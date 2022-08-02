Новосибирец арендовал заброшенный ведомственный пансионат и решил его восстановить

— Для меня был шок, что я не смогу сюда приехать. Такая часть жизни, я с двух лет здесь, для меня это особое место. Я помню, что я ехал домой и думал: как такое может быть? Я был здесь каждый год весной, осенью, летом — до последнего, — говорит Денис Василенко. — И я подумал и предложил им аренду: если я не могу сюда приехать как гость, может, я могу взять базу в аренду и продолжать работать?

