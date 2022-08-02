«Ты сумасшедший, чувак!»: как новосибирец восстанавливает пансионат в Караканском бору, где провел детство

Денис Василенко здесь — человек не посторонний. Он рассказал, что его отец работал водителем у первого руководителя пансионата и возил его по всему побережью в поисках подходящего места для будущего «Синеморья».



— «Берёзовгеология» занималась геологоразведкой, в том числе урана. В профсоюзе тогда сказали, мол, ваши сотрудники работают с радиацией, вы обязаны их куда-то вывозить — в Ессентуки, Сочи. Но они прикинули: куда-то возить — дорого, давайте построим свое, — вспоминает историю строительства пансионата Денис Василенко.