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Тема дняСибиряк восстанавливает пансионат
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«Ты сумасшедший, чувак!»: как новосибирец восстанавливает пансионат в Караканском бору, где провел детство

Старые финские домики, бархатные стены и искусная резьба в интерьерах — подошло бы для «Игры престолов»

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Денис Василенко — директор «Синеморья»: для воплощения мечты о восстановлении былой славы пансионата он открыл собственную компанию

Денис Василенко — директор «Синеморья»: для воплощения мечты о восстановлении былой славы пансионата он открыл собственную компанию

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Когда-то пансионат «Синеморье» в Караканском бору был одним из самых крупных в Новосибирской области, в соседних Завьялово и Ерестной о нём знают все. Огромная территория с соснами на берегу Оби, необычные деревянные домики, комфортные кирпичные корпуса, кинозал, гостиница «для начальства» — в конце 2010-х пансионат закрыли, и всё это пришло в упадок. Десятки лет новосибирец Денис Василенко приезжал сюда отдыхать с семьей, и когда однажды ему сказали, что теперь это невозможно, он решил взять руководство пансионатом в свои руки. В этом году «Синеморье» снова принимает гостей — к 50-летию с момента начала строительства. Журналисты НГС побывали в пансионате и узнали, как удалось открыть его снова.

Пансионат «Синеморье» — это 12,5 гектара прозрачного соснового бора между речкой Ельцовкой и Обью. Формально он находится в деревне Ерестная на улице Центральная, 1а, но до самой деревни от него более 10 км по лесной дороге. Добраться до пансионата можно со стороны Бердска — мимо Улыбино, Бурмистрово, Завьялово и других новосибирских сёл (и через внезапно платный деревянный мостик: 30 рублей на въезд, еще 30 — на выезд, чеков сторож не даёт). Другой вариант — на пароме со стороны Ордынки, через Нижнекаменку.

Пансионат формально находится на территории деревни Ерестной, но на самом деле до деревни — еще десяток километров по лесной дороге

Пансионат формально находится на территории деревни Ерестной, но на самом деле до деревни — еще десяток километров по лесной дороге

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«Синеморье» в конце 1960-х начали строить для сотрудников «Берёзовгеологии» — сегодня это новосибирский филиал АО «Урангео» (АО «Урангеологоразведка», входит в госкорпорацию «Росгеология»), которому, согласно выписке из ЕГРН, принадлежит часть территории.

Пансионат построили прямо в бору, сохранив при этом сосны: сейчас они плотно обступают коттеджи, а нагретый воздух пахнет хвоей

Пансионат построили прямо в бору, сохранив при этом сосны: сейчас они плотно обступают коттеджи, а нагретый воздух пахнет хвоей

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Денис Василенко здесь — человек не посторонний. Он рассказал, что его отец работал водителем у первого руководителя пансионата и возил его по всему побережью в поисках подходящего места для будущего «Синеморья».

— «Берёзовгеология» занималась геологоразведкой, в том числе урана. В профсоюзе тогда сказали, мол, ваши сотрудники работают с радиацией, вы обязаны их куда-то вывозить — в Ессентуки, Сочи. Но они прикинули: куда-то возить — дорого, давайте построим свое, — вспоминает историю строительства пансионата Денис Василенко.

Небольшой частный дом на территории был построен еще до пансионата: здесь жил лесник

Небольшой частный дом на территории был построен еще до пансионата: здесь жил лесник

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Когда участок на берегу определили под строительство, для лесника построили дом на другом берегу Ельцовки, а в его домике жили сотрудники, а потом сторож «Синеморья»

Когда участок на берегу определили под строительство, для лесника построили дом на другом берегу Ельцовки, а в его домике жили сотрудники, а потом сторож «Синеморья»

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Тогда на берегу стоял только домик лесника: одноэтажное, типичное для любого новосибирского частного сектора или села здание и сегодня смотрит резными наличниками на дорожку к лодочной станции и пляжу. Взамен леснику построили дом на другом берегу Ельцовки, а вокруг первого дома начали отстраивать пансионат.

