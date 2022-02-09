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Стартап из Новосибирска создал сервис для создания песен из стихов — исполнить их может финалист шоу «Голос»

Услуга обойдется от 8 до 35 тысяч, но в будущем может принести доход поэту

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«Примерно от 5% до 10% пользователей буду выбирать тариф от 16 тысяч до 35 тысяч, от 90% до 95% — тариф за 8 тысяч», — рассказал основатель проекта

«Примерно от 5% до 10% пользователей буду выбирать тариф от 16 тысяч до 35 тысяч, от 90% до 95% — тариф за 8 тысяч», — рассказал основатель проекта

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Стартап «Мьюзик Рокет» из новосибирского Академгородка 4 февраля разработал платформу для создания песен из стихов поэтов. Об этом НГС рассказал основатель проекта Игорь Куликовских.

На платформе писатель выбирает певца, отправляет свое стихотворение, которое форматируют под вид песни: куплет — припев. Песня создается меньше чем за неделю и загружается на все популярные музыкальные платформы. При этом можно выбрать как малоизвестного исполнителя, так и финалиста шоу «Голос» Александра Чекмарева. Стоимость песни исходя из этого может варьироваться от 8 до 35 тысяч рублей. «Мьюзик Рокет» берет 20% от суммы, где 10% уходит на продвижение трека, остальные 80% распределяются между исполнителем и аранжировщиком.

— В будущем мы хотим, чтобы искусственный интеллект автоматически предлагал несколько вариантов песен из одного стихотворения. Он будет создавать произведения в разных стилях, например, как Клава Кока, Моргенштерн или Земфира, — уверен основатель проекта.

По мнению создателя стартапа, песни — это не только способ распространения творчества поэтом, но и возможность заработать.

— Все участники заинтересованы в будущих отчислениях. В песню уже заложен гонорар поэту, ему платят платформы, на которых происходит прослушивание. От всех прослушиваний писателю достается 20%, остальные распределяются между композитором и певцом, — объяснил Куликовских.

В конце января организация уже выпустила первый альбом из заказанных песен. Всего в нём 14 треков, три из них — наиболее популярные. Например, сервис «Яндекс.Музыка» добавил песню «Лотрек» в ротацию «русский поп».

— В альбом мы взяли только несколько песен, чтобы сохранить единую линию. Первые восемь композиций — легкие, про любовь. Другие шесть — с богатыми электронными и симфоническими аранжировками. Вторая песня в альбоме — «Многоточия». Ее исполнила девушка с народным вокалом, поэтому получилось оригинальное звучание, некая смесь народного и поп-стилей, — отметил создатель.

Команда стартаперов в скором времени планирует начать продвигать песни из своего первого альбома

Команда стартаперов в скором времени планирует начать продвигать песни из своего первого альбома

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Недавно стартап подал заявку в Президентский фонд культурных инициатив и запросил 29 миллионов на развитие проекта.

В прошлом году НГС писал о стартапе особенных теплиц, которые придумали в Новосибирске. Журналист НГС провел эксперимент и вырастил в инновационном боксе микроредиску.

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