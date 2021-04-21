«Спрос на загородную недвижимость — плюс 40%»: топ-менеджер «Авито» — о постковидном рынке и фейках

— Чего хотят больше: купить или арендовать?



— В целом в России, так же, как и в Новосибирской области, у населения выше запрос на то, чтобы арендовать, потому что это дешевле. Многие хотят снять что-то на сезон, тем более что до сих пор не сняли ограничения на туристические поездки в другие страны, люди по-прежнему боятся перелетов, аэропортов и гостиниц.



При этом активизировался рынок краткосрочной аренды. Часть объектов загородной недвижимости из долгосрочной аренды переходит в краткосрочную, потому что на нее есть спрос.



В загородном строительстве мы не наблюдаем кардинальной смены. Потребуется время, чтобы проанализировать, будет ли долгосрочной тенденция на жизнь в пригороде. Сейчас спрос по-прежнему высокий. Будет ли он таким через год-два?



— Есть ли вообще шанс, что этот рынок вернется, например, к уровню 19-го века , когда была культура дачных выездов на сезон?



— Мне кажется, однозначный ответ здесь сложно дать. Понятно, что мир двигается к тому, что с ростом располагаемых доходов или просто по мере развития общества и частичного перехода в формат удаленной работы население постепенно перебирается в пригород, где можно позволить себе жилье большей площади, собственный участок земли, на котором можно и собаку выгулять, и снеговика слепить. С другой стороны, мы понимаем, что по-прежнему есть и будет работа в офисе и на производстве, которая привязывает человека к определенному месту жительства. Не все профессии могут перейти в онлайн.



Многое зависит от самой индустрии и позиции властей. Например, дали льготные условия по ипотеке на новостройки — и мы видим, к какому росту спроса это привело. Если власти проявят схожую инициативу в сегменте строительства индивидуального жилья и выработают системные меры поддержки, эти действия приведут к росту предложения на рынке загородной недвижимости. Пока в текущих условиях спрос увеличивается быстрее предложения, но не могу сказать, что рынок перестроился.



— В СМИ время от времени пишут, что треть сотрудников офисов хотели бы остаться на удаленке и для многих такая возможность есть. Как это может отразиться на рынке коммерческой недвижимости и офисов?



— Вместе с опросами на тему, чего хотят сотрудники, нужно проводить и другой опрос: насколько они будут эффективны? У меня это был второй опыт удаленки в жизни. Притом что я себя считаю организованным человеком и у меня дома неплохие условия для работы, через полгода я всё равно поехал в офис. Нужно переключаться, чтобы быть эффективным.



Уже сейчас понятно, что людям нужна социализация и офисы не исчезнут. Просто там, где позволяют бизнес-процессы, рабочие графики станут более гибкими. Но о том, что люди будут работать из дома, говорить совсем рано — далеко не все имеют такую возможность: у многих есть маленькие дети, часто встречается ситуация, когда оба в паре или семье работают удаленно, что вызывает потребность в пересмотре жилищных условий, кто-то не может грамотно организовать собственное время, а рабочее место и офис дисциплинируют его.



— Рынок коммерческой недвижимости уже восстановился после самоизоляции?



— Мы видим постепенное возвращение спроса: и на офисную недвижимость, и на торговую. Самый сложный период пришелся на осень, когда бизнес еще не оправился от первого локдауна, все ждали вторую волну, и никто не знал, какие меры она за собой повлечет. Тогда спрос на коммерческую недвижимость просел по всей стране, но сейчас третий месяц подряд он растет.



При этом предложение превышает спрос: многие компании, которые свернули свою деятельность, перевели сотрудников на удаленку и освободили площади для арендаторов.



— На форматах офисов пандемия отразилась?



— Мы видим, что средняя площадь чуть-чуть сократилась, и когда мы уточняем, что происходит, типовой ответ такой: стало меньше крупных покупателей и арендаторов, которые переосмысливают дальнейшие форматы работы. Соответственно, спрос перешел в сторону небольших и более гибких к адаптации помещений, и бизнес на это отреагировал.



Кабинетная «нарезка» снова становится интересна арендаторам. Вырос спрос и в Новосибирске, и в целом по России на здания и помещения в бизнес-центрах с отдельным входом. Люди хотят обезопасить своих сотрудников, сделать так, чтобы они меньше пересекались с другими коллективами, которыми они не управляют, потому что даже с учетом всех мер — и масочного режима, и социальной дистанции — нет уверенности в полном соблюдении мер безопасности соседями по бизнес-центру.

