McDonald's выбрал новое название для ресторанов в России
Компания подавала заявку в Роспатент на девять возможных вариантов
Стало известно, как будут называться бывшие рестораны McDonald's в России. Их новое название — «Вкусно и точка», об этом сообщил гендиректор сети в России Олег Пароев. Заведения с новой вывеской откроются в Москве сегодня, 12 июня. Корреспонденты MSK1.RU ведут онлайн-трансляцию с открытия одного из ресторанов на Пушкинской площади. Завтра откроются 50 ресторанов преемника «Макдоналдс», а до конца июня — около 200. «Биг Мак» и «Макфлури» не будет в меню из-за ассоциации с брендом «Макдоналдс».
До этого McDonald's подал в Роспатент заявки на регистрацию девяти новых брендов, среди вариантов были «Свободная касса», «Весело и вкусно», «Только так», «Тот самый», «Это он», «Точно он» и «Компас».
В начале недели в компании сообщили, что первые 15 точек нового McDonald’s начнут принимать гостей в Москве и Московской области 12 июня, а также привели адреса этих ресторанов. Последние рестораны бренда McDonald's, расположенные на территории Сибири и Урала, сменили название с 10 июня. По всей стране с ресторанов уже снимают старые вывески.
Новая сеть ресторанов быстрого обслуживания, которая будет работать вместо McDonald's, уже выбрала новый логотип. На нем будут изображены главные символы ресторана: две палочки картофеля фри желтого цвета и бургер — оранжевого. Зеленый фон, как уточнили в пресс-службе компании, символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости.
СЮЖЕТ
Ранее «Фонтанка» опубликовала возможные варианты логотипа обновленного McDonald's в России, которые проходили регистрацию в Роспатенте. Заявителем было указано ООО «Макдоналдс». Вариантов логотипа два, но цвета для них указаны одинаковые: зеленый, оранжевый, красный. Согласно заявке, логотипы будут красоваться как на брендовых вещах сети общепита (от футболок до зонтов), так и на упаковках продуктов питания.
Кроме того, стали известны новые названия бургеров: сеть не будет использовать наименований блюд, зарегистрированных как торговые марки. Для «Макдоналдса» это «БигМак», «Биг Тейсти», «Филе-о-Фиш», «Макнаггетс» и так далее. Среди названий бургеров новой сети, которая заменит «Макдоналдс», будет «Гранд». Тот же бургер, но с двумя котлетами будет называться «Двойной Гранд», а при добавлении в просто «Гранд» помидоров и салата он будет превращаться в «Гранд Де Люкс». «Макчикен Премьер» сменит название на «Чикен Премьер», а «Филе-о-Фиш» — на «Фишбургер».
Напомним, McDonald’s продал свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору. Бизнесмен является учредителем компании «ГиД», которая управляла 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. Рестораны должны будут работать под новым брендом, при этом рабочие места должны сохраняться за персоналом действующих ресторанов минимум два года.