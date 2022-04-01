Бизнесменам Новосибирска разрешили не убирать просроченные рекламные вывески

В Новосибирске в два раза сократились заявки на рекламу с прошлого года. Власти разрабатывают меры поддержки для бизнеса, замораживая проекты по благоустройству города.
— Можно много рассуждать, как чувствует себя бизнес, как просит помочь. Я вам одну цифру скажу. У нас количество заявок на рекламные вывески на фасадах зданий по сравнению с февралем и мартом прошлого года снизилось в два раза. И я считаю, что это показатель, как действительно себя чувствует бизнес. Это говорит, что новых предприятий, парикмахерских, кофеен становится в два раза меньше, — рассказал Олег Хорошунов, начальник управления художественного облика Новосибирска.
Управление художественного облика предложило несколько мер поддержки на рассмотрение Совета депутатов. В первую очередь специалисты собираются сосредоточиться на малом бизнесе.
— Первая мера, которую мы предлагаем, — сократить срок заявки на рекламу в два раза. По закону мы должны рассматривать в два месяца. Мы предлагаем сократить до одного месяца. То есть теперь заявки будут рассматриваться в течение месяца, а не двух, — поделился начальник управления художественным обликом.
Олег Хорошунов также предложил наложить мораторий на демонтаж рекламных вывесок на фасадах зданий, договоры которых закончились в 2022 году.
— Если вывеска была и у человека было разрешение, но оно закончилось, то мы предлагаем не трогать предпринимателей этот год. Вывески сейчас стоят, если это хорошие вывески,
Специалисты сделали оговорку в этом нововведении, что баннеры в плохом качестве, картонные, звуковые и другие вывески неопрятного вида не будут попадать под меры поддержки.
— Дальше мы бы хотели установить мораторий на информационные вывески. Хотели бы продлить их действие. У нас в силу вступил новый архитектурный регламент, и огромное количество вывесок стало вне закона, — уточнил Олег Хорошунов.
Управление художественным обликом посчитало, что с таким мораторием
— Мы ряду таких сложных моментов, как подвальные помещения, торговые центры, нестационарные объекты, упрощаем возможность получить вывеску. В ближайшее время мы этот регламент примем, и он вступит в силу, — сообщил Олег Хорошунов.
Для крупного рекламного бизнеса управление художественным обликом предлагает снизить обязательства по социальной рекламе в два раза. При этом специалисты уверены, что социальной рекламы городу хватит.
— Мы введем мораторий на начисление неустойки, если есть просрочка по оплате не более месяца. Если есть какие-то сложности у оператора, он в течение месяца нам оплатит, никаких проблем не будет. Сейчас у нас есть возможность, что он на день просрочит и мы можем выносить ему предписания вплоть до расторжения договора, — перечислил Олег Хорошунов.
Помимо этого, мораторий введут на просрочки, которые связаны с некоторыми пунктами договоров. Таких, как благоустройство территорий, озеленение и другие вещи, которые не касаются качества конструкций.
В мэрии как меру поддержку для бизнеса увеличат количество ярмарок. В прошлом году администрация города провела 140 ярмарок.
В 2019 году некоторые предприниматели завешивали свои вывески тряпками до согласования их с мэрией. Почему Новосибирск не может решить проблему «незаконных» вывесок и уродует себя руками чиновников, можете прочесть в колонке обозревателя НГС Стаса Соколова.