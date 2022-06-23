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Активы IKEA и Coca-Cola планируют использовать власти Новосибирской области

В регионе остался магазин, складские помещения IKEA и завод по производству напитков Coca-Cola

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IKEA и Coca-Cola заявили, что уходят из России

IKEA и Coca-Cola заявили, что уходят из России

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Власти Новосибирской области рассматривают возможность использовать активы IKEA и Coca-Cola, об этом рассказал вице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов, сообщает ТАСС. В регионе остался магазин и складские помещения IKEA, а также заводы по производству напитков Coca-Cola.

— Мы выстроили взаимодействие с руководством кадровой службы этих двух предприятий, соответственно Coca-Cola и IKEA. Безусловно, головные учредители находятся за пределами региона, но у нас есть понимание по работникам с точки зрения их трудоустройства и предложения базы вакансий, и в том числе по обучению, поэтому мы сейчас работаем. <…> Губернатор дал персональные поручения Минпромторгу региона проанализировать работу предприятия с точки зрения дальнейшей перспективы и возможности использования их базы, — цитирует Сергея Нелюбова ТАСС.

IKEA неделю назад объявила об окончательном уходе из России. Компания не будет открывать магазины в стране и продаст свои производства. IKEA заявила, что в последние месяцы ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок ухудшилась, поэтому они не могут возобновить продажи.

Coca-Cola также прекратит производить и продавать напитки и другие продукты в России. По информации «Фонтанки», вместо Coca-Cola и Fanta в России появятся Funky Monkey Cola и Orange.

Недавно журналисты НГС проводили слепую дегустацию напитков, которые могут заменить кока-колу — результат оказался неожиданным.

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