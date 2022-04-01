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Бизнесменам Новосибирска разрешили не убирать просроченные рекламные вывески

Власти ищут способы поддержки для бизнеса в городе

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В 2019 году предприниматели завешивали тряпками вывески, пока их согласовывали в мэрии

В 2019 году предприниматели завешивали тряпками вывески, пока их согласовывали в мэрии

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В Новосибирске в два раза сократились заявки на рекламу с прошлого года. Власти разрабатывают меры поддержки для бизнеса, замораживая проекты по благоустройству города.

— Можно много рассуждать, как чувствует себя бизнес, как просит помочь. Я вам одну цифру скажу. У нас количество заявок на рекламные вывески на фасадах зданий по сравнению с февралем и мартом прошлого года снизилось в два раза. И я считаю, что это показатель, как действительно себя чувствует бизнес. Это говорит, что новых предприятий, парикмахерских, кофеен становится в два раза меньше, — рассказал Олег Хорошунов, начальник управления художественного облика Новосибирска.


Управление художественного облика предложило несколько мер поддержки на рассмотрение Совета депутатов. В первую очередь специалисты собираются сосредоточиться на малом бизнесе.

— Первая мера, которую мы предлагаем, — сократить срок заявки на рекламу в два раза. По закону мы должны рассматривать в два месяца. Мы предлагаем сократить до одного месяца. То есть теперь заявки будут рассматриваться в течение месяца, а не двух, — поделился начальник управления художественным обликом.

Олег Хорошунов также предложил наложить мораторий на демонтаж рекламных вывесок на фасадах зданий, договоры которых закончились в 2022 году.

— Если вывеска была и у человека было разрешение, но оно закончилось, то мы предлагаем не трогать предпринимателей этот год. Вывески сейчас стоят, если это хорошие вывески, 150–200 тысяч рублей. И зачастую в этой ситуации делать новые предприниматель просто не может. Ну уберем мы у него вывеску, дальше что? Он просто закроется на следующий день, — размышляет Олег Хорошунов.

Специалисты сделали оговорку в этом нововведении, что баннеры в плохом качестве, картонные, звуковые и другие вывески неопрятного вида не будут попадать под меры поддержки.

— Дальше мы бы хотели установить мораторий на информационные вывески. Хотели бы продлить их действие. У нас в силу вступил новый архитектурный регламент, и огромное количество вывесок стало вне закона, — уточнил Олег Хорошунов.

Управление художественным обликом посчитало, что с таким мораторием 850–870 бизнесменов смогут сохранить вывески. Помимо этого, архитектурный регламент собираются упростить.

— Мы ряду таких сложных моментов, как подвальные помещения, торговые центры, нестационарные объекты, упрощаем возможность получить вывеску. В ближайшее время мы этот регламент примем, и он вступит в силу, — сообщил Олег Хорошунов.

Для крупного рекламного бизнеса управление художественным обликом предлагает снизить обязательства по социальной рекламе в два раза. При этом специалисты уверены, что социальной рекламы городу хватит.

— Мы введем мораторий на начисление неустойки, если есть просрочка по оплате не более месяца. Если есть какие-то сложности у оператора, он в течение месяца нам оплатит, никаких проблем не будет. Сейчас у нас есть возможность, что он на день просрочит и мы можем выносить ему предписания вплоть до расторжения договора, — перечислил Олег Хорошунов.

Помимо этого, мораторий введут на просрочки, которые связаны с некоторыми пунктами договоров. Таких, как благоустройство территорий, озеленение и другие вещи, которые не касаются качества конструкций.

В мэрии как меру поддержку для бизнеса увеличат количество ярмарок. В прошлом году администрация города провела 140 ярмарок.

В 2019 году некоторые предприниматели завешивали свои вывески тряпками до согласования их с мэрией. Почему Новосибирск не может решить проблему «незаконных» вывесок и уродует себя руками чиновников, можете прочесть в колонке обозревателя НГС Стаса Соколова.

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