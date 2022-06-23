Активы IKEA и Coca-Cola планируют использовать власти Новосибирской области

Власти Новосибирской области рассматривают возможность использовать активы IKEA и Coca-Cola, об этом рассказал вице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов, сообщает ТАСС. В регионе остался магазин и складские помещения IKEA, а также заводы по производству напитков Coca-Cola.

— Мы выстроили взаимодействие с руководством кадровой службы этих двух предприятий, соответственно Coca-Cola и IKEA. Безусловно, головные учредители находятся за пределами региона, но у нас есть понимание по работникам с точки зрения их трудоустройства и предложения базы вакансий, и в том числе по обучению, поэтому мы сейчас работаем. <…> Губернатор дал персональные поручения Минпромторгу региона проанализировать работу предприятия с точки зрения дальнейшей перспективы и возможности использования их базы, — цитирует Сергея Нелюбова ТАСС.

