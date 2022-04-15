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Кризис-2022

«Нам необходима господдержка. Запаса прочности нет». Что произошло с кинорынком России после 24 февраля?

Рассказывает президент киносети «КАРО» Ольга Зинякова

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В российских кинотеатрах теперь будут крутить фильмы из Индии и Кореи, а также советские ретроспективы

В российских кинотеатрах теперь будут крутить фильмы из Индии и Кореи, а также советские ретроспективы

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Казалось, что самым черным годом для кинопроката был пандемийный 2020-й. Но у 2022 года есть все шансы побить поставленные антирекорды. Западные премьеры в России отменены, зарубежные онлайн-кинотеатры недоступны, а большие компании — Sony Warner и другие — отказались от деятельности в РФ. Корреспондент MSK1.RU поговорил о будущем кинорынка с президентом крупной российской киносети «КАРО» Ольгой Зиняковой.

— Премьеры западных фильмов в России отменены. Но те, что уже были в прокате, можно продлить?

— На данный момент американские премьеры отменены, но европейское кино продолжает выходить в прокат.

— А корейские фильмы, ленты из Латинской Америки, Болливуда — могут успешно занять нишу?

— Культура потребления кино в России воспитывалась не одно десятилетие, а модель потребления контента здесь предусматривает регулярный выход высококачественных релизов в довольно плотном графике.

Поэтому национальный контент не сможет целиком наполнить репертуар, однако добавит ему разнообразия, что непременно должно было воплотиться в сетке сеансов уже давно. Сейчас мы наверстываем упущенное и работаем над дифференциацией предложения.

— Почему фильмы именно этих стран пришли в прокат? Россиянин пойдет на индийское или корейское кино?

— Кинопроизводство Болливуда и Китая обладает количеством поклонников, мощностями и зрелищностью не меньшими, чем у Голливуда.

Хорошие кассовые результаты и зрительский отклик получает как раз кино Кореи. Этому способствует и волна популярности кейпопа, и престиж корейских фильмов, усиленный международными фестивалями. Синергетически это работает на имидж и узнаваемость корейской продукции, формирует на нее устойчивый спрос.

— О каких финансовых потерях кинорынка можно говорить уже сейчас?

— Падение в посещаемости и выручке составило до 85%. Пока сложно адекватно оценить потери, в нашей ситуации всё зависит от региона. Ведь культура походов в кино в регионах, Москве и Петербурге отличается. Например, в регионах хорошо заходит патриотическое кино, но мало понятны ретроспективы — там больше ценятся новинки. В столице большой популярностью пользуются наши специальные показы с обсуждениями, встречи с критиками, сеансы культовых фильмов. Семейное кино и комедии хорошо работают везде.

По словам президента российской киносети «КАРО» Ольги Зиняковой, финансовые потери кинорынка составляют около 85 процентов

По словам президента российской киносети «КАРО» Ольги Зиняковой, финансовые потери кинорынка составляют около 85 процентов

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— Сколько времени понадобится, чтобы восстановить российский рынок кино? Есть помощь для киносетей от государства?

— Любые прогнозы сейчас делать бессмысленно. Индустрия прилагает колоссальные усилия. Но после двух лет жизни в пандемии с закрытием кинотеатров и многочисленными ограничениями запаса прочности у нас нет. Очевидно, что необходима государственная поддержка. Говорить о каких-то положительных сдвигах можно будет, когда голливудский контент вернется на экраны или когда отечественный кинопром сможет обеспечить кинотеатры тем количеством и качеством контента, к которому привык российский зритель. Или когда оба этих события воплотятся в реальность.

— Повторный выход советских фильмов на большие экраны — это хорошее подспорье? «Служебный роман» крутят по ТВ, и непонятно, пойдут ли на него в кино.

— Это поддерживающая мера, помогающая разнообразить предложение. Почему-то все зациклились на «Служебном романе», будто других картин у нас нет. Недавно мы отпраздновали юбилей Тарковского. Есть немало причин посмотреть старое советское кино на большом экране. Ведь большинство видело его только по телевизору, хотя режиссеры снимали непосредственно для большого экрана, а не для ТВ-монитора. Можно иначе посмотреть на любимые шедевры.

— В будущем как Россия будет работать с Warner, Sony, Disney, которые заявили об уходе с нашего рынка?

— Время покажет.

СЮЖЕТ

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Напомним, после начала спецоперации на территории Украины культурное поле России сильно поредело. Московские театры столкнулись с беспрецедентными кадровыми изменениями, а кинотеатры вынуждены искать замену ушедшим из проката западным фильмам. Ранее мы поговорили с киноэкспертом о состоянии рынка онлайн-кинотеатров.

Самую оперативную информацию о жизни столицы теперь можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

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