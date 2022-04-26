На сайте Zara появилась информация о возобновлении работы в Новосибирске — что говорят в ТЦ и офисе компании
Аналогичная ситуация на сайтах других магазинов группы компаний — Bershka и Pull&Bear
Сегодня, 26 апреля, посетители официального сайта Zara заметили, что в разделе «Магазины» появилась информация о возобновлении их работы. Это выглядит следующим образом:
Аналогичная информация касается магазинов, распложенных в ТЦ «Галерея Новосибирск» и «Ауре».
В пресс-службе ТЦ «Мега» сообщили НГС, что не обладают информацией о возобновлении работы магазина сети.
— У нас, к сожалению, пока нет информации, — сказали в пресс-службе «Меги».
В ТЦ «Галерея Новосибирск» заявили, что не в курсе ситуации.
В PR-отделе «Ауры» корреспонденту НГС ответили, что не могут прокомментировать эту информацию, и посоветовали обратиться непосредственно в пресс-службы указанных брендов.
В московском офисе компании Inditex (владеет брендами Zara, Bershka, Pull&Bear) заявили, что это может быть техническая ошибка.
— Мы также ожидаем открытия магазинов. Пока магазины приостановили свою деятельность. Вся информация будет на наших официальных сайтах, пока ничего дополнительного нет, — сообщили в компании, предложив направить официальный запрос.
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При этом на сайтах двух других брендов группы компаний Bershka и Pull&Bear в расписаниях магазинов, в том числе новосибирских, указано, что они будут работать с воскресенья, 1 мая. При этом в отдельных магазинах сетей в расписании на понедельник, 2 мая, стоят прочерки.
Ранее мы подсчитали, сколько магазинов закрылись в Новосибирске после начала спецоперации российских войск на Украине. Магазины сетей Zara, Bershka и Pull&Bear были среди них.