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Кризис-2022

Распродажу можно не ждать: товары из IKEA переехали на маркетплейсы

После распродажи для сотрудников магазина число предложений на сторонних сайтах выросло

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Товары IKEA всё еще можно купить в России, но сейчас не на официальном сайте

Товары IKEA всё еще можно купить в России, но сейчас не на официальном сайте

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Товары IKEA появились на всех крупных российских маркетплейсах. Теперь они представлены на Wildberries, OZON, «Яндекс.Маркете» и «Авито».

Отметим, что накануне прошла распродажа продукции IKEA для собственных сотрудников, и на «Авито» даже искали сотрудников шведской компании, чтобы заказать нужные товары. Вчерашняя распродажа вызвала ажиотаж у работников компании, которым вскоре предстоит увольнение.

Распродажа для обычных покупателей стартует только через несколько дней. При этом нового завоза не предвидится — компания объявила, что распродаст то, что уже есть на складах, после чего закроет магазины и производства в России.

Напомним, вскоре после начала спецоперации, 3 марта, сеть IKEA приняла решение об остановке продаж из-за ситуации на Украине. Тогда компания уверяла, что вернется к работе после 31 мая, но в июне объявила, что ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась и нет возможности возобновить продажи в обозримом будущем.

IKEAинтерьермебельраспродажасанкцииWildberries«Яндекс.Маркет»OZON
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