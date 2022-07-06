Заработало! Распродажа на сайте IKEA всё-таки началась (хоть и нестандартным образом)

В IKEA придумали способ, как всё-таки начать распродажу остатков на своих складах. Напомним, 5 июля , в России должна была начаться большая онлайн-распродажа товаров известного бренда, но утром на сайте был доступен только каталог с информацией о наличии и возможности доставки каждого товара, но не было возможности добавить их в корзину, а к вечеру сайт и вовсе перестал открываться.