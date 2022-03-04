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Какие компании отказались работать в России? Список

Десятки брендов прекратили работу на территории страны

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Apple еще можно купить, но сильно дороже, а мебель IKEA уже не купишь

Apple еще можно купить, но сильно дороже, а мебель IKEA уже не купишь

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На фоне военной операцией на Украине десятки брендов объявили об уходе из России. Вчера в торговых центрах по всей стране не открылся магазин H&M, сегодня — Mango, а после объявления об уходе IKEA в последний вечер работы магазина образовались гигантские очереди. Мы составили список брендов, которые объявили о приостановке своей деятельности и будем обновлять его по мере поступления новой информации.

Одежда, обувь, аксессуары

  • Mango;
  • H&M;
  • Asos;
  • Hermes.

Авто

  • Suzuki;
  • Mazda;
  • Geely;
  • MAN;
  • Mercedes Benz;
  • Nissan;
  • Toyota;
  • Lexus;
  • General Motors;
  • Ford;
  • Volvo;
  • Honda;
  • Skoda;
  • Renault;
  • Volkswagen;
  • KIA;
  • Hyundai;
  • Porsche.

Техника

  • Apple;
  • Intel;
  • AMD;
  • Nokia;
  • Siemens.

Авиация

  • Boeing;
  • Embraer;
  • Airbus.

Развлечения

  • Universal;
  • Paramount Pictures;
  • Disney;
  • Spotify.

Мебель

  • IKEA.

Программное обеспечение

  • SAP;
  • Autodesk.

Другое

  • iHerb (БАДы);
  • Diageo (алкогольные бренды Johnnie Walker, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff, White Horse и др.);
  • Airbnb (сервис по поиску жилья);
  • Luding Group (импорт алкоголя);
  • Swarovski (ювелирные украшения);
  • «ЮИТ» (YIT) (строительная компания);
  • Herzog & de Meuron (архитектурное бюро);
  • Zaha Hadid Architects (архитектурное бюро);
  • David Chipperfield Architects (архитектурное бюро);
  • MVRDV (архитектурное бюро).

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