«Предложили стол возле ресепшена»: в Новосибирске вырос спрос на коворкинги

В Новосибирске появился дефицит свободных мест в коворкингах — эту тенденцию заметили посетители и подтвердили представители пространств.



— Время от времени я хожу работать в коворкинг «Практик», где-то раз в неделю или реже. Там обычно есть свободные места для таких разовых ходоков как я. И в конце января — начале февраля выбор был довольно большой, я могла прийти и выбрать, где хочу сесть. А с конца февраля свободных мест стало существенно меньше, — рассказала Марина, которая удаленно работает в IT-компании. — На этой неделе мне предлагали стол возле ресепшена, где обычно редко кто сидит — там за спиной постоянно кто-то ходит.

