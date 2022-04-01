Бизнесменам Новосибирска разрешили не убирать просроченные рекламные вывески



Управление художественного облика предложило несколько мер поддержки на рассмотрение Совета депутатов. В первую очередь специалисты собираются сосредоточиться на малом бизнесе.

— Первая мера, которую мы предлагаем, — сократить срок заявки на рекламу в два раза. По закону мы должны рассматривать в два месяца. Мы предлагаем сократить до одного месяца. То есть теперь заявки будут рассматриваться в течение месяца, а не двух, — поделился начальник управления художественным обликом.

Олег Хорошунов также предложил наложить мораторий на демонтаж рекламных вывесок на фасадах зданий, договоры которых закончились в 2022 году.