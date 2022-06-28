Распродажу можно не ждать: товары из IKEA переехали на маркетплейсы
После распродажи для сотрудников магазина число предложений на сторонних сайтах выросло
Товары IKEA появились на всех крупных российских маркетплейсах. Теперь они представлены на Wildberries, OZON, «Яндекс.Маркете» и «Авито».
Отметим, что накануне прошла распродажа продукции IKEA для собственных сотрудников, и на «Авито» даже искали сотрудников шведской компании, чтобы заказать нужные товары. Вчерашняя распродажа вызвала ажиотаж у работников компании, которым вскоре предстоит увольнение.
Распродажа для обычных покупателей стартует только через несколько дней. При этом нового завоза не предвидится — компания объявила, что распродаст то, что уже есть на складах, после чего закроет магазины и производства в России.
Напомним, вскоре после начала спецоперации,