Все деревянные коттеджи — разные: проекты разрабатывали на основе традиционных финских домов, и повторяющихся здесь нет

Все деревянные коттеджи — разные: проекты разрабатывали на основе традиционных финских домов, и повторяющихся здесь нет

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Первыми построили деревянные коттеджи — основой для них стали проекты финских домов. Дома не повторяются — все разные, и разглядывать их интересно: один похож на вросшую в землю перевернутую лодку, у другого необычные наличники, у третьего — веранды. Всего для отдыхающих построили 12 таких деревянных коттеджей, рассчитанных в среднем на 8 гостей.

Самый первый, экспериментальный домик называют «домом рыбака» — сейчас он пустует

Самый первый, экспериментальный домик называют «домом рыбака» — сейчас он пустует

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Самый первый коттедж — экспериментальный даже по документам: одноэтажный домик с двумя комнатами и кухней, нестандартными окнами и необычными горизонтальными ставнями-жалюзи. В нём долго жил местный дизелист и рыбак, поэтому коттедж и сегодня называют «домом рыбака», но сейчас он закрыт.

В пансионате время будто замерло, а обстановка будто возвращает тебя в детство — кажется, каждый сможет найти здесь что-то знакомое и родное

В пансионате время будто замерло, а обстановка будто возвращает тебя в детство — кажется, каждый сможет найти здесь что-то знакомое и родное

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Кирпичные корпуса появились позже. Если для деревянных коттеджей построили отдельный санблок с туалетами и душевыми, то здесь удобствами стали оборудовать сами номера. Самое необычное здание — гостиница с окнами с резной отделкой над водой. Ее называют домом «Миллион» — именно столько в советское время стоило ее строительство. Интерьеры здесь очень необычные: обитые бархатом стеновые панели, резные фигуры из темного дерева на стенах самых дорогих номеров, деревянные же абажуры светильников.

Кирпичные корпуса с курортными балконами считались элитными. В 2008 году часть номеров переоборудовали: в них заменили окна и поставили современные душевые кабины — сейчас это самые дорогие варианты в «Синеморье»

Кирпичные корпуса с курортными балконами считались элитными. В 2008 году часть номеров переоборудовали: в них заменили окна и поставили современные душевые кабины — сейчас это самые дорогие варианты в «Синеморье»

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На другом берегу Ельцовки базируется бывшая плавлаборатория — когда-то она принадлежала СО РАН, а теперь — частному лицу

На другом берегу Ельцовки базируется бывшая плавлаборатория — когда-то она принадлежала СО РАН, а теперь — частному лицу

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В пансионате вообще очень много деревянной резьбы — искусно вырезанные фигуры служат основой для главной люстры в одном из кирпичных корпусов, стеновыми панелями в бывшей комнате отдыха (в ней планируют оборудовать детскую комнату) и в банкетном зале столовой. Всё это Денис Василенко воспринимает как наследие и намерен сохранить.

Обстановка в номерах спартанская, но едут сюда, конечно, не за роскошными кроватями

Обстановка в номерах спартанская, но едут сюда, конечно, не за роскошными кроватями

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Старые телевизоры из номеров, кстати, убрали, а новые устанавливать не планируют. Интернет здесь тоже есть не везде. Зато пансионат отлично подходит для диджитал-детокса: отдыха на природе и «перезагрузки», от которых ничто не отвлекает

Старые телевизоры из номеров, кстати, убрали, а новые устанавливать не планируют. Интернет здесь тоже есть не везде. Зато пансионат отлично подходит для диджитал-детокса: отдыха на природе и «перезагрузки», от которых ничто не отвлекает

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Для снабжения пансионата водой построили две скважины, глубиной 100 и 40 м, и водонапорную башню. Теплом номера обеспечивала собственная котельная, электричеством — дизельная подстанция. Канализация — септик. Здесь сохранилась даже собственная пожарная машина, а вот радиорубку растащили вандалы. До конца прошлого века пансионат был полностью автономен, подчеркивает Денис Василенко, и мог одновременно принять более 200 отдыхающих.

