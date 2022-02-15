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На 13% выросло количество дел о банкротстве в Новосибирской области в 2021 году

От процедур банкротства в бюджет поступило 3,3 миллиарда рублей

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Количество банкротств физических лиц выросло на 17%

Количество банкротств физических лиц выросло на 17%

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В Новосибирской области по итогам 2021 года на 13% выросло количество дел о банкротстве. Об этом сообщил глава управления ФНС по региону Алексей Легостаев 15 февраля на пресс-конференции ТАСС. В 2020 году количество дел было 3185, в 2021-м — 3614 дел.

— У нас общее количество банкротств — 3,6 тысячи. Из них три четверти — это банкротство физических лиц, этот институт достаточно активно развивается. Финансовая грамотность наших людей растет, они понимают, что есть возможность в законодательном порядке избавиться от своих долгов, — сказал он.

Алексей Легостаев также уточнил, что на 17% выросло количество банкротств физических лиц, в то время как корпоративных банкротств стало на 3,5% больше. Всего в областной бюджет от процедур банкротства поступило 3,3 миллиарда рублей. Это на 40% больше, чем поступило в 2020 году.

В 2021 году банкротами признали более 192 тысяч граждан по всей России (включая ИП) — это на 62% больше, чем в 2020 году.

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