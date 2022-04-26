На сайте Zara появилась информация о возобновлении работы в Новосибирске — что говорят в ТЦ и офисе компании

В пресс-службе ТЦ «Мега» сообщили НГС, что не обладают информацией о возобновлении работы магазина сети.



— У нас, к сожалению, пока нет информации, — сказали в пресс-службе «Меги».

В ТЦ «Галерея Новосибирск» заявили, что не в курсе ситуации.