Магазины Zara и Bershka намерены вновь открыться в России. Рассказываем когда
Испанская компания Inditex заявила о планах вернуться
Испанская компания Inditex (владеющая брендами Zara, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, другими) планирует возобновить работу магазинов в России уже этим летом. Об этом НГС сообщили в пресс-службе российского дивизиона Международной консалтинговой компании Knight Frank, управляющей объектами недвижимости Inditex на территории РФ.
— Есть информация, что бренды Inditex могут вернуться на рынок России этим летом. Вероятно, это будет происходить поэтапно, — сказала в беседе с корреспондентом НГС руководитель PR-направления Knight Frank Russia Алиса Ильина.
В Knight Frank уточнили, что информацией о сроках возобновления работы магазинов компании Inditex в Новосибирске не располагают.
Inditex — испанская компания из Галисии. В 2020 году оборот компании составил 1,1 миллиарда евро. Компании принадлежат восемь брендов одежды с разной специализацией, семь из которых присутствовали в Новосибирске. Все магазины работали в торговых центрах МЕГА и «Галерея Новосибирск», в каждом из которых было по одной торговой точке брендов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho. Кроме того, в «Галерее» есть магазин Zara Home.
Магазины компании Inditex приостановили свою работу в России в начале апреля. В конце апреля посетители официальных сайтов Zara, Bershka и Pull&Bear заметили, что в разделе «Магазины» появилась информация о возобновлении их работы. Покупатели было обрадовались, но это оказалось технической ошибкой.