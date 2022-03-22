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«Предложили стол возле ресепшена»: в Новосибирске вырос спрос на коворкинги

Тем, кто приходит разово, уже не хватает мест

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В одном из коворкингов сообщили, что рост интереса к рабочим местам в пространстве наблюдается уже полгода

В одном из коворкингов сообщили, что рост интереса к рабочим местам в пространстве наблюдается уже полгода

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В Новосибирске появился дефицит свободных мест в коворкингах — эту тенденцию заметили посетители и подтвердили представители пространств.

— Время от времени я хожу работать в коворкинг «Практик», где-то раз в неделю или реже. Там обычно есть свободные места для таких разовых ходоков как я. И в конце января — начале февраля выбор был довольно большой, я могла прийти и выбрать, где хочу сесть. А с конца февраля свободных мест стало существенно меньше, — рассказала Марина, которая удаленно работает в IT-компании. — На этой неделе мне предлагали стол возле ресепшена, где обычно редко кто сидит — там за спиной постоянно кто-то ходит.

По словам Марины, наблюдение подтверждают ее друзья. Они объясняют тенденцию тем, что дома сложнее сосредоточиться на работе — они постоянно отвлекаются на новости.

Администратор коворкинга «Практик» Наталья подтвердила журналисту НГС, что людей стало больше, но сказала, что постоянный рост заявок на места длится уже полгода.

Еще в одном новосибирском коворкинге, Bureau open office, также отметили рост запросов, но постоянные резиденты редко освобождают места.

В коворкинге PLASS сообщили, что его целиком сняла одна компания.

В 2021 году также отмечали рост спроса на места в коворкингах: тогда из-за пандемии многим компаниям пришлось сокращать площади офисов, а сотрудников переводить на удаленку.

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