Так оформлен вход в комнату отдыха в кирпичном корпусе. Всё это — искусная ручная работа

Так оформлен вход в комнату отдыха в кирпичном корпусе. Всё это — искусная ручная работа

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Из самой комнаты отдыха Денис Василенко планирует убрать тяжелую кожаную мебель, заменить напольное покрытие и оборудовать игровую комнату для детей

Из самой комнаты отдыха Денис Василенко планирует убрать тяжелую кожаную мебель, заменить напольное покрытие и оборудовать игровую комнату для детей

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— В основном здесь отдыхали сотрудники с детьми «Берёзовгеологии». Я и другие дети сотрудников сюда ездили отдыхать каждые каникулы, мы в этих коттеджах жили даже зимой. Детство у нас было просто великолепное, и оно связано с этой базой, — говорит Денис. — Я здесь с двух лет: меня ранней весной с мамой привозили, поздней осенью увозили. У меня с этой базой связаны детство, юность, и даже во взрослом возрасте мы так или иначе приезжали. Когда я был совсем молодой, я мечтал прийти сюда работать.

Дом «Миллион» — одно из последних строений в пансионате: здесь останавливалось отдыхать высокое начальство

Дом «Миллион» — одно из последних строений в пансионате: здесь останавливалось отдыхать высокое начальство

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Интерьеры в номерах для начальства, мягко говоря, необычные: с резными, будто корабельными нимфами и мягкими бархатными стеновыми панелями. Резьбу Денис Василенко хочет сохранить, но как обыграть, пока не придумал

Интерьеры в номерах для начальства, мягко говоря, необычные: с резными, будто корабельными нимфами и мягкими бархатными стеновыми панелями. Резьбу Денис Василенко хочет сохранить, но как обыграть, пока не придумал

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С балконов «Миллиона» открываются лучшие виды в панионате: на слияние Ельцовки и Оби, высокий берег с сосновым бором напротив и закаты

С балконов «Миллиона» открываются лучшие виды в панионате: на слияние Ельцовки и Оби, высокий берег с сосновым бором напротив и закаты

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После перестройки и развала СССР «Синеморье» продолжало работать. С середины 1990-х сюда могли попасть уже не только сотрудники «Урангео», но и обычные новосибирцы, купившие путевку. С переменным успехом пансионат работал до 2018 года. А потом в «Росгеологии» начались приватизации, и «Синеморье» оказалось в числе заброшенных непрофильных активов. В 2019 году, вспоминает Денис Василенко, он позвонил руководству пансионата — хотел забронировать номер и приехать отдохнуть уже со своей семьей. И узнал, что пансионат больше не работает.

— Для меня был шок, что я не смогу сюда приехать. Такая часть жизни, я с двух лет здесь, для меня это особое место. Я помню, что я ехал домой и думал: как такое может быть? Я был здесь каждый год весной, осенью, летом — до последнего, — говорит мужчина. — И я подумал и предложил им аренду: если я не могу сюда приехать как гость, может, я могу взять базу в аренду и продолжать работать?

На другой берег ведет понтонный мост, который поднимается и опускается в зависимости от уровня воды

На другой берег ведет понтонный мост, который поднимается и опускается в зависимости от уровня воды

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На другом берегу самые дешевые номера — этот корпус здесь единственный, а в душ придётся ходить по мостику

На другом берегу самые дешевые номера — этот корпус здесь единственный, а в душ придётся ходить по мостику

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Вообще Денис Василенко — наёмный сотрудник, занимается подбором коммерческой недвижимости для крупных компаний и развитием филиалов по всей стране. Но в 2019 году он создал компанию специально для управления пансионатом. Получить сам пансионат, признался Денис, оказалось непросто: в попытках возродить свое «место силы» он дошел до Москвы.

— Я набрался всех своих амбиций и решил, что попытаюсь это сделать. До июня 2021 года я был уверен, что я это сделаю, были даже попытки открытия, но всё срывалось — там что-то серьезное произошло, так, что всю верхушку уволили. Тогда я потерял нить общения, все понятные договоренности — и всё рухнуло, — вспомнил мужчина.

Территория пансионата за несколько лет, пока он был закрыт, основательно заросла, но её постепенно расчищают и облагораживают. В саду уже спеют собственные яблоки

Территория пансионата за несколько лет, пока он был закрыт, основательно заросла, но её постепенно расчищают и облагораживают. В саду уже спеют собственные яблоки

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В какой-то момент он «будто в бетонную стену уперся», но от идеи не отказался: искал любые ниточки, пока осенью 2021 года не связался с руководителем центра управления непрофильными активами владельца пансионата — им удалось договориться об условиях, которые устроили обе стороны.

