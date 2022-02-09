Стартап из Новосибирска создал сервис для создания песен из стихов — исполнить их может финалист шоу «Голос»

— В будущем мы хотим, чтобы искусственный интеллект автоматически предлагал несколько вариантов песен из одного стихотворения. Он будет создавать произведения в разных стилях, например, как Клава Кока, Моргенштерн или Земфира, — уверен основатель проекта.

По мнению создателя стартапа, песни — это не только способ распространения творчества поэтом, но и возможность заработать.



— Все участники заинтересованы в будущих отчислениях. В песню уже заложен гонорар поэту, ему платят платформы, на которых происходит прослушивание. От всех прослушиваний писателю достается 20%, остальные распределяются между композитором и певцом, — объяснил Куликовских.

В конце января организация уже выпустила первый альбом из заказанных песен. Всего в нём 14 треков, три из них — наиболее популярные. Например, сервис «Яндекс.Музыка» добавил песню «Лотрек» в ротацию «русский поп».



— В альбом мы взяли только несколько песен, чтобы сохранить единую линию. Первые восемь композиций — легкие, про любовь. Другие шесть — с богатыми электронными и симфоническими аранжировками. Вторая песня в альбоме — «Многоточия». Ее исполнила девушка с народным вокалом, поэтому получилось оригинальное звучание, некая смесь народного и поп-стилей, — отметил создатель.