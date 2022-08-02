«Ты сумасшедший, чувак!»: как новосибирец восстанавливает пансионат в Караканском бору, где провел детство
Старые финские домики, бархатные стены и искусная резьба в интерьерах — подошло бы для «Игры престолов»
Когда-то пансионат «Синеморье» в Караканском бору был одним из самых крупных в Новосибирской области, в соседних Завьялово и Ерестной о нём знают все. Огромная территория с соснами на берегу Оби, необычные деревянные домики, комфортные кирпичные корпуса, кинозал, гостиница «для начальства» — в конце 2010-х пансионат закрыли, и всё это пришло в упадок. Десятки лет новосибирец Денис Василенко приезжал сюда отдыхать с семьей, и когда однажды ему сказали, что теперь это невозможно, он решил взять руководство пансионатом в свои руки. В этом году «Синеморье» снова принимает гостей — к 50-летию с момента начала строительства. Журналисты НГС побывали в пансионате и узнали, как удалось открыть его снова.
Пансионат «Синеморье» — это 12,5 гектара прозрачного соснового бора между речкой Ельцовкой и Обью. Формально он находится в деревне Ерестная на улице Центральная, 1а, но до самой деревни от него более 10 км по лесной дороге. Добраться до пансионата можно со стороны Бердска — мимо Улыбино, Бурмистрово, Завьялово и других новосибирских сёл (и через внезапно платный деревянный мостик: 30 рублей на въезд, еще 30 — на выезд, чеков сторож не даёт). Другой вариант — на пароме со стороны Ордынки, через Нижнекаменку.
«Синеморье» в конце 1960-х начали строить для сотрудников «Берёзовгеологии» — сегодня это новосибирский филиал АО «Урангео» (АО «Урангеологоразведка», входит в госкорпорацию «Росгеология»), которому, согласно выписке из ЕГРН, принадлежит часть территории.
Денис Василенко здесь — человек не посторонний. Он рассказал, что его отец работал водителем у первого руководителя пансионата и возил его по всему побережью в поисках подходящего места для будущего «Синеморья».
— «Берёзовгеология» занималась геологоразведкой, в том числе урана. В профсоюзе тогда сказали, мол, ваши сотрудники работают с радиацией, вы обязаны их куда-то вывозить — в Ессентуки, Сочи. Но они прикинули: куда-то возить — дорого, давайте построим свое, — вспоминает историю строительства пансионата Денис Василенко.
Тогда на берегу стоял только домик лесника: одноэтажное, типичное для любого новосибирского частного сектора или села здание и сегодня смотрит резными наличниками на дорожку к лодочной станции и пляжу. Взамен леснику построили дом на другом берегу Ельцовки, а вокруг первого дома начали отстраивать пансионат.
Первыми построили деревянные коттеджи — основой для них стали проекты финских домов. Дома не повторяются — все разные, и разглядывать их интересно: один похож на вросшую в землю перевернутую лодку, у другого необычные наличники, у третьего — веранды. Всего для отдыхающих построили 12 таких деревянных коттеджей, рассчитанных в среднем на 8 гостей.
Самый первый коттедж — экспериментальный даже по документам: одноэтажный домик с двумя комнатами и кухней, нестандартными окнами и необычными горизонтальными ставнями-жалюзи. В нём долго жил местный дизелист и рыбак, поэтому коттедж и сегодня называют «домом рыбака», но сейчас он закрыт.
Кирпичные корпуса появились позже. Если для деревянных коттеджей построили отдельный санблок с туалетами и душевыми, то здесь удобствами стали оборудовать сами номера. Самое необычное здание — гостиница с окнами с резной отделкой над водой. Ее называют домом «Миллион» — именно столько в советское время стоило ее строительство. Интерьеры здесь очень необычные: обитые бархатом стеновые панели, резные фигуры из темного дерева на стенах самых дорогих номеров, деревянные же абажуры светильников.
В пансионате вообще очень много деревянной резьбы — искусно вырезанные фигуры служат основой для главной люстры в одном из кирпичных корпусов, стеновыми панелями в бывшей комнате отдыха (в ней планируют оборудовать детскую комнату) и в банкетном зале столовой. Всё это Денис Василенко воспринимает как наследие и намерен сохранить.
Для снабжения пансионата водой построили две скважины, глубиной 100 и 40 м, и водонапорную башню. Теплом номера обеспечивала собственная котельная, электричеством — дизельная подстанция. Канализация — септик. Здесь сохранилась даже собственная пожарная машина, а вот радиорубку растащили вандалы. До конца прошлого века пансионат был полностью автономен, подчеркивает Денис Василенко, и мог одновременно принять более 200 отдыхающих.
— В основном здесь отдыхали сотрудники с детьми «Берёзовгеологии». Я и другие дети сотрудников сюда ездили отдыхать каждые каникулы, мы в этих коттеджах жили даже зимой. Детство у нас было просто великолепное, и оно связано с этой базой, — говорит Денис. — Я здесь с двух лет: меня ранней весной с мамой привозили, поздней осенью увозили. У меня с этой базой связаны детство, юность, и даже во взрослом возрасте мы так или иначе приезжали. Когда я был совсем молодой, я мечтал прийти сюда работать.