Большая часть территории пансионата — прозрачный сосновый бор. В этом году его обработали от клещей, но другой живности тут множество: есть бурундуки, ящерицы и змеи (ужей Денис трогать запрещает, а гадюк отпугивают), глухари, рыси, лисы и зайцы

Большая часть территории пансионата — прозрачный сосновый бор. В этом году его обработали от клещей, но другой живности тут множество: есть бурундуки, ящерицы и змеи (ужей Денис трогать запрещает, а гадюк отпугивают), глухари, рыси, лисы и зайцы

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В октябре 2021 года они подписали договор аренды на 11 месяцев. Денис признался, что рассчитывал арендовать пансионат хотя бы на 5 лет, но часть его территории до сих пор проходит через суды, а впоследствии весь он наверняка будет выставлен на торги. В них Денис Василенко твердо намерен участвовать: чтобы возродить пансионат «Синеморье», нужны немалые вложения, а при краткосрочной аренде делать их бессмысленно.

Лодочная база с пристанью — место сбора всех отдыхающих: здесь можно жечь костер и оборудована мангальная зона

Лодочная база с пристанью — место сбора всех отдыхающих: здесь можно жечь костер и оборудована мангальная зона

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Купаться у лодочной станции нельзя, зато можно взять напрокат лодку или катамаран. Пристань в этом году построили новую, еще одни мостки поставили в районе коттеджей — это были одни из первых обновлений в пансионате

Купаться у лодочной станции нельзя, зато можно взять напрокат лодку или катамаран. Пристань в этом году построили новую, еще одни мостки поставили в районе коттеджей — это были одни из первых обновлений в пансионате

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Объем вложений, по словам директора пансионата, он перестал считать после первого миллиона рублей. Сегодня пансионат обходится примерно в 350 тысяч рублей в месяц, значительная часть этой суммы — возмещение налогов и электроэнергия. Выкуп обойдется, по оценке директора «Синеморья», примерно в 50 миллионов рублей.

К территории пансионата прилегает длинная песчаная коса. Сюда на катамаранах приплывают позагорать и искупаться отдыхающие с соседних баз институтов СО РАН

К территории пансионата прилегает длинная песчаная коса. Сюда на катамаранах приплывают позагорать и искупаться отдыхающие с соседних баз институтов СО РАН

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Команда «Синеморья» — всего 6 человек (из необходимых примерно 30): 4 горничных, повар, сам Денис Василенко и его помощник.

— Проблема в персонале глобальная, я даже не знал, что настолько. Я думал, что 30 тысяч рублей для деревни плюс проживание и трехразовое питание — это нормально. Но их это не устраивает, — удивляется директор пансионата.

Отдельный корпус занимают столовая и кинозал со сценой, там же отведено место для библиотеки. Когда-то на просторную террасу выносили столки и бильярдные столы

Отдельный корпус занимают столовая и кинозал со сценой, там же отведено место для библиотеки. Когда-то на просторную террасу выносили столки и бильярдные столы

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Столовая оформлена просто, но не без «фишки» пансионата — деревянных резных панно

Столовая оформлена просто, но не без «фишки» пансионата — деревянных резных панно

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Особое впечатление производит банкетный зал: здесь резьба везде

Особое впечатление производит банкетный зал: здесь резьба везде

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Денис Василенко шутит, что в этих интерьерах хорошо бы смотрелась съемочная группа «Игры престолов». Но мебель, конечно, требует реставрации

Денис Василенко шутит, что в этих интерьерах хорошо бы смотрелась съемочная группа «Игры престолов». Но мебель, конечно, требует реставрации

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Масштаб работы с деревом здесь, конечно, поражает. Всё это Денис Василенко намерен сохранить и модернизировать

Масштаб работы с деревом здесь, конечно, поражает. Всё это Денис Василенко намерен сохранить и модернизировать

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Коттеджи и территорию приводили в порядок собственными силами, с помощью друзей: Денис говорит, что на помощь ему приехали даже случайные знакомые, узнавшие о его идее.

— Они с удовольствием откликнулись, помогли. Они все знают эту базу, и когда услышали, что я её арендовал, мне все сказали: «Ты сумасшедший, чувак! Зачем ты это сделал? Ты вообще понимаешь, как всё это делать?» Я говорю: «Я понимаю, как делать. Но не понимаю, сколько нужно рук на это всё». И они вызвались.

