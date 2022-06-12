McDonald's выбрал новое название для ресторанов в России

Стало известно, как будут называться бывшие рестораны McDonald's в России. Их новое название — «Вкусно и точка», об этом сообщил гендиректор сети в России Олег Пароев. Заведения с новой вывеской откроются в Москве сегодня, 12 июня. Корреспонденты MSK1.RU ведут онлайн-трансляцию с открытия одного из ресторанов на Пушкинской площади. Завтра откроются 50 ресторанов преемника «Макдоналдс», а до конца июня — около 200. «Биг Мак» и «Макфлури» не будет в меню из-за ассоциации с брендом «Макдоналдс».