После перестройки и развала СССР «Синеморье» продолжало работать. С середины 1990-х сюда могли попасть уже не только сотрудники «Урангео», но и обычные новосибирцы, купившие путевку. С переменным успехом пансионат работал до 2018 года. А потом в «Росгеологии» начались приватизации, и «Синеморье» оказалось в числе заброшенных непрофильных активов. В 2019 году, вспоминает Денис Василенко, он позвонил руководству пансионата — хотел забронировать номер и приехать отдохнуть уже со своей семьей. И узнал, что пансионат больше не работает.
— Для меня был шок, что я не смогу сюда приехать. Такая часть жизни, я с двух лет здесь, для меня это особое место. Я помню, что я ехал домой и думал: как такое может быть? Я был здесь каждый год весной, осенью, летом — до последнего, — говорит мужчина. — И я подумал и предложил им аренду: если я не могу сюда приехать как гость, может, я могу взять базу в аренду и продолжать работать?
Вообще Денис Василенко — наёмный сотрудник, занимается подбором коммерческой недвижимости для крупных компаний и развитием филиалов по всей стране. Но в 2019 году он создал компанию специально для управления пансионатом. Получить сам пансионат, признался Денис, оказалось непросто: в попытках возродить свое «место силы» он дошел до Москвы.
— Я набрался всех своих амбиций и решил, что попытаюсь это сделать. До июня 2021 года я был уверен, что я это сделаю, были даже попытки открытия, но всё срывалось — там что-то серьезное произошло, так, что всю верхушку уволили. Тогда я потерял нить общения, все понятные договоренности — и всё рухнуло, — вспомнил мужчина.
В какой-то момент он «будто в бетонную стену уперся», но от идеи не отказался: искал любые ниточки, пока осенью 2021 года не связался с руководителем центра управления непрофильными активами владельца пансионата — им удалось договориться об условиях, которые устроили обе стороны.
В октябре 2021 года они подписали договор аренды на 11 месяцев. Денис признался, что рассчитывал арендовать пансионат хотя бы на 5 лет, но часть его территории до сих пор проходит через суды, а впоследствии весь он наверняка будет выставлен на торги. В них Денис Василенко твердо намерен участвовать: чтобы возродить пансионат «Синеморье», нужны немалые вложения, а при краткосрочной аренде делать их бессмысленно.
Объем вложений, по словам директора пансионата, он перестал считать после первого миллиона рублей. Сегодня пансионат обходится примерно в 350 тысяч рублей в месяц, значительная часть этой суммы — возмещение налогов и электроэнергия. Выкуп обойдется, по оценке директора «Синеморья», примерно в 50 миллионов рублей.
Команда «Синеморья» — всего 6 человек (из необходимых примерно 30): 4 горничных, повар, сам Денис Василенко и его помощник.
— Проблема в персонале глобальная, я даже не знал, что настолько. Я думал, что 30 тысяч рублей для деревни плюс проживание и трехразовое питание — это нормально. Но их это не устраивает, — удивляется директор пансионата.
Коттеджи и территорию приводили в порядок собственными силами, с помощью друзей: Денис говорит, что на помощь ему приехали даже случайные знакомые, узнавшие о его идее.
— Они с удовольствием откликнулись, помогли. Они все знают эту базу, и когда услышали, что я её арендовал, мне все сказали: «Ты сумасшедший, чувак! Зачем ты это сделал? Ты вообще понимаешь, как всё это делать?» Я говорю: «Я понимаю, как делать. Но не понимаю, сколько нужно рук на это всё». И они вызвались.
Около 20 человек жили в пансионате и приводили в порядок территорию и коттеджи — фактически вокруг себя. Знакомые электрики восстановили систему водокачки: оказалось, что кто-то намеренно переставил провода. В пансионате постепенно запустили все системы — вплоть до огромной вытяжки на кухне, которая не работала лет 20.
По оценке Дениса Василенко, при полной загрузке в сезон пансионат может приносить до 7–8 миллионов рублей в месяц, но до этого пока далеко. В июле суммарная сумма всех броней составила чуть больше 2 миллионов: места с трехразовым питанием здесь сдают по цене от 1800 (в домике на другом берегу Ельцовки) до 3200 рублей (в номерах с санузлами в кирпичных корпусах). Но пока всё, что зарабатывает «Синеморье», уходит на его постепенное восстановление и ремонт.
Самая затратная в перспективе часть — восстановление набережной. По плану на ее террасах должны появиться зоны отдыха со столами, скамейками и мангалами, но пока террасы остаются заросшими, а саму набережную постепенно подмывает вода.
— Надо заказывать оценку, чтобы понять, что тут живое, а что требует ремонта. Одни проекты будут стоить космических денег, — предполагает Денис Василенко. — Но это можно делать параллельно с функционированием базы.
Сейчас пансионат зарабатывает на «сарафанном радио»: гости «Синеморья» — те, кто приезжал сюда в расцвет пансионата. Сегодня они проводят здесь неделю–две своего отпуска, рассказывают о пансионате друзьям. Сам Денис Василенко здесь практически живет и планирует переехать в директорский коттедж на берегу.
— Я планирую, что я проснулся, нырнул, пробежался, нырнул, сходил в душ и начал работать. И, может, мой сын будет своим друзьям рассказывать, что тут работал его папа, и дед тоже, — с улыбкой поделился Денис Василенко.
В прошлом году мы рассказывали об истории и судьбе культовой «Речкуновки» — у нее тоже есть шанс вернуть себе звание местной здравницы.
А в 2017 году после масштабного ремонта и обновления открыли санаторий «Парус» — его историю журналистам НГС рассказали один из сотрудников и найденный при ремонте фотоальбом.