Бильярдная когда-то совмещалась с баром. Ни киев, ни шаров уже, конечно, не осталось — всё растащили, посетовал Денис Василенко

Бильярдная когда-то совмещалась с баром. Ни киев, ни шаров уже, конечно, не осталось — всё растащили, посетовал Денис Василенко

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Около 20 человек жили в пансионате и приводили в порядок территорию и коттеджи — фактически вокруг себя. Знакомые электрики восстановили систему водокачки: оказалось, что кто-то намеренно переставил провода. В пансионате постепенно запустили все системы — вплоть до огромной вытяжки на кухне, которая не работала лет 20.

Кинозал тоже разграбили: директор пансионата рассказал, что перед закрытием пансионата его сдавали для корпоративных тренингов, и последние клиенты увезли с собой проектор и часть оборудования

Кинозал тоже разграбили: директор пансионата рассказал, что перед закрытием пансионата его сдавали для корпоративных тренингов, и последние клиенты увезли с собой проектор и часть оборудования

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По оценке Дениса Василенко, при полной загрузке в сезон пансионат может приносить до 7–8 миллионов рублей в месяц, но до этого пока далеко. В июле суммарная сумма всех броней составила чуть больше 2 миллионов: места с трехразовым питанием здесь сдают по цене от 1800 (в домике на другом берегу Ельцовки) до 3200 рублей (в номерах с санузлами в кирпичных корпусах). Но пока всё, что зарабатывает «Синеморье», уходит на его постепенное восстановление и ремонт.

В день приезда журналистов НГС в пансионате отдыхали около 20 человек: они или застали его расцвет, или узнали о нём от друзей и знакомых. Этих постоянных гостей Денис Василенко хочет сохранить

В день приезда журналистов НГС в пансионате отдыхали около 20 человек: они или застали его расцвет, или узнали о нём от друзей и знакомых. Этих постоянных гостей Денис Василенко хочет сохранить

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Затратнее всего, считает Денис Василенко, будет восстановление набережной. Но вкладываться в нее в условиях договора аренды на 11 месяцев он не готов: в его планах полный выкуп пансионата

Затратнее всего, считает Денис Василенко, будет восстановление набережной. Но вкладываться в нее в условиях договора аренды на 11 месяцев он не готов: в его планах полный выкуп пансионата

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Самая затратная в перспективе часть — восстановление набережной. По плану на ее террасах должны появиться зоны отдыха со столами, скамейками и мангалами, но пока террасы остаются заросшими, а саму набережную постепенно подмывает вода.

— Надо заказывать оценку, чтобы понять, что тут живое, а что требует ремонта. Одни проекты будут стоить космических денег, — предполагает Денис Василенко. — Но это можно делать параллельно с функционированием базы.

Новый директор пансионата планирует переехать в директорский коттедж — единственный, в котором оборудован санузел (кстати, по площади равный одной из комнат. Почему — никто не знает)

Новый директор пансионата планирует переехать в директорский коттедж — единственный, в котором оборудован санузел (кстати, по площади равный одной из комнат. Почему — никто не знает)

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Всё, что пансионат сегодня зарабатывает, уходит на его содержание и постепенное восстановление

Всё, что пансионат сегодня зарабатывает, уходит на его содержание и постепенное восстановление

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Дениса поддерживают семья и друзья: он признался, что не ожидал, что так много людей откликнется и предложит свою помощь в восстановлении пансионата

Дениса поддерживают семья и друзья: он признался, что не ожидал, что так много людей откликнется и предложит свою помощь в восстановлении пансионата

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Сейчас пансионат зарабатывает на «сарафанном радио»: гости «Синеморья» — те, кто приезжал сюда в расцвет пансионата. Сегодня они проводят здесь неделю–две своего отпуска, рассказывают о пансионате друзьям. Сам Денис Василенко здесь практически живет и планирует переехать в директорский коттедж на берегу.

— Я планирую, что я проснулся, нырнул, пробежался, нырнул, сходил в душ и начал работать. И, может, мой сын будет своим друзьям рассказывать, что тут работал его папа, и дед тоже, — с улыбкой поделился Денис Василенко.

В прошлом году мы рассказывали об истории и судьбе культовой «Речкуновки» — у нее тоже есть шанс вернуть себе звание местной здравницы.

А в 2017 году после масштабного ремонта и обновления открыли санаторий «Парус» — его историю журналистам НГС рассказали один из сотрудников и найденный при ремонте фотоальбом.

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