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Спецоперация на Украине

На сайте Zara появилась информация о возобновлении работы в Новосибирске — что говорят в ТЦ и офисе компании

Аналогичная ситуация на сайтах других магазинов группы компаний — Bershka и Pull&Bear

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Иностранные компании стали массово объявлять о приостановке работы своих магазинов в России после 24 февраля

Иностранные компании стали массово объявлять о приостановке работы своих магазинов в России после 24 февраля

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Сегодня, 26 апреля, посетители официального сайта Zara заметили, что в разделе «Магазины» появилась информация о возобновлении их работы. Это выглядит следующим образом:

Судя по сайту, магазин в новосибирской «Меге» должен открыться уже в эту субботу, 30 апреля

Судя по сайту, магазин в новосибирской «Меге» должен открыться уже в эту субботу, 30 апреля

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Аналогичная информация касается магазинов, распложенных в ТЦ «Галерея Новосибирск» и «Ауре».

Так сейчас выглядит расписание работы магазина Zara в ТЦ «Галерея Новосибирск» на ближайшие дни

Так сейчас выглядит расписание работы магазина Zara в ТЦ «Галерея Новосибирск» на ближайшие дни

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Расписание работы магазина Zara в ТЦ «Аура»

Расписание работы магазина Zara в ТЦ «Аура»

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В пресс-службе ТЦ «Мега» сообщили НГС, что не обладают информацией о возобновлении работы магазина сети.

— У нас, к сожалению, пока нет информации, — сказали в пресс-службе «Меги».

В ТЦ «Галерея Новосибирск» заявили, что не в курсе ситуации.

В PR-отделе «Ауры» корреспонденту НГС ответили, что не могут прокомментировать эту информацию, и посоветовали обратиться непосредственно в пресс-службы указанных брендов.

В московском офисе компании Inditex (владеет брендами Zara, Bershka, Pull&Bear) заявили, что это может быть техническая ошибка.

— Мы также ожидаем открытия магазинов. Пока магазины приостановили свою деятельность. Вся информация будет на наших официальных сайтах, пока ничего дополнительного нет, — сообщили в компании, предложив направить официальный запрос.

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При этом на сайтах двух других брендов группы компаний Bershka и Pull&Bear в расписаниях магазинов, в том числе новосибирских, указано, что они будут работать с воскресенья, 1 мая. При этом в отдельных магазинах сетей в расписании на понедельник, 2 мая, стоят прочерки.

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Ранее мы подсчитали, сколько магазинов закрылись в Новосибирске после начала спецоперации российских войск на Украине. Магазины сетей Zara, Bershka и Pull&Bear были среди них.

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