Заработало! Распродажа на сайте IKEA всё-таки началась (хоть и нестандартным образом)
Пользователям предлагают заполнить форму на стороннем сайте и ждать звонка сотрудника
В IKEA придумали способ, как всё-таки начать распродажу остатков на своих складах. Напомним,
А вот 6 июля на сайте IKEA появилась форма, заполнив которую, нужно дождаться звонка специалиста и завершить заказ по телефону. При этом на каждый заказ действуют ограничения: не больше одной тонны, не более чем на 1 млн рублей, не больше 70 штук одного товара.
Сама форма сделана с помощью стороннего сервиса Yandex.Forms, что, вероятно, помогает российскому подразделению обойти проблемы, на которые они ссылались вчера. По данным источников издания Mash, долгожданная распродажа сорвалась из-за сотрудников украинских и польских филиалов, которые намеренно блокируют серверы шведского гиганта, и поэтому жители России не могут добавить товары в корзину.
Эксперт по разработке сайтов также подтвердил E1.RU, что проблемы сайта связаны вовсе не с повышенной нагрузкой из-за наплыва пользователей.
— Я открыл консоль браузера и посмотрел, какой ответ приходит от сервера при нажатии кнопки «Добавить в корзину», — рассказал эксперт. — Пришел ответ, что ритейл ID не поддерживается в регионе ru. Получается, что глобальная система икеевская еще не настроила продажи в России. Когда настроят, тогда это всё заработает и можно будет покупать товар.
Мы подробно рассказывали о правилах последней распродажи IKEA в России: сколько она продлится, что можно купить, как и куда будет работать доставка.
Напомним, компания объявила об окончательном уходе с российского рынка 15 июня 2022 года. Решение объяснили нарушением логистических цепочек в сложившейся рыночной ситуации.