Какие компании отказались работать в России? Список

На фоне военной операцией на Украине десятки брендов объявили об уходе из России. Вчера в торговых центрах по всей стране не открылся магазин H&M, сегодня — Mango, а после объявления об уходе IKEA в последний вечер работы магазина образовались гигантские очереди. Мы составили список брендов, которые объявили о приостановке своей деятельности и будем обновлять его по мере поступления новой информации.
Одежда, обувь, аксессуары
- Mango;
- H&M;
- Asos;
- Hermes.
Авто
- Suzuki;
- Mazda;
- Geely;
- MAN;
- Mercedes Benz;
- Nissan;
- Toyota;
- Lexus;
- General Motors;
- Ford;
- Volvo;
- Honda;
- Skoda;
- Renault;
- Volkswagen;
- KIA;
- Hyundai;
- Porsche.
Техника
- Apple;
- Intel;
- AMD;
- Nokia;
- Siemens.
Авиация
- Boeing;
- Embraer;
- Airbus.
Развлечения
- Universal;
- Paramount Pictures;
- Disney;
- Spotify.
Мебель
- IKEA.
Программное обеспечение
- SAP;
- Autodesk.
Другое
- iHerb (БАДы);
- Diageo (алкогольные бренды Johnnie Walker, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff, White Horse и др.);
- Airbnb (сервис по поиску жилья);
- Luding Group (импорт алкоголя);
- Swarovski (ювелирные украшения);
- «ЮИТ» (YIT) (строительная компания);
- Herzog & de Meuron (архитектурное бюро);
- Zaha Hadid Architects (архитектурное бюро);
- David Chipperfield Architects (архитектурное бюро);
- MVRDV (архитектурное бюро).