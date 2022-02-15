На 13% выросло количество дел о банкротстве в Новосибирской области в 2021 году

В Новосибирской области по итогам 2021 года на 13% выросло количество дел о банкротстве. Об этом сообщил глава управления ФНС по региону Алексей Легостаев 15 февраля на пресс-конференции ТАСС. В 2020 году количество дел было 3185, в 2021-м — 3614 дел.

— У нас общее количество банкротств — 3,6 тысячи. Из них три четверти — это банкротство физических лиц, этот институт достаточно активно развивается. Финансовая грамотность наших людей растет, они понимают, что есть возможность в законодательном порядке избавиться от своих долгов, — сказал он.