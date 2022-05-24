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В Новосибирске закрылись два из трех филиалов re:Store

Остановку работы называют временной

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Один из филиалов закрылся в «Галерее»

Один из филиалов закрылся в «Галерее»

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В Новосибирске закрылись два филиала магазина re:Store. Это официальный поставщик техники Apple в России, который работает с 2005 года.

По данным сайта магазина, в Новосибирске временно прекратили работу филиалы в ТРЦ «Галерея» и «Аура». Отдел в «Ройял Парке» продолжает работу. Такая же информация содержится в справочнике 2ГИС.

По данным издания «Коммерсантъ», re:Store собирается перестроить логистику и для этого договориться с собственниками помещений на арендные каникулы и скидки.

2 марта Apple прекратил продажу техники в своих интернет-магазинах в России. В тот же день в Новосибирске закрылись все три магазина сети re:Store, однако позже возобновили работу.

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