начала его обрабатывать, и начались переписки всякие. До 2021 года они вместе числились собственниками.
По словам бывшей работницы, новые собственники уже начали распродавать имущество.
— Всё вывозят с Каменского хладокомбината, полный демонтаж, — рассказала Валентина Владимировна. — Склады из профнастила продали, металлолом собрали и вывезли весь. Там площади сдавались в аренду под офисы, так, фуру подогнали и офисную мебель вывезли. Из компрессорного центра всё вытаскивают и разрезают на металлолом. Уникальное компрессорное оборудование, которое Евгений Николаев наотрез отказывался продавать, хотя было много желающих купить его, демонтируют. Раньше там госрезерв хранили — тушенку, мясо, рыбу, масло и другие продукты. Он всё верил, что опять понадобятся эти площади, что вернутся объемы. Порезали, пустили на металлолом и вывезли.
Сможет ли предприятие вернуть себе долю рынка и вообще существовать — вопрос.
— На словах новые хозяева готовы были увеличить объемы производства, а на деле выжили всех. Начальник производства уволился, коммерческий отдел полностью новый набрали. Просто ставили в такое положение, что люди были вынуждены увольняться. В результате квас, который был прибыльным и успешным 16 лет (с 2005 года), стал невостребованным всего за один год, — рассказал Михаил, бывший главный инженер.
Сейчас «Каменский» и вовсе пропал из магазинов. В торговых точках рассказали, что отгрузку приостановила новая хозяйка предприятия Елена Сизикова. В уведомлении за ее подписью в качестве причины указывается завершение сезона и обновление оборудования, обещают вернуть квас к середине осени, но есть сомнения.
По словам одного из работников, пожелавшего остаться анонимным, причина кроется в технической поломке.
— Полетело охлаждение — генератор ледяной воды, который используется в технологическом процессе для охлаждения конечного продукта, — рассказал он. — Из-за этого невозможно разливать квас. Они же уволили всех нормальных специалистов, которых набирал еще Евгений Николаев, в том числе главного инженера, — некому работать. Оставшихся работников хотят осенью уже на МРОТ посадить, а производство-то сложное.
По словам нашего собеседника, установка требовала ремонта и вложений. В прошлом году частично прошел плановый ремонт, заменили один из агрегатов, но надо было менять еще. Сейчас же на ремонт нужны миллионы рублей.
А пока Евгений Николаев пытается в арбитражном суде признать сделки по квасу недействительными, поскольку он не мог руководить своими действиями.
Мнение юриста
Представитель адвокатской конторы «Логард» и специалист по гражданскому праву Тихон Мехонцев рассказал, есть ли перспективы оспорить переписывание заводов и денег на другого человека.
— Если он не отдавал себе отчет во время сделки, то это статья 177 ГК РФ. По таким статьям обязательно назначение психолого-психиатрической экспертизы, — сообщил Тихон Мехонцев. — По ее результатам суд будет принимать решение в зависимости от выводов эксперта. Задача юристов — собрать доказательства того, что он находился в таком состоянии, что не был способен понимать значение своих действий, когда подписывал документы.
По словам юриста, как правило, в России по таким делам экспертиза назначается, и шансы отменить передачу имущества есть.
— В России, по крайней мере, такие случаи были, и это не редкость, — сообщил Тихон Мехонцев.
По информации сервиса по проверке контрагентов, на конец 2021 года чистый убыток ООО «Квас» составил 3 тысячи рублей (годом ранее он равнялся 1,3 млн). Чистая прибыль ООО «Квас-Люкс» на конец 2021 года составила 14,4 миллиона (годом ранее — 13,4). Чистая прибыль ООО «Квас-Люкс плюс» на конец 2021 года составила 1,3 млн рублей, а годом ранее — 8,2 млн рублей. Компания ООО «Полиэст», которая также поменяла владельца, показала убыток в 230 тысяч рублей (предыдущие годы работала в прибыль и без убытков). Компания ООО ТД «Каменск-Уральский Хладокомбинат» показала убыток в 104 тысячи рублей за 2021 год (за год до этого была прибыль в 273 тысячи).
Таким образом, суммарная прибыль трех предприятий, производящих квас, упала за 2021 год примерно на 6 млн рублей по сравнению с предыдущим годом. Еще два предприятия, ранее показывавшие прибыль, демонстрируют убыток.
Как мы писали, с 17 августа отгрузка «Каменского кваса» в магазины остановлена из-за поломки холодильного оборудования. Новые владельцы утверждают, что это временно.
Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитала на основании данных Федеральной налоговой службы, что только с марта по июнь 2022 года в России закрылось 113,5 тысячи коммерческих предприятий, и это на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Всю информацию по этой истории мы собираем в специальном разделе.