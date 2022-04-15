«Нам необходима господдержка. Запаса прочности нет». Что произошло с кинорынком России после 24 февраля?

Казалось, что самым черным годом для кинопроката был пандемийный 2020-й . Но у 2022 года есть все шансы побить поставленные антирекорды. Западные премьеры в России отменены, зарубежные онлайн-кинотеатры недоступны, а большие компании — Sony Warner и другие — отказались от деятельности в РФ. Корреспондент MSK1.RU поговорил о будущем кинорынка с президентом крупной российской киносети «КАРО» Ольгой Зиняковой.



— Премьеры западных фильмов в России отменены. Но те, что уже были в прокате, можно продлить?

