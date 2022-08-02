Новосибирец арендовал заброшенный ведомственный пансионат и решил его восстановить

Новосибирец Денис Василенко арендовал пансионат, в котором провел детство, — он планирует его выкупить.
Пансионат «Синеморье» находится между Завьялово и Ерестной в Караканском бору, на берегу Оби. Несколько лет пансионат, принадлежащий новосибирскому филиалу АО «Урангео» (входит в Росгеологию), был закрыт и считался непрофильным активом.
Денис Василенко рассказал журналистам НГС, что его отец работал водителем у первого директора пансионата и он с семьей фактически провел в «Синеморье» детство и мечтал сам когда-нибудь здесь работать. А когда узнал, что его закрыли, удивился.
— Для меня был шок, что я не смогу сюда приехать. Такая часть жизни, я с двух лет здесь, для меня это особое место. Я помню, что я ехал домой и думал: как такое может быть? Я был здесь каждый год весной, осенью, летом — до последнего, — говорит Денис Василенко. — И я подумал и предложил им аренду: если я не могу сюда приехать как гость, может, я могу взять базу в аренду и продолжать работать?
В 2019 году он зарегистрировал компанию для управления пансионатом, но договориться с владельцами об аренде получилось только через два года, осенью 2021 года. С 2022 года предприниматель занимается восстановлением «Синеморья» и принимает первых за несколько лет отдыхающих. НГС снял небольшой видеосюжет о пансионате и его нынешнем руководителе.
Подробнее о санатории и истории его восстановления читайте в репортаже НГС.
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